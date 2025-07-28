Пляжный отдых под взглядом самой крупной кошки планеты — это не начало фильма "Робинзон Крузо", а реальность туристического кластера "Кордон Петрова" у границ Лазовского заповедника. Здесь обитает до двух десятков краснокнижных полосатых, в гости к ним ежегодно приезжают уже более 5 тыс. человек. Это помогает оплачивать работу инспекторов заповедника по охране не только тигров, но и их среды обитания. В Международный день тигра рассказываем об успешном симбиозе туризма и охраны природы

В поисках тигров

Лазовский заповедник, который находится в одноименном муниципальном округе Приморского края, вместе со всеми своими красотами и, главное, амурскими тиграми притягивает не только любителей экологического туризма, но и фотографов дикой природы. Правда, поймать тигра в объектив почти невозможно, из-за чего приходится идти на ухищрения с установкой фотоловушек — от очень простых до многосоставных и дорогих. И все это ради единственного кадра.

"Особый шик — застать тигра на фоне моря. Ведь фотографий амурского тигра в лесу существует масса, а вот кадров на берегу очень немного, оттого имеют они определенную ценность. Совсем недавно к нам приезжал фотограф дикой природы из Германии Саша Фонсека, победитель фотоконкурса РГО "Самая красивая страна" в номинации "Дикие животные".

Саша Фонсека © Юрий Смитюк/ ТАСС

Мы ему помогаем и считаем это в том числе своим вкладом в нормализацию международных отношений", — поясняет директор объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка "Зов тигра" (обе территории имеют статус особо охраняемых) Владимир Арамилев.

Амурский тигр Амурский тигр — самый крупный подвид тигров на планете и единственный, который приспособился жить в умеренном климате среди снега. В России он обитает на юге Дальнего Востока, большей частью в Приморском и Хабаровском краях, но также есть популяции в Еврейской автономной и Амурской областях. Амурский тигр при длине тела взрослого самца около 2 м может достигать веса 300 кг, он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. За последние 20 лет численность этих хищников увеличилась с 450 до 750 особей, в том числе благодаря созданию в России ряда особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Показать ещё

По последним данным зимнего мониторинга и данным с фотоловушек, на территории заповедника постоянно обитает 12−14 взрослых тигров и 3−5 тигрят. Еще 8−10 взрослых тигров и 3−4 тигренка — на территории нацпарка "Зов тигра".

Инспекторы обеих особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — Лазовского заповедника и нацпарка "Зов тигра", расположенного чуть севернее, — тигров наблюдают регулярно.

К кордонам (стационарный или временный пост охраны, где сотрудники наблюдают за животными; также предназначен для обеспечения защиты территории) тигры целенаправленно не подходят, бывает, что проходят стороной, оставляют следы на дорогах поблизости.

Амурский тигр © Юрий Смитюк/ ТАСС

"Обитание около морского берега вносит в жизнь тигра некоторые приятности. Даже по широколиственному лесу животному ходить сложнее, чем по песчаному берегу. В лесу есть упавшие деревья, ветки, высокая трава, кустарники — одним словом, подлесок. А пляж вдоль берега моря, особенно на полосе прибоя, где песок плотный, очень удобен для передвижения. Тигры его используют для перемещения от одного кормового участка к другому", — рассказывает глава объединенной дирекции.

Именно в эти моменты перехода фотографы и стараются поймать полосатых кошек в свои фотоловушки. Удается это не сразу, ведь даже если тигр прошел в нужной точке, кадр может оказаться плохим по множеству разных причин, от скорости срабатывания датчика движения до наличия рядом особо любопытной сороки, которая сдвинет тонко настроенную аппаратуру.

Экономика экологии

Лазовский заповедник выходит непосредственно на южное побережье Приморья в бухте Петрова. Напротив нее располагается заповедный остров Петрова с самой большой по количеству деревьев тисовой рощей в мире.

У самой границы заповедника, на территории, где еще разрешена хозяйственная деятельность, под управлением руководства ООПТ был построен туристический кластер с летними и круглогодичными домиками для отдыхающих. А уже на заповедной территории силами сотрудников заповедника и волонтеров студенческого отряда "Тигр" продолжают строиться экологические тропы.

Охрана природы, говорит Владимир Арамилев, редко стоит у любого государства на первом месте в списке приоритетов, и финансирование ООПТ почти всегда отодвигается на второй план. Из 130 млн рублей в год, которые нужны заповеднику для существования и сохранения нормального уровня охраны территории, в том числе от пожаров и незаконных рубок, от государства приходит около 90 млн рублей.

Сотрудники студенческого экологического отряда "Тигр" © Юрий Смитюк/ ТАСС

"А когда в заповеднике, к примеру, не хватает денег, это значит, что зарплата у людей низкая, они уходят на другую работу, у тебя нет возможности обеспечить эффективную охрану, что может привести к обширным пожарам, несанкционированным рубкам, отстрелу животных. И в этой ситуации "золотым ключиком" оказалось развитие экологического туризма. Доступность той красоты, которую сохраняют нацпарки и заповедники, — это первый шаг к гармонии человека с природой. Одновременно это дает возможность несколько снизить бремя государства по содержанию ООПТ", — рассказывает Арамилев.

Но создать туристический комплекс с комфортными домами, кафе и коммунальной инфраструктурой сам заповедник не смог бы. На помощь пришел центр "Амурский тигр", который на Дальнем Востоке занимается поддержкой территорий, охраняющих места обитания тигра. Благодаря помощи организаций-спонсоров центра в бухте Петрова появилась круглогодичная база отдыха, которая сразу нашла своих посетителей. В настоящий момент она приносит заповеднику дополнительные 10−15 млн рублей в год, что позволяет как минимум поддерживать зарплату сотрудников на уровне МРОТ.

"Зарабатывая деньги, нужно не перегибать палку и помнить о финансовых возможностях посетителей. Поэтому мы не задираем цены по-рыночному, зато уже 1 января весь летний сезон на кордоне Петрова полностью забронирован. Параллельно к нам приезжают и посетители одного дня: только на экскурсии. Это количество постепенно растет, сейчас это более 5 тыс. гостей в год", — отмечает глава объединенной дирекции.

Пятнистый олень © Юрий Смитюк/ ТАСС

Большое значение, по его словам, имеет тот факт, что совсем рядом с "Кордоном Петрова" постоянно находятся животные, которых можно встретить, просто задержавшись на улице после сумерек. Доминирующий здесь вид — пятнистые олени — очень восприимчивы к отсутствию отрицательного воздействия. То есть достаточно два-три года их не пугать, не стрелять и защитить от браконьеров, как они начинают доверять человеку и соседствовать с ним.

Студенческий десант

По соседству с тиграми и вместе с сотрудниками самого Лазовского заповедника над развитием туристического кластера трудятся студенты из отряда "Тигр", созданного центром "Амурский тигр" в 2014 году.

Ребята из разных регионов страны получают возможность пожить на заповедных территориях Приморья и потрудиться на благо этих территорий. Недавно в Лазовском заповеднике завершилась десятая шестинедельная смена отряда, в которой участвовали 19 студентов из 10 российских вузов. Одним из добровольцев стал студент Донецкого государственного университета Александр Агеев.

"Я из Донецка, сюда меня позвала преподавательница, которая уже побывала в заповеднике и подтвердила, что оно того стоит, — рассказывает он. — Она дала мне час на подумать, и этого хватило. Я быстро закрыл сессию и приехал сюда. А на своей основной работе я сейчас в отпуске".

© Юрий Смитюк/ ТАСС

На долю молодых людей выпадают самые разные работы. В начале смены пришлось разгружать деревянный брус для будущей лестницы, потом отряд облагораживал туристическую зону, косил траву, ставил футбольное поле, натягивал сетку для волейбола, убирал мусор, ставил информационные стенды. А потом из привезенного бруса начали делать лестницу на экологической тропе. Устали, говорит Александр, сильно.

"Я тут и научился многому, но вообще я живу в своем доме, поэтому к подобным работам привык. Дома строил беседку, перестраивал гараж, ну и вообще хозяйство свое. Что меня тут удивило, что я здесь на расстоянии шага с дикими животными вижусь. Бывает, проснусь ночью, а по территории мимо олени ходят, очень здорово. Дома у меня не походишь так свободно по лесу, как здесь. Это физически невозможно из-за опасности наткнуться на снаряд или мину", — объясняет студент ДонГУ.

Экотропа на острове Петрова © Юрий Смитюк/ ТАСС

Силами отряда в прошлые годы уже создана отличная экотропа — деревянный настил, который защищает от вытаптывания заповедную землю. Тропа проложена по периметру всего острова Петрова. На двух других экотропах — "Морской дозор" и "Логово тигра" — в этом году выровняли некоторые из участков, установили деревянные настилы и лестницы.

Помимо работы у отряда есть и образовательная программа: лекции об экологии и методах изучения редких видов животных юга Дальнего Востока, устройстве и работе заповедника, развитии экологического туризма и экопросвещения на его территории.

В свободные дни смены студенты отправились в поселок Преображение, где смогли поучаствовать в праздновании Дня молодежи и Дня рыбака.

"Хоть работы у нас много и делать ее непросто, но все понимают, что ответственность за сохранение амурского тигра, да и вообще биоразнообразия и экологического благополучия, лежит на каждом из нас. Только все вместе мы сможем сохранить места обитания тигров и обеспечить им безопасное будущее", — подытожил нашу встречу Владимир Арамилев.

Константин Васильев