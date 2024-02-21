Новосибирский зоопарк завершит строительство детского зверинца в 2024 году

В планах учреждения также достроить комплекс павильонов для азиатских животных и приступить к строительству вольеров для африканских зверей

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило, один из крупнейших в России, полностью завершит строительство детского контактного зверинца в мае 2024 года. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС директор зоопарка Андрей Шило.

Как отмечал директор учреждения в интервью ТАСС в 2020 году, в нем долгое время не было контактного зоопарка для детей, которые есть в большинстве крупных парков Сибири. По словам Шило, создание небольшого зверинца фермерского типа для детей позволило бы сделать в зоопарке новую рекреационную зону. Строительство зверинца велось несколько лет.

"Планируется уже к майским праздникам запустить собственными силами наш контактный зоопарк, его летнюю часть. В нем будет домик для альпаки, там также будет авиарий, где будут содержаться попугаи, можно будет заходить внутрь и фотографироваться", - сказал директор.

Шило уточнил, что в 2023 году был поставлен рекорд посещаемости, в зоопарке побывали более 1,3 млн человек. В планах учреждения также достроить комплекс павильонов для азиатских животных и приступить к строительству вольеров для африканских зверей. Кроме этого, зоопарк, который специализируется на животных семейства кошачьих, рассчитывает в ближайшие годы начать возведение комплекса для диких кошек Южной и Северной Америки. Рабочее название проекта "Кошкин дом".

В Новосибирском зоопарке в естественных условиях на площади 65 га содержится более 780 видов животных, из которых более 120 занесены в международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах по сохранению редких и исчезающих видов животных. В зоопарке одна из лучших в мире коллекций семейства кошачьих, в числе которых амурские тигры, дальневосточные и дымчатые леопарды.