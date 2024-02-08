В Астраханской области впервые появятся два официальных оборудованных пляжа

Кроме того, для привлечения туристов будут созданы почти 400 комфортабельных кемпингов

АСТРАХАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Два официальных оборудованных пляжа впервые появятся в этом году в Астраханской области. Кроме того, для привлечения туристов будут созданы почти 400 комфортабельных кемпингов, сообщил в рамках стратегической сессии по развитию туризма глава региона Игорь Бабушкин.

"Наши климатические условия, историко-культурные объекты сегодня позволяют нам рассчитывать на то, что регион должен стать лидером туристической отрасли в стране, на Волге и Каспии - точно. Мы в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" получили две федеральные субсидии. В этом году мы должны обустроить два масштабных полноценных пляжа на территории региона. Еще один важный проект - это почти 400 современных, комфортабельных кемпингов", - сказал Бабушкин.

Как уточнил ТАСС региональный министр экономического развития Мансур Гаджиев, современные глэмпинги и кемпинги появятся до конца этого года, а первые официальные пляжи заработают уже летом. Обустроены будут городской пляж, который находится в Астрахани на Волге, и пляж в поселке Ассадулаево.

"Предыдущие годы у нас были места отдыха, не пляжи, там были только зонтики [от солнца]. <…> Мы впервые выиграли федеральные деньги на обустройство двух пляжей - 15 млн рублей. Будет закуплен большой перечень оборудования, будут созданы детские, спортивные площадки, медпункт, спасательная вышка, раздевалки", - уточнил Гаджиев.

Мороженое с черной икрой

Региональный министр заметил, что в прошлом году Астраханскую область посетили 1 млн 370 тыс. туристов (в 2022-м - 1 млн 300 тыс.), в этом году ожидается рост - минимум на 50-60 тыс. человек. Для привлечения гостей в регион планируется обустраивать городскую среду, а также развивать яхтенный, семейный, гастрономический и автотуризм. В частности, туристы уже в этом году смогут попробовать оригинальное астраханское мороженое - со вкусом сыра и черной икры.

"У нас есть интересные ребята, они занимаются производством мороженого. У них уже есть рецептура мороженого, совмещенного с сыром, используют сыры голубые, с благородной плесенью, очень необычный, интересный вкус получается. Ребята сейчас пытаются сделать мороженое со вкусом черной икры (черная икра - бренд Астраханской области - прим. ТАСС), это тоже такая фишка будет. Мы очень надеемся, что в этом году туристы смогут его попробовать", - уточнила замминистра экономического развития региона Лейсан Шафикова.

По данным областных властей, туристический интерес к Астраханской области с каждым годом растет. В 2022 году область вошла в десятку лидеров по росту турпотока в стране. Регион также оказался в пятерке субъектов, удерживающих топовую динамику два года подряд. Согласно статистике, каждый пятый турист приезжает в период с апреля по май, каждый третий - с августа по октябрь, в среднем на четыре дня. Самым популярным направлением туротрасли региона остается рыбалка.