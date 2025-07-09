Козы, спицы, 300 лет. Почему пуховые платки из Оренбуржья улетают в США, Канаду и Францию

Умение вязать тончайшие и теплые платки из пуха местной породы коз в оренбургских семьях с XVIII века передавалось от старших к младшим, а сейчас этому можно профессионально обучиться в колледже и обрести таким образом профессию, которая становится все более нужной. Популярность паутинок растет: по разным оценкам, их покупают уже в 90 странах мира

Тончайшая и невидимая

© Алена Глухова/ ТАСС

Комок козьего пуха, небольшая пиала на коленях. Женские руки уверенными движениями вращают старое деревянное веретено, на котором словно видишь прикосновения нескольких поколений вязальщиц. От невесомого кусочка вьется пуховая ниточка. Точнее, я знаю, что она должна там быть, но никак не могу уловить ни глазом, ни объективом фотоаппарата.

С веретена нить перекочует на клубок, соединившись с таким же тонким шелковым волокном, а затем спицы умелой мастерицы сплетут фантастически красивый узор из всего лишь восьми базовых элементов, произведя оренбургский пуховый платок по канонам промысла, который в регионе сохраняют почти 300 лет.

Маргарита Азнабаева © Алёна Глухова/ ТАСС

Преподаватель отделения "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы" Оренбургского художественного колледжа, вязальщица в шестом поколении Маргарита Азнабаева обучение студентов пуховязанию начинает с самых азов: обработка пуха, создание пряжи, составление схемы вязания и собственно создание изделия.

Пуховязанию Маргарита Загитовна учит по программе, которую ее мама, Роза Гумерова, составила в 1991 году, чтобы обучать школьниц 10–11-х классов села Желтое Саракташского района Оренбургской области — одного из центров промысла. По сути она перенесла на бумагу все знания, которые передавались в их семье от бабушек и прабабушек, подготовила наглядные образцы, фрагменты платков.

"Поскольку потомственные вязальщицы по схемам не работают, у них весь узор и техника вязания хранятся в голове. По рассказам мамы, она садилась, провязывала какой-то элемент и отмечала его условными знаками на миллиметровой бумаге, чтобы потом объяснять девочкам, своим ученицам", — рассказывает Маргарита Азнабаева.

Платок согревает

Оренбургскому пуховому платку как промыслу почти 300 лет, говорит искусствовед, заведующая галереей "Оренбургский пуховой платок" Ирина Бушухина.

"В 1851 году наше изделие было представлено на Всемирной выставке в Лондоне, то есть промысел к тому времени уже состоялся. Пуховый платок — яркое явление в казачьей культуре, уже тогда достойное мирового признания. И платки оценили, заметили тонкое изящное вязание", — считает она.

Сейчас можно только догадываться, как выглядели первые оренбургские платки, так как не сохранилось ни одного экземпляра: постаралась моль. Известно лишь, что в XIX веке платки были выдающихся размеров, их описание есть в выставочных каталогах.

Бушухина называет платок изобретением народного порядка. Она считает, что изначально пуховязание было "вдовьим казачьим промыслом": мужчины подолгу служили или вовсе не возвращались с войны, а женщины нашли домашнюю работу и способ украсить себя популярным тогда кружевом с использованием местного сырья — козьего пуха.

Уже в XX веке платок стал явлением многонациональным, связав воедино в прямом смысле все 120 народностей, проживающих в Оренбургской области, потому что "вязали все".

"Позднее, в советское время, появился комбинат, предлагавший женщинам надомную работу. Государство давало им пух, они его обрабатывали, пряли нить, а затем вязали изделия и сдавали государству. Это было замечательно тем, что женщина не была оторвана от домашнего хозяйства, от своей семьи. В пуховязании маме помогали все — и глава семьи, и дети, а девочки, подрастая, тоже становились вязальщицами. Такая система и преемственность в профессии были разрушены в 1995 году с ликвидацией комбината. Ниточка оборвалась", — рассказывает Ирина Бушухина.

Платок воспитывает и развивает

Созданная в советские годы система, по ее словам, имела огромный социальный эффект. "Там была такая народная педагогика!" — восхищается Бушухина. Помощь маме в вязании воспитывала прежде всего ответственность, ведь за платки женщины получали деньги, а значит, могли порадовать детей конфетами и другими гостинцами.

Часто собирались вязать вместе, делились узорами и наработками, учили вязать детей. А еще была игра, когда нитки нескольких юных мастериц скручивали в общий клубок и по их натяжению судили о скорости вязания. Первую работу начинающей вязальщицы обязательно продавали: так ребенок понимал, что его работа руками может приносить деньги.

© Валерий Бушухин/ ТАСС

Сегодня большинство студентов Оренбургского художественного колледжа свои первые изделия сохраняют на память. Преподаватель Маргарита Азнабаева поясняет, что обычно работы новичков небольшого размера и как платок их не используют. К третьему курсу студенты нарабатывают технику и значительно повышают скорость — тогда и появляются полноразмерные платки и палантины.

"Наша основная цель — сохранение традиции ажурного пуховязания, но я приветствую, когда студенты творчески подходят к заданию, например, при выходе на дипломную работу. Одна из предлагаемых тем — орнаменты народов Оренбуржья. Выполняем, допустим, ажурный платок с татарскими, славянскими, башкирскими, армянскими и другими мотивами. Такая работа воспитывает уважение к культуре народов нашей страны, также развивается творческое мышление, потому что выпускники создают что-то новое", — рассказывает Азнабаева, доставая белоснежные, серые и почти черные платки и палантины из большого старинного сундука с навесным замком — главного пухового хранилища колледжа.

Платок украшает

© Алена Глухова/ ТАСС

Ежегодно в Оренбургский художественный колледж на специальность пуховязание, которая официально именуется как "Художественное кружевоплетение", поступают и, соответственно, выпускаются 8–10 человек.

Чаще всего это выпускники 9-х или 11-х классов школ, желающие стать художниками. Приезжают из разных городов и районов Оренбуржья, а также из других регионов и соседнего Казахстана.

Некоторые потом получают высшее образование, другие находят работу и с базовым, становясь дизайнерами, модельерами, театральными художниками, трудоустраиваясь на производство или в творческие мастерские.

Даже если они не станут заниматься пуховязанием, у них навсегда останутся базовые навыки, полезное хобби и возможность дополнительного заработка.

Студенты признаются, что на первом курсе вывязывать узоры непослушными спицами было в тягость, но умение приходило постепенно. Когда же увеличилась скорость вязания, то перестали пугать и большие объемы. Поступая в колледж, Софья Самохвалова знала, что будет учиться вязать, но не думала, что речь о создании настоящих ажурных пуховых платков. Она с интересом подошла к процессу, хотя на первом курсе часто впадала в отчаяние.

"Сейчас я свободно вяжу, меня ничего не отвлекает. Когда я вяжу, иногда слушаю музыку, в зависимости от настроения. За вязанием постепенно приходишь в хорошее расположение духа. Можно и в тишине сидеть", — делится впечатлениями Софья.

А еще вязание пуховых платков отлично "покачивает" мозг, считают вязальщицы со стажем. Это подтверждают студенты.

© Алёна Глухова/ ТАСС

Традиционный оренбургский пуховый платок — женский аксессуар, а вот за его создание иногда берутся и мужчины. Считается, что самый большой платок в XX веке связал именно мужчина — регент Жёлтинской церкви Ермолай Федоров. Есть этот интерес у мужчин и сегодня. Студент художественного колледжа Игорь Суворов часто видел, как вяжет бабушка, понравилось, поэтому решил научиться сам.

"Первая работа была в колледже на первом курсе, она подарена бабушке, висит у нее дома", — рассказывает молодой человек, вывязывая очередной свой проект. В будущем он планирует стать дизайнером одежды, а вязание платков, как он думает, скорее всего, останется хобби.

Платок вдохновляет

Изящество оренбургского пухового платка вдохновляет не только на творчество. Уникальное по принципу работы предприятие, которое сохраняет традиционный промысел, удалось организовать Николаю Захарову и Андрею Уварову.

Они вместе с единомышленниками решили объединить все этапы создания платков ручной работы от вычесывания пуха до реализации готовых изделий. В их компании у фермеров и на частных подворьях закупают козий пух, готовят его для дальнейшей обработки, передают собственной группе прядильщиц. Затем пряжу распределяют между вязальщицами, а после реализуют готовые паутинки, палантины, варежки и прочую пуховую красоту через онлайн-площадки по всему миру.

"У нас более 300 вязальщиц, самой молодой 27 лет, а многие мастерицы имеют опыт работы от 15 до 60 лет. Мы обеими руками за преемственность, но можем только косвенно ее стимулировать. На самом деле преемственность уходит, потому что труд тяжелый, не такой высокооплачиваемый, как хотелось бы, поэтому молодежи он практически не интересен. Процент молодых вязальщиц катастрофически мал и с каждым годом становится все меньше", — отмечает Захаров.

Женщины чаще работают на дому, а основной цех объединения находится в поселке Саракташ, где до сих пор живет много вязальщиц. Несколько раз в год там же проводят мероприятия для гостей и туристов: демонстрируют свои работы, устраивают мастер-классы для детей и взрослых, рассказывают об истории промысла. Есть у предприятия и уникальные образцы, например, "Платок дружбы", который вязали сразу 43 мастерицы.

Платок может быть чисто утилитарной вещью, подарком, сувениром, а еще — предметом искусства, считает предприниматель. Настоящим шедевром по праву считается платок, связанный мастерицей Таслимой Агадамовной. Почти два года она потратила на то, чтобы повторить паутинку из фондов Государственного Эрмитажа, связанную 130 лет назад и подаренную Оренбургской губернией на венчание императора Николая II. Она взяла лучший пух, восстановила все старинные узоры. В результате получилось легендарное полотно размером 365х365 см и весом около 700 г.

"Нам бы хотелось, чтобы этот платок приобрело какое-то государственное учреждение, например музей, чтобы этот шедевр пуховязания был доступен людям", — считает Захаров.

Для популяризации промысла в Оренбуржье реализуют и некоммерческие проекты. Один из них — "Школа пуховниц", когда в цеху в Саракташе мастерицы дали возможность желающим научиться вязать за 22 урока, которые транслировали онлайн.

По итогам онлайн-занятий несколько женщин из других регионов России стали вязать пуховые платки, некоторые присылают свои работы и продолжают совершенствовать навыки спустя несколько лет.

Ниточка вновь тянется

В Оренбуржье из козьего пуха вяжут не только пуховые шали, но и пледы, шапки, варежки, перчатки и даже наколенники. Например, дизайнер Анна Советова из Оренбурга стала известной благодаря использованию элементов оренбургского пухового платка в своих изделиях — одежде, аксессуарах, сувенирах.

Анна Советова © Алёна Глухова/ ТАСС

Начиналось все 13 лет назад с сувенирного ангелочка с пуховыми крыльями и жакета с элементами платка для презентации выставки в Цюрихе, а теперь среди заказчиков есть в том числе тренер Ирина Винер, актрисы Нонна Гришаева, Олеся Судзиловская, балерина Илзе Лиепа, а несколько коллекций дизайнера стали музейными экспонатами. Среди них "Нити дружбы", посвященные многонациональному Оренбуржью, "Платок и космос. Оренбургская история", связанная с темой Юрия Гагарина и вкладом Оренбургской области в отечественную космонавтику.

Обрамленные ажурным платком иконы из серии "Пуховые ризы" были подарены Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу от Оренбургской области. Сейчас Анна собирается создавать из пухового платка балетные пачки.

Спрос растет Официально в Оренбургской области производится более 70 тыс. оренбургских пуховых платков и паутинок в год, сообщили ТАСС в министерстве промышленности региона. 90% этого объема производится на фабрике оренбургских пуховых платков, где для вязания используют машины. Предприятие планирует расширять производство: продукция пользуется спросом и распродается. Пуховые платки ручной работы не менее востребованы. Например, производственный кооператив "Оренбургские пуховницы" ежегодно увеличивает поголовье скота для чеса пуха, ведет активную работу по популяризации пухового платка и развитию пуховязания. В 2024 году объединению удалось выпустить 4,2 тыс. пуховых платков, в планах на 2025 год — рост на 15%. "Оренбургские пуховые платки активно продаются во многих странах мира. По разным оценкам, покупатели из 90 стран мира стали обладателями пуховых платков оренбургского производства за последние 15 лет", — рассказали в министерстве. Больше всего пуховые платки сегодня востребованы в Белоруссии, Казахстане, Грузии, Армении, Франции, Италии, США и Канаде. Показать ещё

Алена Глухова