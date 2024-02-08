В Брянске открылась выставка о донецком кургане Саур-Могила

На 18 планшетах представлены оцифрованные фотографии, документы, карты и предметы

БРЯНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Донецкий республиканский краеведческий музей представил в Брянске выставку о легендарном мемориале Саур-Могила, который был разрушен в 2014 году во время ожесточенных боев между вооруженными силами провозглашенной ДНР и Украины. На 18 планшетах представлены оцифрованные фотографии, документы, карты и предметы, рассказали ТАСС в Брянском государственном краеведческом музее.

"Состоялось открытие выставки Донецкого республиканского краеведческого музея "Легенды Саур-Могилы", посвященной легендарному кургану Донецкого края, месту воинской славы двух поколений защитников родной земли. На 18 планшетах выставки представлены оцифрованные фотографии, документы, карты, вещественные предметы, знакомящие с уникальным геолого-географическим положением Саур-Могилы, природными особенностями, топонимикой, легендами и фольклором, историей кургана в годы Великой Отечественной войны, историей сооружения мемориала, событиями боев за высоту в 2014 году, а также иллюстрирующие восстановление мемориала в 2022 году - символа непокоренного Донбасса", - сообщили в музее.

Представили экспозицию сотрудники Донецкого республиканского краеведческого музея - заведующая научно-экспозиционным отделом истории Любовь Оввинникова и старший научный сотрудник Ирина Черепахина. Брянск стал первым городом России, жители которого смогут познакомиться с этой выставкой, отметили в музее.

Выставка создана при содействии Государственного исторического музея, Института истории материальной культуры Российской академии наук и Русского географического общества. Посетить экспозицию можно до 14 марта.

Саур-Могила - курган в Шахтерском районе ДНР высотой 277,9 м над уровнем моря. На нем расположен мемориальный комплекс, который посвящен освобождению Донбасса советскими войсками в 1943 году в ходе Великой Отечественной войны. Комплекс был разрушен в 2014 году во время боев с Вооруженными силами Украины. В 2022 году Минобороны РФ объявило о реконструкции комплекса, в конце августа завершились ремонтные работы, 8 сентября на Саур-Могиле зажгли Вечный огонь, который привезли из Москвы.