РЭО проверит мусорные полигоны вблизи аэропортов из-за птиц в 52 регионах

Обследования должны завершится до 1 сентября

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) начал проверку наличия птиц на мусорных полигонах рядом с аэропортами, сообщает пресс-служба РЭО.

"Объекты обращения с твердыми коммунальными отходами могут влиять на безопасность полетов воздушных судов из-за скопления птиц. В связи с этим было принято решение проверить полигоны, которые находятся в границах шестых подзон приаэродромных территорий. Согласно территориальным схемам обращения с отходами, объекты вблизи аэродромов гражданской авиации находятся в 52 субъектах России. Сейчас чуть более 30 полигонов заключили договоры на проведение орнитологических обследований со специализированными организациями. Мы внимательно следим за ситуацией и исполнением необходимых требований, так как в последнее время значительно увеличилось количество инцидентов с самолетами из-за птиц", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Шестая подзона приаэродромной территории находится в радиусе 15 км от геометрического центра взлетно-посадочной полосы. Собственники предприятий отрасли обращения с отходами, которые входят в границы этой подзоны, должны провести орнитологические исследования до 1 сентября 2024 года. Такое требование изложено в постановлении правительства России от 2 декабря 2017 года. Если исследование не проведут или не примут меры для защиты от массового скопления птиц, то использовать полигон после назначенного срока будет запрещено.

"В этой связи РЭО взаимодействует с органами исполнительной власти субъектов России по вопросам проведения орнитологических исследований и их мониторингу. Необходимость проведения орнитологических исследований обусловлена в первую очередь исключением рисков создания аварийных ситуаций в авиационной отрасли", - добавил заместитель генерального директора РЭО Алексей Макрушин.

В августе 2019 года аэробус A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего самолета попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. После этого правительством Московской области была остановлена работа расположенной недалеко от аэропорта станции по сортировке и перегрузке мусора.