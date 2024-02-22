Снег как большой приз. Кто придумал единственную горнолыжную базу недалеко от Калининграда

Мало кто верит, что в бесснежном и дождливом Калининграде работает горнолыжная база с прокатом инвентаря, подъемником и подготовленным склоном. "В это и правда сложно поверить, но даже в таких условиях мы работаем, готовы встречать гостей и планируем развиваться", — говорит владелец спортивно-туристического комплекса "Горка" в 113 км от Калининграда Андрей Логиновский. Комплекс, который создает его семья, круглогодичный, но главное — это именно настоящая горнолыжная база с зимними горными лыжами

Мало снега и низкие горы

Малоснежные зимы для Калининградской области с ее мягким климатом — обычное явление. Именно из-за этого регион не принимает участие в традиционной массовой лыжной гонке "Лыжня России", которая проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.

"Калининградская область уникальна по своему климату по сравнению с тем, что наблюдается на европейской части России. Погодные условия здесь весьма изменчивы, кроме того, в восточной части области и в ее прибрежной части они могут существенно отличаться, — рассказывает профессор Балтийского федерального университета им. И. Канта Галина Баринова. — В среднем снежный покров в регионе держится два месяца, его высота может достигать 18–20 см, но это происходит далеко не каждый год. Повторяемость зим с такой высотой снежного покрова в регионе около 30% и меньше в течение последних 10 лет".

В 1980-е годы наблюдались зимы, когда снег в области выпадал в декабре и держался до конца февраля. В последние лет 20 такие явления практически не наблюдались. Бывают зимы, когда устойчивый снежный покров так и не появляется, рассказывает собеседница.

Высоких гор в области тоже нет. Самые высокие — до 200 м — находятся в районе Виштынецкой возвышенности на юго-востоке области. Высочайшие вершины в регионе — это гора Безымянная — 242 м над уровнем моря и гора Дозор — 230 м над уровнем моря. В 20 км от Калининграда находится гора Гальтгарбен высотой чуть более 110 м, которая, по некоторым данным, в довоенное время использовалась для катания любителями горных лыж.

Почему горные лыжи

От Калининграда до спортивно-туристического комплекса на машине примерно полтора часа. До конца зимы еще далеко, но вместо снега идет дождь. Такая же погода на протяжении всего пути, лишь иногда встречаются небольшие участки с остатками снега, который видели в Калининграде в начале января.

База находится рядом с поселком Ново-Гурьевское. "Мимо нас не проедете, увидите горку со снегом и саму базу", — уверяет нас Ольга Логиновская, с которой договаривались о встрече. Склон выделяется ярким белым пятном на фоне, который напоминает позднюю осень или раннюю весну. "Сегодня гостей совсем немного. Вчера шел дождь, температуры около ноля и даже плюсовые, многие просто не верят, что сейчас здесь можно кататься. Можно или нельзя, вы видите сами", — встречает нас ее супруг Андрей у подножия горки.

Для подготовки горнолыжного склона на базе используют специальный тягач на гусеничном ходу — ратрак © Александр Архипов/ ТАСС

"Горка", а как ее еще назвать? Конечно, не Альпы, но перепад высот — 52 м, длина трассы — 330 м. Это уровень Подмосковья — то же Крылатское, там примерно такой же перепад высот. У нас еще есть детский слон с уклоном около 10%. Поэтому мы так любя ее и называем и никого не обманываем".

Идея создания горнолыжной базы выросла из увлечения горными лыжами, а горные лыжи, в свою очередь, пришли на смену беговым, которыми в Калининграде заниматься невозможно как раз из-за малоснежных зим. "В детстве занимался беговыми лыжами, дошел до сборной команды Коми, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам. Здесь заниматься беговыми лыжами просто не было возможности. Около 25 лет назад поехал в Закопане (горнолыжный курорт на юге Польши), увлекся горными лыжами. Потом был Шерегеш (горнолыжный курорт в Кемеровской области), Домбай в Карачаево-Черкесской Республике, горнолыжные курорты в Альпах — во Франции, Италии, Австрии. Так и появилась идея организовать горнолыжную базу здесь, в Калининградской области", — рассказывает Андрей.

Про малоснежность здешних зим Логиновские все знают — живут в области не первый год. "Бывают зимы, когда снега нет совсем, но природа же циклична. Сейчас наступает такой период, когда снег есть, и он какое-то время будет держаться", — надеется Андрей.

Круглогодичный курорт

"База задумывалась как круглогодичная. По большому счету все это — подготовка любителей горных лыж к сезону, здесь для этого все условия", — говорит Андрей, упоминая, что на базе есть летний глэмпинг, памп-трек (система дорожек со спусками и подъемами для езды на роликах или велосипеде), километровая дорожка для катания на роликах, песчаный пляж у озера, площадки для пляжного волейбола и возможностью покататься по воде на сап-борде. Летом здесь можно прокатиться даже на травяных лыжах (grass ski) по склону со скошенной травой.

На базе развернут веревочный парк © Александр Архипов/ ТАСС

"Думать, что база рассчитана только на снежную зиму, — заблуждение, мы можем и будем работать круглогодично, в том числе для тех, кто готовится к горнолыжному сезону", — добавляет он, уточняя, что часть комплекса открылась летом 2023 года. Вне зимнего сезона она может принимать гостей с мая по сентябрь.

"На памп-треке можно отрабатывать работу ног при катании по буграм, горнолыжный тренажер SkyTech воспроизводит нагрузки, которые возникают при катании по заснеженным склонам. То есть горка даже летом может использоваться как горнолыжная трасса, grass ski тоже можно взять в прокат, а инструктор научит на них ездить. Это сложно, но если вы хотите совершенствовать свою технику — это прекрасная возможность", — говорит Логиновский.

Снег — как большой приз

Полноценный горнолыжный сезон может длиться в области от одного до двух месяцев. "Снег — это как большой приз для любителей горных лыж в регионе", — признает Андрей. Семья Логиновских старается максимально долго сохранять его на трассе. На склоне развернута система искусственного оснежения, благодаря которой в феврале, когда по всей области идут дожди, на базе все еще лежит снег и катаются лыжники. Вдоль основной трассы установлено шесть снежных пушек, к которым подведена вода из находящегося поблизости рукотворного озера.

"Для работы снежных пушек нужна чистая вода, чтобы не вывести из строя форсунки. Здесь ее не было, было болото с торфом, илом и маленьким прудом. Мы его очистили и создали большое озеро, на берегу которого теперь расположен пляж. Вода для снежных пушек подается из него", — поясняет Андрей.

Владелец спортивно-туристического комплекса "Горка" Андрей Логиновский © Александр Архипов/ ТАСС

Пушки используются для создания снежной подушки на склоне — они работают при температуре от -3 градусов. Для Калининграда приобреталось специальное оборудование, которое позволяет проводить оснежение на небольшой высоте при высокой влажности и пограничных температурах. "Созданная подушка — это лед — мелкие спрессованные льдинки. Она может держаться даже при плюсовых температурах", — рассказывает собеседник, добавляя, что при определенных условиях на трассе можно создать подушку, которая будет держаться до марта.

Открытие базы и первые посетители

Высота склона, где открыта трасса для горных лыж, увеличена на 12 м — с 40 до 52. Горку также выровняли по горизонту, чтобы не было завала, для чего завезли около 200 тыс. т грунта. Пока подъем на вершину обеспечивает "беби-лифт", но в перспективе запуск бугельного подъемника, а затем открытие спортивной трассы с уклоном до 25% протяженностью порядка 200 м.

"Спортивную трассу мы планируем запустить в следующем году, на ней даже можно будет проводить детские соревнования, — говорит Логиновский. — Склон смотрели специалисты и тренеры из Москвы, Санкт-Петербурга и подтвердили это".

Начинающие лыжники могут делать первые шаги на малом склоне © Александр Архипов/ ТАСС

Техническое открытие горнолыжной базы состоялось 13 января. "Через неделю был установлен первый рекорд посещаемости — около 700 человек, все лыжи разобрали за два часа, и свободных комплектов не было весь день. Были заняты все места на автомобильных парковках. Но как только в Калининграде растаял снег, люди не поехали к нам — две недели база работала практически без гостей. Всего с начала работы базы здесь побывали порядка 2–2,5 тыс. человек. Пока сложно прогнозировать, как много любителей горных лыж и зимнего отдыха будут приезжать к нам в будущем", — говорит хозяин базы, добавляя, что останавливаться не планирует. Сейчас владельцы готовят к открытию отель на 16 номеров с рестораном, прокатом инвентаря и прямым выходом на горнолыжные трассы. Увеличится количество инвентаря, помимо лыж появятся сноуборды.

Семейное дело

База — семейное дело. "Семья — четыре человека, все вовлечены, потому что все увлечены идеей. Сын — администратор и управляющий, дочь в Москве, но принимает участие во всех решениях, жена — юрист, кадастровый инженер и просто очень хороший человек", — улыбается Андрей.

Когда-то здесь уже пытались организовать горнолыжный курорт, но он проработал недолго. "Здесь было большое количество земельных участков, которые нужно было собрать в единое целое, этим занималась Ольга, она сделала очень сложную работу, и сейчас наш спортивно-туристический комплекс — это 53 га земли, — говорит Андрей. — Пока это только вложения".

На базе работает прокат горнолыжного инвентаря © Александр Архипов/ ТАСС

В курорт при поддержке региональных властей уже инвестировано больше 250 млн рублей. "Мы выиграли три гранта на общую сумму 18 млн рублей на покупку оборудования и обустройство пляжа и глэмпинга. Также был льготный кредит под 2% годовых — 46 млн рублей выделил региональный фонд поддержки предпринимательства. Мы выиграли еще один грант в 15 млн рублей от министерства культуры и туризма области на строительство 10 модульных домов. То есть региональные власти оказывают помощь и поддерживают проект", — уточняет Логиновский. Все эти средства были вложены в развитие. Окупить затраты владельцы комплекса рассчитывают за семь лет.

База как центр спортивной подготовки

В министерстве по культуре и туризму области проект поддерживают в первую очередь как центр спортивной подготовки и зону летнего отдыха, говорит глава ведомства Андрей Ермак. "Понятно, что мы не Эльбрус, не Шерегеш, не Манжерок. Этот проект на самом деле связан не столько со снежной погодой и возможностью кататься на лыжах по снегу с горы, сколько со спортивной подготовкой, организацией спортивных сборов. Там сейчас есть вся инфраструктура для проживания, там есть возможность летних тренировок, в том числе и для лыжников — есть возможность пользоваться тренажером, который там установлен. Плюс просто обычная рекреация, восстановление", — отмечает он.

База, по мнению регионального министра, может рассчитывать на популярность и как зона летнего отдыха. "Мы не случайно шутили по поводу этого объекта, что это "горнопляжный" комплекс. Летом он, конечно, будет востребован прежде всего у самих калининградцев, которые с удовольствием ездят на восток области. Там есть возможность купаться в озере, загорать, кататься на роликах, на роликовых лыжах. Плюс попробовать такой экзотический вид спорта, как травяные лыжи. Мы считаем, что наличие такого комплекса добавляет разнообразия в возможности отдыха в Калининградской области", — уверен Ермак.

Александр Архипов