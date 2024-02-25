В Москве обнаружили редких птиц - серую цаплю, камышницу и мандаринку

Их заметили в парках "Останкино" и "Северное Бутово"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты обнаружили в столичных парках "Останкино" и "Северное Бутово" редких птиц - серую цаплю, камышницу и мандаринку, занесенных в Красную книгу Москвы и России, сообщается на сайте мэра столицы.

"В начале февраля в экологическом парке "Северное Бутово" заметили серую цаплю. На реке Битце редкая птица попала в объектив фотокамеры специалистов отдела мониторинга биоразнообразия Государственного природоохранного центра столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. Серая цапля занесена в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости. Это означает, что гнездование этих перелетных птиц в столице не подтверждалось последние 20-30 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что серая цапля обычно зимует в Западной Европе или Африке, однако некоторые из них остаются, если в окружающей среде достаточно корма. Кроме того, на реке Яузе в природно-историческом парке "Останкино" была замечена камышница, птице присвоена третья категория редкости в Красной книге Москвы. Обычно камышница предпочитает более теплые места для зимовки: Западную Европу, Причерноморье, Прикаспий, Среднюю Азию, субтропики и тропики.

Мандаринок тоже заметили на Яузе, естественный ареал обитания этих уток в нашей стране - на Дальнем Востоке в бассейне реки Амур, птицы занесены в Красную книгу России под третьей категорией редкости. В мире насчитывается всего около 25 тыс. пар мандаринок, из них 15 тыс. пар обитают на территории России. Отмечается, что мандаринок неоднократно замечали на столичных природных территориях зимой и летом. Специалисты не исключают вероятности того, что птицы могут начать гнездиться в этих местах и окончательно там обосноваться.