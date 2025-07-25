25 июля, 08:15
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Опергруппа писателей Балтийского флота. Подвиг Кронштадта глазами военкоров

"В любое время дня и ночи из боевого штаба следует указание: "Открыть огонь", — писал о первых блокадных днях в Кронштадте военкор Всеволод Азаров. Он вместе с писателями Всеволодом Вишневским и Александром Кроном входил в оперативную группу писателей Балтийского флота. Именно они сообщали всей стране о подвигах балтийских моряков, участвовавших в обороне Ленинграда. В преддверии Дня военно-морского флота рассказываем, каким они увидели и отразили этот подвиг в своей военной летописи
Фрагмент диорамы "Оборона Кронштадта в 1941 году". А.Н. Чепурной/ Госкаталог/ МБУК "Староминский историко-краеведческий музей"
Фрагмент диорамы "Оборона Кронштадта в 1941 году"
© А.Н. Чепурной/ Госкаталог/ МБУК "Староминский историко-краеведческий музей"

19 сентября 1941 года 15 "юнкерсов" впервые сбросили бомбы на Морской завод и госпиталь в Кронштадте. Город-порт ожидало еще 243 авиационных вылета врага, 6 тыс. погибших мирных жителей, 38 тыс. снарядов. Гитлер приказал "сровнять Кронштадт с морем". Из района Стрельна — Петергоф шли нескончаемые бомбовые удары. Люди спасались и получали еду летом по морю, а зимой — по Малой дороге жизни, связывавшей с Ленинградом Кронштадт, Ораниенбаумский плацдарм, острова Сескар и Лавенсаари...

Всеволод Вишневский — "Раскинулось море широко"

Всеволод Вишневский родился в 1900 году в Санкт-Петербурге в семье инженера и акушерки. В 1914-м, не окончив гимназию, он ушел добровольцем на Первую мировую, а во время Гражданской войны присоедился к большевикам и крепко связал себя с морем: воевал в составе Волжской военной флотилии и дивизиона сторожевых катеров в Новороссийске.

Всеволод Вишневский (второй слева) в составе группы моряков ВВФ, 1918 год. Госкаталог/ ФГБУК "Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого" МО РФ
Всеволод Вишневский (второй слева) в составе группы моряков ВВФ, 1918 год
© Госкаталог/ ФГБУК "Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого" МО РФ

Вернувшись в Петроград после Гражданской войны, он создал литературную группу "Алые вымпела", ставил пьесы, прославившиеся на всю страну, и печатался в газете "Красный Балтийский флот". Совсем скоро ему пригодятся все эти навыки в страшном для страны и людей испытании.

25 июня 1941 года Вишневский прибыл в Таллин, чтобы помогать солдатам Балтийского флота, спешно эвакуировавшегося в Кронштадт и Ленинград. Писатель Николай Михайловский вспоминал: "Представьте себе обстановку тех дней. Бои идут у городских застав. Снаряды рвутся на улицах. Каждый день в 18 часов с немецкой пунктуальностью на город летят стаи фашистских бомбардировщиков. Отдельные самолеты прорываются, в небе не затихают воздушные бои. Взрывы бомб. Вспыхивают пожары…"

Вишневский все три блокадных года возглавлял оперативную группу писателей Политуправления Балтийского флота — она была создана по его инициативе осенью 1941 года.

"Вишневский рассуждал трезво: после понесенных коллективом морских писателей больших потерь возникла железная необходимость действовать централизованно. Ленинград, Балтика должны говорить со всей страной. Военный совет и Политуправление КБФ согласились с доводами Вишневского", — вспоминал Всеволод Азаров.

Вишневский связал каждого корреспондента, входившего в группу, с определенными боевыми соединениями, участками фронта, воинскими частями. Требовалось не только выполнять задачи командования по написанию очерков, брошюр, листовок и фельетонов, высмеивающих врага, но и системно освещать жизнь этих боевых соединений во флотских многотиражках — "Гангут смеется", "Красный Балтийский флот", "На страже", "Балтиец", "Дозор", "Ленинец", "Залп балтийцев".

Выступление Всеволода Вишневского перед бойцами морской пехоты, 1941–1944 годы. Госкаталог/ ФГБУК "Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого" МО РФ
Выступление Всеволода Вишневского перед бойцами морской пехоты, 1941–1944 годы
© Госкаталог/ ФГБУК "Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого" МО РФ

"Военкоры работали не для себя, не для журналистики, а для флота и его задач", — отмечает старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин.

Вишневский ездил в армию к бойцам, писал передовицы и послания, новости, репортажи, проводил митинги. "Правда" просит дать очерк (к Ленинскому номеру) о Ленинграде. Дам. Усталость…" — такими записями пестрит его дневник, "летопись" Великой Отечественной, состоящая из 57 тетрадей. А сколько их погибло в пути?

Друг о друге военкоры зачастую читали в советских газетах. "Иногда наши близкие со страниц центральных газет узнавали о том, что мы живы", — отмечал Азаров. Голодные, иногда они шли через морозный Ленинград, чтобы передать рукопись в редакцию. Удавалось пользоваться и военными каналами.

Асташкин отмечает: "Журналисты, которые были в системе Политуправления Балтийского флота, широко использовали военные телефонограммы, радиосообщения для своей работы. Передача информации шла в зашифрованном виде по наиболее оперативным каналам: радио, телефон. Средства печати и копирования, фотооборудование переправлялись кораблями как часть общего груза".

При этом в основном "материалы передавались в бумажном виде, в крайнем случае по телеграфу — краткие сводки боевых действий. Радиоэфир никто в боевых условиях старался не загружать", — уточняет младший научный сотрудник Музея обороны и блокады Ленинграда, капитан 1-го ранга запаса Игорь Горелов.

Иногда командование назначало группе коллективные задания. Военные корреспонденты, словно вновь становившиеся литераторами, сочиняли пьесы. Вишневский вспоминал: "Год [1942-й] был тяжелый: осенью ожидался штурм города после падения Севастополя. В это время я написал (совместно с Кроном и Азаровым) музыкальную комедию "Раскинулось море широко". Ее поставил 7/XI-42 [7 ноября 1942 года] единственный театр города: "Музыкальная комедия".

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Пьеса "Раскинулось море широко" — оперетта, раскрывающая героические образы моряков Кронштадта. Ее фабула взята из жизни — Вишневскому ее сообщили разведчики штаба Балтийского флота. Кульминация действия — в освобождении разведчицы Елены, которая, отправившись на боевое задание из Кронштадта, попала в плен врага. Освободили ее моряки-краснофлотцы с катера "Орленок".

"Эта девушка <…> на самом деле была. Она не вернулась… Единственно, что я позволил себе как писатель, — это возвратить героиню живой в Ленинград", — вспоминал Вишневский.

Военкоры написали пьесу в кратчайшие сроки, за две недели, не отрываясь от фронтовой работы в Политуправлении, в маленькой комнате Вишневского и его жены на Петроградской стороне. "Вечером хорошо работали над пьесой. Свеча догорела, — стали жечь шнурки от ботинок…" — записал Вишневский в своем дневнике 5 сентября 1942 года.

Сцена из спектакля "Раскинулось море широко" в постановке Театра музыкальной комедии, 1942 год. Госкаталог/ Государственный музей истории Санкт-Петербурга
Сцена из спектакля "Раскинулось море широко" в постановке Театра музыкальной комедии, 1942 год
© Госкаталог/ Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Премьера состоялась, "После второго акта — овации". В осажденном Ленинграде оперетту сыграли еще 168 раз, в Российской национальной библиотеке сохранилось много театральных афиш с ее названием. Крон говорил, что их пьеса должна была отразить "ту жажду активных действий на море, жажду подвигов, которой жил в те дни весь наш флот". И она с великой силой отразила ее. Ленинградский солдат Виктор Филиппов писал после войны: "Приподнятое песней настроение много значит на войне для солдата. Оно сродни высокому боевому духу. Помню, какое "взлетное" впечатление произвела на нас оперетта "Раскинулось море широко".

Всеволод Азаров — "Кронштадт ведет бой"

Всеволод Азаров родился в 1913 году в Одессе в семье врача. С детства писал стихи, любил море и Пушкина. "Море, первые прочитанные пушкинские строки сочетались в моей душе с жизнью возрожденного южного города", — вспоминал Азаров.

В 1930-е годы окончил филологический факультет Ленинградского университета, вступил в Литературное объединение Красной армии и флота, работал редактором, публиковал стихотворения. Уже тогда в его творчестве доминантой стали "антифашистская тема… и перекличка двух морей — Балтийского и Черного".

В годы советско-финской войны Азаров добровольцем пошел на Военно-морской флот, стажировался на "неправдоподобно огромном" линкоре "Марат", познавал дело военкора, сочинял марши, песни, трудился в редакциях ленинградских газет и журналов.

Началась война. "Теперь то, что писалось в первых опубликованных в 1930 году строчках [стихотворений] <…>, стало жестокой действительностью", — вспоминал Азаров в автобиографическом очерке "О себе". Он тоже с началом войны прибыл в Таллин, освещал эвакуацию Балтийского флота, затем присоединился к оперативной группе писателей. В наградных листах сказано, что неотлучно бывал на военных аэродромах. Вишневский писал в дневнике: "Азаров "терпит", отощал, спотыкается от слабости и близорукости, ему очень трудно. Бодрю их…"

Всеволод Азаров. Юрий Белинский/ ТАСС
Всеволод Азаров
© Юрий Белинский/ ТАСС

Азаров и другие военкоры работали на износ не только в силу тягот и лишений блокады. Сама информация, от которой зависели десятки жизней, вынуждала их действовать быстро, несмотря ни на что.

Дмитрий Асташкин объясняет это так: "Журналисты из оперативной группы писателей отправлялись в части и соединения. Собирали материал и часто там же создавали статьи, очерки, оттуда же по военным каналам связи отсылали их в газеты, на радио. Выполнив свой план, журналисты на очень короткое время возвращались, отчитывались перед Вишневским. А затем снова отправлялись туда, где [воинские] части выполняли боевые задания".

Дочь Азарова Людмила, сегодня профессор Петербургского электротехнического университета, рассказывает о боевой службе отца: "Сколько я себя помню, отец всегда очень плохо видел, у него была сильнейшая близорукость, во время блокады зрение почти пропало. А человеком он был очень деятельным, много ездил, встречался с героями своих книг, руководил флотским литературным объединением "Путь на моря", которое теперь носит его имя".

В один из блокадных вечеров, выполняя задание Политуправления, Азаров прибыл на аэродром минно-торпедной авиации Балтийского флота, которым командовал полковник Евгений Преображенский.

Михайловский вспоминал, что произошло дальше: "Верный своему долгу, он [Азаров] с ходу пустился собирать материал. Летчики рассказывали о себе скупо, нехотя, и когда в очередной раз он обратился с вопросом к Герою Советского Союза А.Я. Ефремову, тот сумрачно ответил: "Да что там говорить. Сам слетай — тогда все узнаешь". Азаров, худой, ослабевший от голода, полетел громить нацистов, сев с другим пилотом в кабину загруженного бомбами самолета "ДБ-3ф". Так Азаров собирал материал для своей военной корреспонденции. Но общался он не только с летчиками — общался и с подводниками.

В очерке "Командир С-7" Азаров рассказал о героизме экипажа подводной лодки С-7, в особенности ее командира Сергея Лисина. Экипаж совершил пять боевых походов в первые, самые сложные годы войны.

Сергей Лисин (в центре). Госкаталог/ Музей истории подводных сил России имени А.И.Маринеско
Сергей Лисин (в центре)
© Госкаталог/ Музей истории подводных сил России имени А.И.Маринеско

Во время четвертого похода, в августе 1942 года, за 38 ночей нахождения в Балтийском море С-7 уничтожила четыре немецких транспортных корабля, перевозивших 31 тыс. т грузов. Экипаж удостоился государственных наград, а командир — звания Героя Советского Союза. Во время пятого похода, в октябре 1942 года, С-7, преодолев противолодочные заграждения, была уничтожена финской подводной лодкой. Из 46 членов экипажа в живых осталось четыре краснофлотца, среди которых был и Лисин. Их взяли в финский плен.

Осенью 1944-го, когда Финляндия вышла из войны, Лисин, освобожденный советскими солдатами, прибыл поездом в Ленинград. "Вернулся человек, которого не сломили плен, голод, кто оставался до конца тверд и верен присяге…" — написал Азаров в очерке про С-7, позднее признавшись: "Война дала нам, ее газетчикам, редчайшую возможность братского общения со своими героями…"

Александр Крон — "Из балтийских дневников"

Александр Крон родился в 1909 году в Москве в семье композитора. Во время Первой мировой и Гражданской войн содержался в школе-колонии: родители не могли его обеспечивать. Окончив школу, поступил на историко-филологическое отделение МГУ, в 1930-е годы писал пьесы.

"Основной упор в своих пьесах Крон делает на психологическом углублении характеров и драматически дей­ственном, отчетливом изображении конф­ликтов", — считал немецкий славист Вольфганг Казак. Этот дар пригодился Крону и в блокадные дни, когда он работал редактором в газете соединения подводных лодок "Дозор", размещавшейся на городской плавбазе "Иртыш".

С краснофлотцами он переживал налеты сотен вражеских самолетов, участвовал в военно-морских операциях вместе с Вишневским и Азаровым — в оперативной группе писателей.

"Был Крон. Признается в усталости… Говорит об апатии", — не раз отмечал в дневнике Вишневский. "Рассказы о подводниках" Крона печатались и передавались по радио, вдохновляя защитников Ленинграда.

Александр Крон, 1942 год. Сергей Струнников/ Wikimedia Commons/ Public Domain
Александр Крон, 1942 год
© Сергей Струнников/ Wikimedia Commons/ Public Domain

"За последние 11 месяцев войны группа написала более 200 печатных листов, более 40 писателей пришло на Балтику. Мы потеряли на текущий момент половину писательских кадров <…>. Писатели Балтики подтвердят свою готовность до конца разделить с Балтфлотом его боевую работу", — цитирует Игорь Горелов выступление Вишневского 30 мая 1942 года о промежуточных итогах деятельности оперативной группы писателей.

Один из "Рассказов о подводниках", написанных Кроном, — о командире подводной лодки Б-2 Израиле Быховском. Выполняя задание в Балтийском море, Б-2 погружалась под воду на 20 часов, всплывала опять — и отражала атаки самолетов врага. Во время очередной атаки пуля разбила перископную трубу, осколок которой навылет ранил Быховского.

"Вам, вероятно, попадалось в сводках Советского информбюро коротенькое сообщение об Н-ской лодке, потопившей лучший германский танкер? Он горел среди ночи, как гигантский факел. Командир видел это сам. Он смотрел в перископ, а механик и старшина осторожно поддерживали его за плечи", — писал в конце рассказа Крон, словно обращаясь к ленинградцам.

В 1972 году, в предисловии к изданию своих избранных сочинений, Крон признался, что до войны был далек от журналистики: "Несколько театральных рецензий, опубликованных в предвоенные годы, — не в счет. Война заставила меня пройти ускоренный курс газетных наук…" И, освоив на войне журналистику, он продолжал бить врага своим художественным методом.

Дмитрий Асташкин подчеркивает: "Все они [военкоры] стремились оттачивать стиль <…>. Чтобы трогать за душу, необходим был поиск стиля, не просто рутинное выполнение информационных задач, но еще и поиск собственного "я" в тексте".

Эта мысль созвучна словам Вишневского в блокадных дневниках: "Положение писателя двойственно: он — и военнослужащий, и творческий работник. Многое зависит от уровня писателя, его такта, личных качеств".

Крон, талантливый драматург, общаясь с защитниками Ленинграда, схватывал их человеческие страдания, надежды, мечты. Многие герои его сюжетов и репортажей погибли. Но ленинградцы, читая сообщения Крона, оставляли их в своем сердце. Сохраняла их и сама история.

"Стихи, очерки об отличившихся краснофлотцах легли впоследствии в основание книг и романов об этих славных и грозных днях", — говорит Горелов.

Осенью 1941 года Крон познакомился с Александром Маринеско, будущим Героем Советского Союза, который тогда командовал небольшой подводной лодкой М-96. Маринеско считается одним из самых результативных советских подводников в годы войны. 30 января 1945 года он, командуя подводной лодкой С-13, со своим экипажем уничтожил тремя торпедами военный лайнер "Вильгельм Густлофф", на котором находилось 900 нацистских офицеров и матросов. Это был последний крупный резерв немецкого флота. И таких подвигов Маринеско совершил около десяти.

Александр Маринеско. Госкаталог/ ГБУК "Калининградский областной историко-художественный музей"
Александр Маринеско
© Госкаталог/ ГБУК "Калининградский областной историко-художественный музей"

Повесть "Капитан дальнего плавания" — последнее произведение Крона, опубликованное уже после его смерти, в 1984 году, — посвящена личности Маринеско. Адмирал флота Иван Исаков считал, что "атака века", осуществленная Маринеско на С-13, потрясла нацистов, в том числе и самого Гитлера. Вместе с героем повести, замечали многие, словно ищет "справедливость, правду и добро" сам рассказчик.

"Александр Иванович много раз говорил мне, а однажды написал в письме, что не считает себя героем. Больше того, никогда даже в детстве не стремился им стать. Пределом его мечтаний с самых ранних лет было стать капитаном дальнего плавания. Он и стал им…" — признавался Крон.

Подвиг Кронштадта и Балтийского флота

9 июня 1944 года при прорыве фронта на Карельском перешейке Кронштадт в последний раз отразил атаку вражеской артиллерии.

За время войны более 60 кораблей, частей и соеди­нений Краснознаменного Балтийского флота были преобразованы в гвардейские, награж­дены орденами, удостоены почетных наименований.

О жертвах, свершениях, несчастьях и победах, которые стоят за этим числом, мы знаем благодаря не менее великой самоотверженности военных корреспондентов блокадного Ленинграда — Вишневского, Азарова, Крона и их товарищей, навсегда вошедших в историю нашей страны.

Андрей Смирнов 

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