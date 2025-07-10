10 июля, 10:38
Пресс-центр ТАСС в Пятигорске

Соглашение о сотрудничестве ТАСС и Пятигорского госуниверситета 11 июля в 11:30

Директор по стратегии информационного агентства ТАСС Сергей Кузовников. Михаил Климентьев/ ТАСС
Директор по стратегии информационного агентства ТАСС Сергей Кузовников
© Михаил Климентьев/ ТАСС

В Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" (г. Пятигорск) состоится торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Информационным агентством России ТАСС и Пятигорским государственным университетом (ПГУ).

В мероприятии примут участие директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников и ректор Пятигорского государственного университета Александр Горбунов.

Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество в образовании, науке, профессиональной практической деятельности в сфере информации.

Для ОЧНОГО участия необходимо прислать по адресу press-tass-kavkaz@tass.ru письмо с корпоративной почты на бланке СМИ с указанием ФИО, должности, актуальных контактов журналиста. Вход только для представителей СМИ по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного удостоверения. Представители СМИ также могут принять участие в мероприятии ДИСТАНЦИОННО.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в "ВКонтакте" и в Telegram-канале "ТАСС Кавказ".

Справки и аккредитация: 

+7 (928) 006-40-82

Адрес: г. Пятигорск, площадь Ленина, дом 2 (внутренний двор администрации города) 