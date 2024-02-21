Основные праздничные мероприятия в честь 420-летия Томска пройдут 7-8 сентября

В течение двух праздничных дней планируется провести десятки мероприятий на разных площадках города, в частности, Воскресенской горе, Новособорной площади, площади Ленина, в Лагерном саду

ТОМСК, 21 февраля. /ТАСС/. Основные торжества, посвященные 420-летию со дня основания Томска, запланированы на 7 и 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Составлен предварительный план юбилейных мероприятий. Они пройдут в течение всего года, с марта по декабрь. Будут отмечены День города 7 июня и День основания Томска 7 октября, но центральным событием станут торжества, которые состоятся 7 и 8 сентября. Эти даты определены как наиболее благоприятные: в город после каникул вернется студенчество, в это время стоит теплая погода", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в течение двух праздничных дней планируется провести десятки мероприятий на разных площадках города, в частности, Воскресенской горе, Новособорной площади, площади Ленина, в Лагерном саду. Состоятся традиционное шествие студентов, концерты, спортивные состязания, кулинарные фестивали, ярмарки.

В 2024 году отмечается 420 лет со дня основания города Томска, 220 лет - со дня основания Томской губернии и 80-летие Томской области.