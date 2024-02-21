Верховный суд Бурятии временно запретил усыпление бездомных собак

Направлен запрос в Конституционный суд России

УЛАН-УДЭ, 21 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Республики Бурятия на время запретил усыпление бездомных собак, разрешенное в регионе после принятия республиканского закона, до получения ответа на запрос в Конституционный суд России. Об этом сообщается на сайте суда.

"Верховный Суд Республики Бурятия приостановил рассмотрение административного дела об оспаривании закона по административным искам ряда физических лиц и общественной организации в связи с направлением запроса в Конституционный Суд Российской Федерации о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона №498-ФЗ от 27 декабря 2018 года "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России", - говорится в сообщении.

При этом суд запретил применение п. 6 ч. 2 ст. 8 Закона Республики Бурятия "Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и определении перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Республики Бурятия". Указанная норма предусматривает "умерщвление животных, по основанию невостребованности в течение 30 дней пребывания в пунктах временного содержания".

В ноябре 2023 года депутаты Народного Хурала Бурятии приняли закон, по которому бездомных больных и опасных собак, отловленных на улицах, можно будет усыплять, если в течение 30 дней не найдется хозяин животного. После этого зоозащитники обратились в суд.

В последние годы в Бурятии участились случаи нападения безнадзорных собак на людей: в 2019 году зарегистрировали 4 134 обращения местных жителей в медучреждения после укусов, в 2020 году - 3 491. После того как животные стали стаями нападать на детей, глава региона подписал указ, по которому бесхозные собаки, включенные в перечень потенциально опасных, и собаки высотой более 25 см в холке должны пожизненно содержаться в приютах, регион выделял на это субсидии. В 2021 году в республике отловили более 8 тыс. особей, в 2022 году - почти 11 тыс. особей, в 2023 году - более 5 тыс. животных, из них около 3,5 тыс. находится на пожизненном содержании в приютах.