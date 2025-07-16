В Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" (г. Пятигорск) состоится пресс-конференция, посвященная культурным и социальным проектам города Лермонтова осенью 2025 года.

О социокультурном проекте "Живая память", Всероссийском фестивале авторской песни "Поющий источник", а также реализации федеральных и региональных проектов в сфере образования и благоустройства городской среды расскажут глава города Лермонтова Елена Кобзева и директор многопрофильного Дворца культуры города Лермонтова Юлиана Важничия.

Для ОЧНОГО участия необходимо прислать по адресу press-tass-kavkaz@tass.ru письмо с корпоративной почты на бланке СМИ с указанием ФИО, должности, актуальных контактов журналиста. Вход только для представителей СМИ по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного удостоверения. Представители СМИ также могут принять участие в мероприятии ДИСТАНЦИОННО. При регистрации необходимо указать личный мобильный номер, к которому привязано приложение WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в "ВКонтакте" и в Telegram-канале "ТАСС Кавказ".

Справки и аккредитация:

+7 (928) 006-40-82

Адрес: г. Пятигорск, площадь Ленина, дом 2 (внутренний двор администрации города)