Аэропорту Сочи предстоит обслужить более 300 тыс. участников Всемирного фестиваля молодежи

Всего с 27 февраля по 10 марта запланировано 1 088 вылетов

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи готов принять гостей и участников Всемирного фестиваля молодежи, здесь ожидается прибытие более 300 тыс. пассажиров в период с 27 февраля по 10 марта, сообщила журналистам пресс-служба воздушной гавани.

"В период с 27 февраля по 10 марта аэропорт Сочи обслужит более 300 тыс. пассажиров. Это на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", - говорится в сообщении.

Участники Всемирного фестиваля молодежи будут прибывать из 25 регионов России, помимо регулярного авиасообщения заявлены чартерные рейсы с делегациями из Баку, Ташкента, а также авиакомпания "Аэрофлот" доставит участников из Индии прямым рейсом Дели-Сочи. Всего в эти дни запланировано 1 088 вылетов, из которых 845 внутренних рейсов, 243 - международных.

Волонтеры фестиваля совместно с сотрудниками воздушной гавани отработают порядок встречи пассажиров. Дополнительно проведут осмотр мест размещения автотранспорта и порядок движения пассажиров из аэровокзала. "Особое внимание будет уделено отработке вопросов оповещения, сбора, организации обслуживания маломобильных и почетных гостей Фестиваля", - добавили в пресс-службе аэропорта.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории Сириус. Фестиваль примет 20 тыс. российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения. Региональная программа фестиваля пройдет в период с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России.