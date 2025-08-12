Проверен Северным полюсом: на ИННОПРОМе представили российский электромобиль "Атом"

Первый отечественный электромобиль "Атом", вернувшийся из экспедиции на Северный полюс, представили на выставке ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля. Узнали, каковы перспективы этого электромобиля, готов ли производитель к запуску в серию и ждет ли его рынок

"Крещение" в Арктике

"Атом" — первый российский серийный электромобиль. Городское четырехместное авто построено на платформе собственной разработки.

Впервые "Атом" был представлен в мае 2023 года. Теперь это уже практически серийный продукт — старт производства намечен на 2025 год. Машина сможет разгоняться до 100 км/ч за 8 с.

Представленная на стенде Росатома в рамках ИННОПРОМа модель прежде всего призвана продемонстрировать результаты тестирования электромобиля в полярной экспедиции на атомном ледоколе "50 лет Победы".

На выставку он приехал после успешных испытаний в Арктике. "Полярная экспедиция показала, что современный российский электромобиль способен работать в условиях, которые еще недавно считались непривычными для электротранспорта. Мы отправили "Атом" в Арктику, чтобы подтвердить устойчивость и адаптивность технологии в условиях Севера", — отметил руководитель группы тестирования и валидации "Атома" Филипп Дьяконов.

Авто испытали в суровых условиях, так как считается, что электротранспорт на Севере показывает себя не с лучшей стороны. Однако, как отмечается, "Атом" продемонстрировал надежность.

Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев после возвращения автомобиля из экспедиции сообщал, что "Атом" прошел боевое крещение в жестких температурных режимах и израсходовал всего 10% запаса батареи.

"Надо сказать, что автомобиль был в такой враждебной, агрессивной, соленой и ветреной среде 10 суток, но дал очень хороший результат. Во-первых, к батарее вообще вопросов нет, было израсходовано около 10% всего ее запаса. Плюс огромный опыт для водителя, для эксплуатанта по ведению в таких экстремальных условиях. Мне кажется, что полярный экзамен автомобиль "Атом" сдал, будем теперь ждать его потребительского экзамена", — сказал Лихачев.

Отмечается, что "Атом" будет оснащен отечественными комплектующими, созданными совместно с ГК "Росатом", а именно тяговой батареей, позволяющей машине проезжать до 500 км без подзарядки.

Серия и сложности

Как сообщил ТАСС операционный директор по маркетингу компании "Атом" Олег Вахромеев на полях выставки ИННОПРОМ, серийное производство первого отечественного электромобиля "Атом" запланировано на вторую половину 2025 года.

Вахромеев добавил, что количество предзаказов на электромобиль в настоящий момент уже превысило 100 тыс. Отвечая на вопрос о стоимости, он сообщил, что текущая цена "Атома" составила бы 3−4 млн рублей, если бы он поступил в продажу сегодня. При этом он не исключил возможного роста плановой цены в связи с рыночной динамикой.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ТАСС назвал "Атом" интересным и перспективным автомобилем. "Все зависит от цены и от уровня господдержки. Если будет серьезный уровень господдержки, я надеюсь, что электромобиль пойдет", — сказал эксперт.

По его мнению, электромобили на данный момент в первую очередь востребованы в крупных городах, поэтому ставка в их реализации делается преимущественно на города-миллионники.

При этом эксперт отметил уровень локализации проекта. "Это отечественная разработка, которая уже практически готова к серийному выпуску, прошла все испытания, показала свою надежность. Действительно, он очень серьезно локализован", — сказал Моржаретто.

Вахромеев в свою очередь подчеркнул, что степень локализации электромобиля на старте производства составит 60%, а в дальнейшем планируется довести этот показатель до 70%. Он также подтвердил, что "Атом" будет подходить под стандарты закона о локализации такси.

Расширение линейки и экспорт

Производители позиционируют "Атом" как электромобиль-гаджет: он, по данным пресс-службы ТВЭЛ (входит в состав Топливного дивизиона госкорпорации "Росатом"), будет иметь возможность персонифицированных настроек, руль с планшетом, проекцию с дополненной реальностью на лобовом стекле и продвинутую систему помощи водителю. Кроме того, "Атом" подскажет, когда стоит поискать зарядную станцию или сделать диагностику.

Компания-производитель при этом допускает, что в будущем модельная линейка электромобиля будет расширена. Олег Вахромеев в кулуарах выставки ИННОПРОМ сказал ТАСС, что на конструкции его платформы можно будет собирать кроссоверы и минивэны, а также машины полного привода.

"Платформа "Атом" модульная и является самостоятельным продуктом, на ее базе можно будет делать машины других габаритов. То есть сама эта конструкция платформы позволяет на ней собирать и кроссоверы, и минивэны. У нас в стадии исследования есть планы по расширению модельного ряда, конечно, в том числе машин с полным приводом", — сказал он.

Кроме того, электромобиль "Атом" в перспективе может экспортироваться на рынки Азии и ближайших стран СНГ. "Да, интерес мы наблюдаем. То есть мы активно ведем свою GR-деятельность (government relations — взаимодействие с госорганами — прим. ТАСС) с ближайшими странами СНГ. Общаемся с Китаем. Интерес к проекту есть", — отметил Олег Вахромеев.

