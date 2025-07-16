Первая в СКФО операция на коленном суставе с роботом-ассистентом 17 июля в 14:30

В Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" (г. Пятигорск) состоится пресс-конференция, посвященная проведению первой на Северном Кавказе операции по роботизированному эндопротезированию.

Об особенностях операции с роботизированным ассистентом, основных подходах при замене коленного сустава, а также развитии эндопротезирования на Северном Кавказе расскажут заведующий отделением травмы и ортопедии Городской клинической больницы г. Пятигорска Ренат Суюнов, главный внештатный травматолог-ортопед Департамента здравоохранения Москвы, профессор кафедры травматологии и ортопедии РУДН Георгий Айрапетов и главный внештатный травматолог Карачаево-Черкесии, заведующий отделением травматологии и ортопедии Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы Ачамез Тебуев.

Для ОЧНОГО участия необходимо прислать по адресу press-tass-kavkaz@tass.ru письмо с корпоративной почты на бланке СМИ с указанием ФИО, должности, актуальных контактов журналиста. Вход только для представителей СМИ по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного удостоверения. Представители СМИ также могут принять участие в мероприятии ДИСТАНЦИОННО. При регистрации необходимо указать личный мобильный номер, к которому привязано приложение WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в "ВКонтакте" и в Telegram-канале "ТАСС Кавказ".

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