Призвание — помогать: о самом масштабном студенческом медицинском отряде страны

В Перми стартовал крупнейший трудовой проект студенческих медицинских отрядов "Парма", который в этом году объединил более 300 студентов-медиков из России, Беларуси и Киргизии. Проект Российских студенческих отрядов (РСО) работает в столице Прикамья с 2023 года, но в 2025 году впервые участие в нем принимают несовершеннолетние студенты медицинских колледжей. Также впервые бойцы студотрядов трудоустроены не только в стационарах, но и в пермских поликлиниках

Кем работают студотрядовцы

Многие из прибывших в Пермь студентов получают свой первый опыт работы в профессии. Их устроили более чем в 20 медицинских организаций столицы Прикамья в качестве младшего и среднего медперсонала, администраторов, врачей-стажеров.

Например, студенты-второкурсники из Кыргызской государственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева будут работать в Перми младшими медсестерами и медбратьями. "Ожидания у нас очень большие — первый опыт работы, еще и в другой стране. Надеемся, что мы получим новые знания и новые знакомства", — рассказали Сауле и Арген из студотряда "Горизонт".

Одна из участниц проекта, Виталина Дротова из Великого Новгорода, приступает к работе фельдшером в Пермской городской клинической больнице №3. Здесь у нее есть свой кабинет, в котором она принимает пациентов, назначает лабораторные и диагностические исследования, устанавливает предварительный диагноз, составляет план лечения.

"Я учусь в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого на первом курсе. Сначала я окончила колледж, а потом решила поступить в медицинский вуз. Мне это было интересно, и меня поддержали родители. Я родилась в Мариуполе, после всего произошедшего мы переехали в город Волхов, а теперь я учусь и живу в Великом Новгороде, — рассказала Виталина. — РСО дает студентам возможность попрактиковаться, повысить свой профессиональный уровень, чтобы именно работать по профессии, а не просто где-то подрабатывать летом. За это большая благодарность!"

Другая участница проекта, Варвара Андросова из Москвы, студентка Университета имени Пирогова, приехала в Пермь, чтобы поскорее приступить к практике, которой не предусмотрено в вузе после первого курса. Варвара работает младшей медсестрой в отделении патологии беременности Пермского краевого перинатального центра. На этой должности в обязанности студентов-студотрядовцев, как пояснила завотделением Ольга Капизова, входит следить за состоянием беременных пациенток, выполнять различные исследования, например делать запись КТГ, то есть вести мониторинг состояния плода, выполнять назначения врача — акушера-гинеколога.

© Анастасия Аверкова/ ТАСС

"Я хочу перенять опыт врачей, медсестер, санитарок, которые здесь работают, потому что, что бы мы ни читали в теории, в основном какие-то необычные, интересные случаи можно услышать только из уст практиков, — рассказала Варвара. — Я учусь на лечебном факультете, когда я его окончу, я буду терапевтом, врачом общей практики, но в дальнейшем я хочу пойти в реконструктивную хирургию (восстановление формы и функций поврежденных частей тела — прим. ТАСС). Сейчас идет специальная военная операция, после нее люди возвращаются очень травмированные не только морально, но и физически. И я очень хочу им помочь хотя бы внешне. Я бы очень хотела, чтобы они не выпадали из общества, как это часто случается, а продолжали в нем быть и нормально функционировать".

Задачи проекта "Парма"

Как сообщили в РСО, за годы реализации проекта главная его цель осталась неизменной — замещение персонала медорганизаций, уходящего в летний отпуск, а также временное устранение кадрового дефицита и стимулирование будущих кадров системы здравоохранения для работы в практической медицине.

"Медицинские отряды — достаточно серьезное направление и в нашем движении, и в целом для страны, потому что именно здесь куются кадры для будущего здравоохранения. Ребята не только проверяют знания, но и получают первый профессиональный опыт, учатся работать в команде медицинских работников, видят их рядовую жизнь, и это, конечно, очень ценно для ребят. После таких трудовых проектов, после медицинского направления РСО выходят подготовленные, мотивированные, высококвалифицированные участники лечебного процесса", — отметила руководитель медицинского направления РСО, член общественного совета Минздрава России Кристина Сидорова.

© Анастасия Аверкова/ ТАСС

По ее словам, участие в таких проектах дает серьезные привилегии студентам. В частности, "бойцы студенческих отрядов с первого курса имеют возможность получить рабочую профессию, приобщиться к коллективу и, соответственно, быстрее могут адаптироваться к различным изменениям, которые происходят в том числе и в медицинской среде".

Кроме того, при выборе ординатуры у них есть дополнительные баллы. "В этом нас поддерживает ректорское сообщество, которое поощряет участие студентов в движении РСО", — добавила Сидорова.

Причастны к великому делу

"Всероссийский студенческий медицинский отряд "Парма" в этом году объединил более 300 студентов-медиков из России, Беларуси и Киргизии, что подчеркивает его международное значение и укрепляет сотрудничество между нашими странами. Впервые к проекту присоединились несовершеннолетние учащиеся медицинских колледжей, открывая для них двери в профессиональное будущее. Это не просто летняя практика — это стартовая площадка для будущих специалистов здравоохранения, где они получают бесценный опыт и вносят реальный вклад в решение кадровых вопросов медицины. Уверен, что участие в Российских студенческих отрядах станет для многих шагом к осознанному служению людям и своей стране", — отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев.

Как отметил первый заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Рожнев, возможность трудоустройства несовершеннолетних студентов обсуждалась длительное время, в том числе и на уровне Госдумы.

"В рамках действующего трудового законодательства есть определенные требования, которые мы обязаны соблюдать при трудоустройстве несовершеннолетних. Но мы видим запрос общества, запрос самих детей, мы видим их желание более активно включаться в профессиональную деятельность. И мы, безусловно, ищем те точки соприкосновения, которые позволяли бы им безопасно работать и быть причастными к нашему великому делу оказания медицинской помощи", — сказал Рожнев.

По словам зампредседателя правительства Прикамья Алексея Черникова, количество участников проекта "Парма" с каждым годом все больше, а Пермский край "становится известен далеко за пределами Российской Федерации".

"Мы очень рады, что молодые люди стартуют таким образом в своей карьере, в первом опыте, на Пермской земле. И я уверен, что кто-то из них обязательно свяжет свое будущее с работой, семьей, жизнью в Пермском крае", — отметил Черников.

О проекте Организаторами Всероссийского студенческого медицинского отряда "Парма" являются Российские студенческие отряды совместно с министерством здравоохранения и агентством по делам молодежи Пермского края, Пермской государственной медицинской академией им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России и пермским региональным отделением РСО. Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 млн человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тыс. студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны. Направление медицинских студенческих отрядов — одно из самых динамично развивающихся в РСО. За время современной истории движения через медицинское направление прошли более 35 тыс. студентов из 45 регионов России. В летний трудовой сезон 2025 года в составе медицинских отрядов будут работать 15 тыс. студентов. На территории России будет организовано 11 всероссийских трудовых проектов на базе медицинских учреждений Томска, Старого Оскола, Новосибирска, Новокузнецка, Иркутска, Барнаула, Архангельска, Перми, Челябинска и Южно-Сахалинска. Генеральный информационный партнер РСО — информационное агентство ТАСС. Показать ещё

Анастасия Аверкова