В Новосибирске в 2026 году построят первую очередь ЖК с кинотеатром и коворкингом

Стоимость объекта оценивается в 4-5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Первая очередь жилого комплекса (ЖК) "Пульсар" в Новосибирском Академгородке с кинотеатром, коворкингом, спортзалом и лобби для общения будет построена в 2026 году. Об этом рассказал в пресс-центре ТАСС генеральный директор строительной компании "Группа Мета" Владимир Мартыненков.

"Первый этап сдается в начале 2026 года. Второй этап - 2027 год. Размер собственных средств в этом проекте повышенный - больше, чем в среднем принято по рынку. Это связано с тем, что земля в Академгородке достаточно дорогая, она приобреталась на собственные средства. 20% - собственные средства", - рассказал Мартыненков.

Строительство жилого комплекса "Пульсар" площадью 33 тыс. кв. м началось в августе 2023 года. Стоимость объекта оценивается в 4-5 млрд рублей.

ЖК расположен вблизи крупных инфраструктурных объектов Академгородка, в пешеходной и транспортной доступности от Новосибирского государственного университета (НГУ) и Академпарка.

Директор отметил оригинальные архитектурные решения, в частности хаотично разбросанные по фасадам балконы из латуни, отражая солнечный свет, будут имитировать излучение пульсара (вращающейся нейтронной звезды с магнитным полем). На территории ЖК будет расположен кинотеатр, спортзалы, детские комнаты, коворкинг, пространство для общения с соседями и проведения мастер-классов.

Руководитель направления по работе с партнерами Татьяна Петрова отметила, что в "Пульсаре" будет благоустроена придомовая территория с многоступенчатым террасированием, детскими площадками, зонами отдыха и зоной выгула собак.