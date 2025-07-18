Осознание, что он предназначен для военной службы, к Алексею Королеву пришло уже после 30 лет. За прошедшее с 2014 года время были бои за Луганский аэропорт и Дебальцево, освобождение Пальмиры, командировка в Ливию, специальная военная операция. За это время он прошел путь от штурмовика до начальника медицинской службы

Поиски себя

Алексей называет себя практиком из-за стремления как можно больше узнать и научиться все делать своими руками. Отчасти именно поэтому подрабатывать начал еще школьником, а после 11-го класса пробовал найти свою профессию.

"Школьником мыл машины, был разнорабочим, потом токарем, сантехником… Затем призвали в армию, где был старшиной роты", — говорит Алексей.

После службы работал в полиции, в отделе "Китай-город" на Красной площади, и менеджером по продажам бытовой техники, и таксистом, и на стройке, и телохранителем.

"В 2013 году после участия в международном чемпионате телохранителей в Ялте меня пригласили в частную военную компанию, и мы отправились в Сирию", — вспоминает Королев.

Изначальной целью поездки была охрана нефтяных вышек, но в итоге все обернулось боестолкновением.

"Около 800 участников бандформирований нам пришлось уничтожить, они все подъезжали и подъезжали, окружали нас", — вспоминает Королев.

Было тяжело, но их спасли грамотные действия командира, служебная подготовка личного состава и силы природы.

"Во время песчаной бури мы совершили маневр, который помог выйти из окружения. А затем российские власти помогли вернуться на Родину, организовав воздушные коридоры", — говорит Королев.

Из Одессы на штурм аэропорта

По словам Алексея, в добровольческом подразделении почти все были бывшие военные, спецназовцы, они и стали первыми боевыми друзьями и наставниками.

После возвращения из Сирии он решил отправиться на отдых в Одессу — погостить у девушки, с которой познакомился, когда участвовал в Ялте в чемпионате мира среди телохранителей "Бодигард-2013". Но их общение оказалось недолгим.

"На почве разных политических взглядов очень сильно с ней разругались. Как-то ее племянница пришла в гости, я открыл школьный учебник, второй, третий — везде про величие Украины, на титульных листах в учебнике истории даты событий искажены. Со слов девочки, даже на уроках геометрии стих про Украину спрашивают, если не ответишь, то ставят двойку. В общем, слово за слово, и мы поссорились, я просто понял, насколько сильно их там зомбируют, во всяком случае молодежь", — вспоминает он.

После возвращения из Одессы прежние сослуживцы позвали его в новую командировку. На этот раз они отправились на защиту Луганска, как раз тогда, летом 2014 года, украинские боевики все ближе подступали к городу, ополченцы и другие военные подразделения начали бои за поселки Хрящеватое и Новосветловка. Это позволило им продвинуться к главному опорному пункту украинских нацистов — захваченному ими Луганскому аэропорту.

"Всего там было около 400 боевиков, из них около половины — на территории аэровокзала, они вели огонь по городу, в том числе и из тяжелого вооружения, и наносили авиаудары, стреляли по жилью, гражданским объектам", — рассказывает Королев.

Он вспоминает, как жители тогда сидели без света, без воды, те, кто пытался выехать из города, попадали под обстрел.

"Со стороны нашего подразделения в штурме участвовали 86 человек, мы наступали вечером 31 августа, шли через поле подсолнухов, противник до определенного момента нас не видел из-за лучей солнца… В общем, бои были сложны, но сработал эффект неожиданности, мы взяли десятки пленных", — продолжает военврач.

Затем, с декабря 2014 года по февраль 2015-го, был штурм Дебальцево, во время которого украинские солдаты оказались в котле. События того периода стали переломными в судьбе Алексея.

"После штурма, после дебальцевского котла, за спасение командира взвода и еще 30 сослуживцев получил орден Мужества. А после мне сказали, что я буду медиком — санитаром, по факту у меня уже были хорошие навыки в оказании первой помощи", — говорит Королев.

Обучение он прошел в Центре боевой подготовки, через год в Сирии был организован медпункт, приезжали академики, профессора из Петербурга, Москвы.

"Мы с ними общались, присутствовали на операциях, много теории нам преподавали, и, конечно, мы получали знания по оказанию медпомощи, ее организации, это потом стало моими основными обязанностями", — говорит военврач.

Считать спасенных перестал после первой сотни

Сколько именно человек спас Алексей, он точно не знает, говорит, что считать престал после первой сотни, а через нее счет перевалил еще в 2015 году.

"Помню ранения, помню, какую помощь кому и как оказывал, где это происходило. Иногда встречаются те, кого спасли, рассказывать начинают, как их вытаскивали, перевязывали, спрашиваю, что это за ранение, где дело было, отвечает человек, и да, вспоминается сразу — как возле дерева его прятал, бревнами обкладывал для защиты. Конечно, тяжело узнавать о дальнейшей судьбе ребят, когда рассказывают, например, что из пятерых спасенных трое в другом бою погибли", — отметил он.

В 2016 году Королев снова отправился в Сирию, где велись бои за освобождение Пальмиры. За участие в штурме и спасение командира роты получил второй орден Мужества.

"Стояли возле Пальмиры, дорогу держали, чтобы никто не прошел и не зашел в тыл нашим подразделениям, которые рядом с нами штурмовали саму Пальмиру. И вот под этими бомбежками оказывали парням помощь, вывозили… Нас там несколько медиков было, которые со всем этим справлялись, — помогали мне, я помогал им, я быстро перевязывал и оттаскивал раненых. Иногда приходилось одному держать ребят под контролем, чтобы и работать могли, и двигаться после оказанной помощи. Самое сложное — это перетаскивание человека, который находится без сознания, он становится мягким и тяжелым", — говорит Алексей.

Было несколько случаев, когда и самому Алексею могла понадобиться помощь, но все обходилось без серьезных последствий.

"Всякое бывало, например, прилетали снаряды. В 2016 году первый такой упал во время штурма Пальмиры, второй снаряд от самолета прилетел и упал в 4 м от меня, благо рельеф местности помог. Третий снаряд — в 7 м, опять же, не было бы бугорков и ямок, не было бы сейчас меня здесь. В 2017 году оказался в госпитале из-за обезвоживания и переутомления", — поделился Алексей.

Ковид и другая нечисть

В 2017 году он стал инструктором по медподготовке и тактической медицине, в 2019 году служил в ракетных войсках стратегического назначения, в Службе защиты государственной тайны.

В 2021–2022 годах — в самый разгар пандемии коронавируса — в Ливии на базе аэродрома в нескольких самолетных ангарах были развернуты госпитали.

"Еще один организовали в зале ожидания, там была так называемая красная зона, закрытая, где наши доктора работали с тяжелыми больными, а я работал с более легкими пациентами, один на 900 человек, — говорит Королев.

Он был привит, но все равно в легкой форме переболел ковидом и перенес его на ногах, да и некогда было "думать о болячках".

"Хорошо помогали наши ребята, также оказывали помощь местному населению. Сложилось впечатление, что некоторые из местных симулировали, возможно, чтобы получить дополнительный выходной на работе, я тогда четко понял, почему врачи доверяют только результатам анализов, тестов, показаниям приборов, а не словам больных", — улыбается военврач.

Дальше все развивалось стремительно: в 2022-м из Ливии Алексей отправился на СВО, участвовал в ней фактически с первых дней. Попал сразу в район города Попасное ЛНР, бои за находящийся на высокой точке населенный пункт, который для украинских боевиков имел стратегическое значение, шли около двух месяцев. После его взятия началось развитие наступления на Лисичанск и Северодонецк.

"Если командиры нормально работают, идти "за ленточку" под их руководством не страшно, ты понимаешь, как организован бой, какие задачи поставлены и как их надо выполнять", — подчеркнул Алексей.

К чему он так и не привык и с чем не смирился, так это с жестокостью противника по отношению к мирным жителям.

"Мы это еще и в 2014–2015 годах видели: убитую беременную с разрезанным животом, женщину, которой сапогами лицо растоптали, да много еще чего жестокого, страшного. Что двигало убийцами? Скорее всего, переизбыток наркотиков, которые туда поставляют их союзники из Европы, нормальный человек не способен такое совершать, даже зверь дикий на такое не способен", — добавил Королев.

Нежданные гости

После нескольких месяцев службы Алексея отправился домой во Владимир, но уже в 2023 году он снова вернулся в строй в должности врио начальника медицинской службы. И тут в полной мере ему пригодились накопленные знания, чтобы алгоритм спасения людей не давал сбоев.

Его задачей была не только организация оказания первой помощи, но оценка расстановки сил до начала боя, чтобы можно было спланировать разные сценарии вывоза бойцов, их доставки в госпитали. За участие в СВО, спасение людей с поля боя и организацию помощи Королева наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также медалью "За спасение погибавших".

Однажды к нему в гости во Владимирскую область приехали сослуживцы, которых он когда-то спас. "Открываю дверь, смотрю, стоят двое — один без руки, второй без ноги… Разговаривали долго, они вспомнили все, как я их вытаскивал, как перевязывал и как они ждали меня потом, думали, что не вернусь за ними. Того, который без ноги, я на себе тащил 4 км. Когда уже выбрались, они сказали, что приедут в гости, я адрес им назвал, оказалось, память у них хорошая, обещали — приехали", — говорит Алексей.

В 2024 году Алексей, вернувшись из зоны СВО, с женой и ребенком переехал из Владимира в другой город, где обратился в региональное отделение фонда "Защитники Отечества" за помощью в получении удостоверения ветерана боевых действий.

На новом месте он занялся патриотической работой, проводит встречи со школьниками и студентами, учится в медколледже, чтобы дипломом подтвердить имеющиеся знания и опыт.

"Есть желание и возможности приносить людям пользу, передавать свои знания, но вот нет подходящего образования, и не можешь попасть на работу в определенные структуры, поэтому и пошел учиться. Диплом получу и дальше пойду врага давить. Куда Родина пошлет, туда и пойдем", — добавил Королев.

Алексей Шершнев