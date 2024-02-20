В Вологодской области пройдет фестиваль "Русская тройка"

Во время мероприятия планируется испечь самый большой в стране пряник

ТАСС, 20 февраля. Фестиваль "Русская тройка" пройдет в начале марта в деревне Ерофейка Вологодской области, одним из его мероприятий станет второй этап чемпионата России по русским тройкам. Также на фестивале намерены испечь самый большой в стране пряник, подана заявка в книгу Рекордов России, сообщила пресс-служба врио губернатора.

"На фестивале "Русская тройка" изготовят самый большой пряник в России в форме подковы. Его размер составит 3,5 на 4 м, а вес - порядка 200 кг. Для того, чтобы зафиксировать результат, подана заявка в книгу Рекордов России", - привела пресс-служба слова врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Работники "Череповецкого хлебокомбината" выпекут составные части для будущего пряника и объединят их в подкову. Также на ней будет изображен логотип фестиваля. После того как рекорд России зафиксируют специалисты, пряником угостят всех желающих.

По данным организаторов, традиционные состязания русских троек пройдут в этом году в новом формате. Для гостей готовят масштабную культурно-развлекательную программу с выступлениями творческих коллективов страны и русскими военными забавами. На площадке фестиваля расположится Богатырский посад, где посетителей встретят княжий двор "Сугорье", варяжская дружина "Серебряный волк", артель кулачных бойцов "Буза", полевой лагерь русской императорской армии, казачий курень и снежный городок "Викинги/Русичи".

Центральным событием станет II этап чемпионата России по русским тройкам. Заявлено участие конных экипажей из Вологодской, Архангельской, Костромской, Владимирской областей и Краснодарского края. Фестиваль проводится в Вологодской области с 2003 года, традиционно несколько троек выставляет "Племенной конный завод "Вологодский" - самый северный конный завод в России, он действует с 1968 года.

До этого, 14 января 2024 года, в Книгу рекордов России был включен "Самый большой покровский пряник в России". Пряник с изображением городов Владимирской области, размером 2 на 3 м и весом в 177,68 кг был представлен на презентации в Доме Российской кухни на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Рецептуре этого пряника на владимирской земле более 100 лет, отметил на церемонии губернатор Владимирской области Александр Авдеев.