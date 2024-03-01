В Волго-Ахтубинской пойме почти на 30% вырастет число восстановленных ериков и озер

Расчистка представляет собой удаление мусора, иловых отложений, восстановление природного русла, а экологическая реабилитация предполагает комплекс работ с заменой коммуникаций

ВОЛГОГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Расчистка и реабилитация еще 26 ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы в Волгоградской области запланирована до 2030 года в рамках новой водной госпрограммы, что почти на 30% увеличит общее число восстановленных объектов. Об этом ТАСС сообщили в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

"К концу 2024 года количество расчищенных и реабилитированных объектов в пойме составит 93. <...> С учетом обращений граждан Облкомприроды разработан и согласован с Нижне-Волжским бассейновым водным управлением перечень мероприятий единого федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов, предлагаемых к реализации на территории Волгоградской области. В период с 2025 по 2030 год в рамках новой водной госпрограммы в Волго-Ахтубинской пойме планируется восстановить (расчистить и реабилитировать - прим. ТАСС) еще 26 пойменных ериков и озер", - сказали ТАСС в комитете.

Таким образом, благодаря реализации единого водного проекта общее количество восстановленных ериков и озер в пойме будет увеличено почти на 30%. Расчистка представляет собой удаление мусора, иловых отложений, восстановление природного русла, а экологическая реабилитация предполагает комплекс работ с заменой коммуникаций, уничтожением прибрежной растительности, восстановлением проточности, благоустройством прибрежных территорий.

По данным администрации Волгоградской области, регион ведет системную работу по оздоровлению водных объектов Донского и Нижне-Волжского бассейнов по региональному и федеральному проекту "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Отдельное внимание уделяется оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы, которая стала пересыхать из-за критически низких уровней воды после строительства Волжской ГЭС. За последние годы благодаря проведению реабилитационных работ при равнозначных максимальных сбросах затопление пойменной территории увеличилось в 5,6 раза, а площадь поверхности воды на озерах выросла на 35%.

По поручению президента РФ Владимира Путина реализация объединенного федерального проекта по оздоровлению водных объектов должна начаться с 2025 года, после окончания нацпроекта "Экология", и продлиться до 2030 года. Проект охватит все крупные водные объекты во всех регионах России, в том числе Волго-Ахтубинскую пойму в Волгоградской области.