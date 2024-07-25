"Стоять на своем и ничего не бояться". Чему учит студентов "рыбная" работа на Камчатке

В этом году Российские студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей и 20-летие своей современной истории. Почти каждый год студенты приезжают на период интенсивного вылова рыбы (путины) на Дальний Восток. Этим летом работать на рыбообрабатывающем заводе "Скит" в селе Устьевое на берегу Охотского моря будут 230 студентов. Я тоже поехала на Камчатку, чтобы узнать, насколько суров труд по переработке рыбы и как устроены путинные отряды

Работа студентам

Первые студенческие отряды появились еще во времена СССР — в 1959 году, когда 339 студентов-добровольцев физического факультета МГУ имени Ломоносова во время летних каникул отправились в совхозы Северо-Казахстанской области и построили там 16 объектов. Первые путинные отряды возникли в 1970-х. После развала Советского Союза студотряды возродились в 2004-м. Сейчас традиция продолжается.

Сейчас на Камчатке действует Всероссийский студенческий путинный отряд "Край света", который собрал молодых людей из 15 регионов страны. Для многих это уникальный опыт, возможность увидеть новые места, найти новых друзей и заработать денег.

© Майя Бондарь/ ТАСС

"Основная цель нашей организации — трудоустройство студентов на летний период. Мы даем возможность студентам получить временную работу на лето. Путинное направление очень активно развивается. В прошлом году нас было 2,5 тыс., а в этом почти 4 тыс. человек. Ребята трудятся на рыбоперерабатывающих заводах Камчатского, Хабаровского, Приморского краев, Сахалинской области и Чукотского автономного округа", — рассказал заместитель руководителя сельскохозяйственного направления центрального штаба Российских студенческих отрядов (РСО) Павел Шайкин.

В студенческих отрядах есть возможность получить профобразование: можно выучиться на обработчика рыбы и морепродуктов второго и третьего разряда. Ребята изучают еще процесс рыбообработки, копчения и соления.

В ожидании рыбы

Как правило, путина на Камчатке начинается со второй недели июля. В основном это вылов горбуши до конца или середины августа, потом идут кета и кижуч. К середине сентября наступает спад.

Перед началом работы студенты проходят подготовку, знакомятся с заводом, им показывают, какие кнопки за что отвечают, как и по каким признакам правильно определить породу, сортность и свежесть рыбы. Например, если рыба поцарапана, то ее определяют в более низкий сорт. Перед началом рыбного сезона студенты помогают наводить чистоту и порядок в цехах, занимаются другой хозяйственной работой.

© Михаил Синицын/ ТАСС

После начала путины работа на заводе кипит и спорится. В прошлом году на предприятии открылся икорный цех, поэтому нагрузки прибавилось, а людей не хватает. Дефицит кадров и помогают восполнить студотряды.

"Для работы на заводе требуется от 350 до 460 человек. Без студенческих отрядов мы бы не справились однозначно. Они замещают большую часть работников предприятия, необходимых на сезонный период, когда проходит лососевая путина. Не хватает специалистов технического характера, водителей, бульдозеристов, токарей, сварщиков. Молодые активные ребята приезжают со всей страны. Работают задорно, весело и энергично", — рассказал генеральный директор ООО "Скит" Андрей Тихонов.

Студенты занимают разные должности, но основная работа сосредоточена в цеху переработки. Здесь от только что выловленной рыбы отделяют головы, очищают тушки от потрохов, а затем отправляют на отдельную ленту.

Процесс на первый взгляд довольно прост. Бункера наполняются рыбой, дальше через заглушки она поступает на конвейер, сортируется и идет на "ложки" (так называют шланг с фигурным наконечником). Пройдя все этапы переработки, рыба поступает в большой холодильник и замораживается.

Виды мотивации

Как поется в одной из песен студотрядов, "мы здесь не ради денег". Действительно, материальная составляющая здесь не на первом месте. Важную роль в мотивации играют знакомства, впечатления или приключения.

"Первое, что меня сподвигло отправиться на путину, — это путешествие, потому что отряды — это именно про путешествие. Тут ты живешь, как в отдельном мире. Когда я сюда ехал, то надеялся, что здесь не будет связи и интернета, как в прошлом году на архипелаге. Но, к сожалению, они здесь есть", — улыбается командир студенческих отрядов Алтайского края 22-летний Иван Нагорнов.

По опыту Ивана, непростая работа на путине сильно меняет личность и закаляет характер. "Помню, когда я вернулся домой с сезона и попал в свое прежнее окружение, то понял, что мне в нем совсем неинтересно. Именно здесь, в отряде, я обрел настоящих друзей. Отряды меня очень сильно изменили. Я стал строже, более дисциплинированным. До этого у меня было много социальной тревоги, я был замкнутым. Здесь меня научили стоять на своем, быть смелым и ничего не бояться", — рассказал он.

© Михаил Синицын/ ТАСС

Кто-то из студентов честно признавался, что не прочь и подзаработать. В рыбный год сумма заработка может составлять 100 тыс. рублей в месяц. "У нас есть гарантированные суммы. Если подход рыбы маленький, ребята почти не работают на процессах и ждут рыбу, то у них все равно есть гарантированная оплата труда. Здесь это 60 тыс. рублей в месяц. Довольно высокая заработная плата, учитывая объем работы. Есть зарплатный рост. У нас есть КТУ (коэффициент трудового участия), от которого зависит зарплата. Изначально он у всех составляет одну единицу", — говорит Шайкин. Есть примеры, когда студент заработал за сезон 700 тыс. рублей.

"Не все зависит от денег. Это хороший шанс полететь на Камчатку за счет работодателя и после работы погулять по вулканам, посмотреть на горячие источники и море. Сил хватает и на работу, и на отдых", — отметил Шайкин.

"Командир — это отец"

Штаб студенческого отряда состоит из командира, комиссара и мастеров. Командир и мастера занимаются трудоустройством студентов на производство.

Иван признается, что это огромная ответственность. "Я прекрасно понимаю, что с меня берут пример. За моей спиной 14 человек, и все они ориентируются на меня. Командир должен контролировать дисциплину, настроение и большую часть документооборота. Командир — это отец", — отметил он.

© Михаил Синицын/ ТАСС

По словам командира студенческого отряда Приморского края Анастасии Назаренко, в студенческих отрядах очень развита взаимопомощь. Самое главное — это вовремя попросить помощи и поддержки.

"Плюс быть командиром в том, что ты не один. Всегда есть комиссар и мастер, которые помогут. Есть свои бойцы, которые тебя любят и уважают. Бывает тяжело с дисциплиной, бывает, ты не спишь ночами. Российские отряды — это про сотрудничество. Один ты здесь ничего не сможешь сделать", — говорит она.

Комиссарская деятельность подразумевает организацию мероприятий, спортивных соревнований и праздников — например, целинная свадьба, спартакиады между рыбными заводами.

Спевки и костры

В каждом отряде есть свои традиции, символы и мероприятия. Например, в отряде "Планета" есть компас, который каждый год передается от командира к командиру.

У студенческого отряда Приморского края есть символ — белуга по имени Леха Белугин.

Символ студенческого путинного отряда "Ватага" — якорь, который обвивает канат. Отряд основан в этом году как возрождение путинного направления Воронежской области.

У каждого отряда есть свои песни, которые ребята сами пишут и потом поют вечером на спевках под гитару.

На спевке ребята должны стоят в кругу, а гитарист — внутри круга, куда больше никто не может входить. Они должны обняться и двигаться в такт гитаристу, пояснила руководитель пиар-отдела студенческих отрядов Божена Колачевская.

© Михаил Синицын/ ТАСС

"В 2020 году я пришла в отряд проводников. Это работа в поезде, там не получится устраивать такие спевки. А здесь костры, общение. Это очень сильно зацепило, и я осталась здесь. Я второй раз уже приезжаю на Камчатку. Такая работа приносит радость, потому что работаешь с лучшими людьми страны. Все молодые, и мы на одной волне", — рассказала участница студотряда Виктория Березина.

После трудового сезона проводится конкурс "Лучший рыбообработчик". Студенты обрабатывают рыбу на скорость, рассказывают про технику безопасности, угадывают название рыбы.

Завершить, но остаться

В завершающий день сезона поется песня "Последний рассвет".

После завершения путины студенты могут остаться на короткое время и погулять по вулканам. "Если ребята захотели поработать еще, но рыба тут закончилась, то мы их перебрасываем на Сахалин, где путина еще продолжается", — говорит Шайкин.

Некоторые настолько влюбляются в Дальний Восток, что остаются жить и работать на Камчатке. Это редкие примеры, но они появляются все чаще.

Майя Бондарь