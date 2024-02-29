"Корсунь" — дитя "Артека". Как работает новый детский центр у стен древнего Херсонеса

Севастополь — особый город. Каждая страница его истории неотделима от истории России — от крещения киевского князя Владимира до сегодняшних дней. Между ними больше тысячи лет, две героические обороны и третья, бескровная, в результате которой в 2014 году русский город снова стал частью России. В канун 10-летия событий "Русской весны" корреспонденты ТАСС побывали в Севастополе, Херсонесе и созданном здесь недавно детском центре "Корсунь"

Греческие корни

Севастополь настолько богат на памятники истории и объекты культурного наследия, что всякий раз, когда приезжаю сюда, глаза разбегаются. Побывать везде времени никогда не хватает. Да это и невозможно. Впрочем, есть место, которое притягивает, будто магнит. Это Херсонес и расположенный здесь одноименный музей-заповедник. Порой кажется, что время замирает в древнем городе, среди его стен и мраморных колонн можно провести часы.

Херсонес не был основан русскими князьями. В Средние века это был важный город могущественной Византийской империи. Тем не менее уже тогда он не просто был известен на Руси, русские люди здесь бывали.

Об этом год назад мы беседовали с научным сотрудником отдела византийской истории музея-заповедника "Херсонес Таврический" Александром Роменским, когда готовили материал о 240-летии вхождения Крыма и Кубани в состав Российской империи. Если кратко, то Херсонес в те далекие времена, безусловно, интересовал жителей русских княжеств как торговый партнер. Но привлекал он и как центр христианства.

Здесь в X веке князь Владимир принял крещение, и здесь сегодня стоит Владимирский храм, куда, как и в XI веке, приезжают тысячи верующих.

Филиал "Артека"

В непосредственной близости от известного музея сегодня продолжается создание историко-археологического парка "Херсонес Таврический". Проект поражает своими масштабами. Возможно, он сопоставим с Крымским мостом, только значение у него несколько иное.

Один из объектов будущего историко-археологического парка уже построен и успешно работает. Это детский центр "Корсунь".

Название напрямую связано с Херсонесом: именно так в русских летописях именовался греческий город. Сегодня "Корсунь" — филиал всемирно известного международного детского центра "Артек".

Говоря с сотрудниками центра, то и дело слышу слово "уникальный" и что подобных мест ни в России, ни за рубежом нет. Педагоги считают, что "Корсунь" не имеет аналогов благодаря своей архитектуре, соседству с настоящим античным городом, педагогическим методикам и многому другому.

Миссия "Корсуни" отчасти в том, чтобы познакомить детей с богатым историческим и культурным наследием Севастополя.

Артем Черновский из музейно-образовательного комплекса "Артека" знакомит школьников с профессией археолога © Сергей Мальгавко/ ТАСС

"Сейчас заканчивается строительство большого историко-археологического парка, частью которого мы являемся. У нас будет уникальная возможность знакомить детей с историей нашего народа, с историей России со времен Крещения Руси, через все обороны Севастополя, через Великую Отечественную войну и до момента 2014 года, до присоединения к Российской Федерации", — рассказывает руководитель детского центра "Корсунь" Евгений Морозов. В частности, здесь появятся музей Античности, музей христианства и музей Крыма.

Сейчас дети из "Артека" приезжают сюда на день или два. "Посещают экскурсионные объекты, приезжают в детский центр "Корсунь", получают горячее питание, затем дневной отдых, отрядная деятельность. После этого, если это знаменательный день или праздник, они выезжают на данное событие либо мы организовываем им здесь различные форматы, — говорит Евгений Морозов. — На следующий день, прежде чем отправиться обратно в "Артек", они посещают еще один объект. Это исторический центр города, где и памятник затопленным кораблям, и Графская пристань".

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

Возможности центра

Новый детский центр в Севастополе способен единовременно принимать 296 детей. В учебный период каждую смену "Корсунь" принимает около 2 тыс. детей, в летний период — более 3 тыс.

Здесь есть столовая, актовый зал, собственный медицинский блок, а также многочисленные помещения, в которых можно организовать и обучение, и досуг детей. "У нас есть полный цикл приготовления горячего питания, мы соблюдаем все меры безопасности, режим дня, отдыха для того, чтобы ребенок мог полноценно погрузиться в ту информацию, которую он здесь получает, и чтобы это был не ускоренный режим, а все проходило полноценно, размеренно, осознанно", — говорит Морозов.

Столовая в "Корсуни" отвечает всем современным требованиям © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Образовательные пространства, которые здесь созданы, позволяют в короткие сроки приспособить помещение под любые цели.

"Наши помещения предназначены для дополнительного образования детей, встреч с детьми, проведения мастер-классов. Все площадки оснащены мультимедийным оборудованием, есть актовый зал на 300 мест. Уникальность наших образовательных площадок в том, что мы их можем трансформировать и подстраивать мебель, ресурс, который у нас есть, под необходимость события, которое здесь может проходить", — отмечает руководитель центра.

Особое внимание в "Корсуни" уделяют детям, которые в нем нуждаются больше всего. Десять спальных мест полностью оборудованы с учетом нужд таких детей.

Кроме того, весь комплекс оснащен не только пандусами и тактильными покрытиями, но и табличками Брайля и индукционными петлями. Последние помогают ребятам, имеющим проблемы со слухом, наравне общаться со своими сверстниками — для них очень важно слышать и быть услышанными.

В основе духовность

Есть в "Корсуни" и место для серьезных разговоров. Здесь всегда рады участникам специальной военной операции. Бойцы и командиры делятся со школьниками опытом, рассказывают о подвигах своих боевых товарищей.

Вообще, патриотическое воспитание — краеугольный камень "Корсуни", рассказывает руководитель центра. "В основе работы центра, конечно, патриотическое, духовно-нравственное воспитание наших детей, воспитание поколения, которое будет гордиться своей страной, своей историей, которое будет в приоритет ставить Родину", — говорит Морозов.

Военные моряки Черноморского флота часто встречаются с артековцами как в самом "Артеке", так и в детском центре "Корсунь" © Сергей Мальгавко/ ТАСС

Большое внимание уделяют и развитию детей, в чем мы сами смогли убедиться. После насыщенной экскурсии по Севастополю и обеда юные гости "Корсуни" посещают еще серию активностей: педагог студии "Юный геолог" Владимир Дунаев знакомит их с различными минералами и горными породами, Сергей Макиенко проводит мастер-класс по шитью боро (вид японской этнической техники шитья), экскурсовод музейно-образовательного комплекса "Артека" Артем Черновский рассказывает о подводной археологии. У Елизаветы Грозовой и Александра Иванова можно изготовить открытки и магнитики на память об "Артеке" и "Корсуни".

Высокая миссия

Многие дети помещают на свои сувениры из "Корсуни" грифона. Мифическое существо — один из древних символов Крыма.

Летом гости центра посещают спектакль "Грифон", созданный по одноименной пьесе митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Декорации для постановки — стены древнего Херсонеса и античный амфитеатр, где когда-то, по окончании Троянской войны, жителям, возможно, рассказывали о приключениях знаменитого Одиссея.

Сюжет "Грифона" проводит зрителей сквозь столетия, знакомит их с героями истории России. В прошлом году спектакль посмотрели 6,5 тыс. детей.

"В этом году мы также будем посещать спектакль, — отмечает Морозов. — Помимо спектакля "Грифон" мы рассматриваем возможность показать детям другие спектакли, проникнутые глубоким смыслом о нашей Родине и ее истории".

Мы говорим с руководителем центра о том, для чего он создан и какое у него будущее. Морозов убежден, что "Корсунь" станет точкой притяжения для детей как из России, так и из других стран. "Наша миссия — это воспитание поколения детей, патриотов своей страны, которые ставят в приоритет Родину, семью, дружбу, историю своих предков, героев и труд", — подытоживает руководитель "Корсуни".

А мне пора уезжать из Севастополя, и я снова уверен, что вернусь сюда. Ведь здесь есть Херсонес, настоящее место силы и правды.

Максим Тищенко