Санкт-Петербург — признанная туристическая столица России и центр притяжения путешественников на всем Северо-Западе. Более трети гостей едут дальше — по "Серебряному ожерелью", объединившему 11 регионов и 1,5 тыс. маршрутов. Все более популярной становится и Ленобласть: экотропы, активный туризм и "избинг" уже стали трендами. Чтобы изучить "места силы" соседнего региона, корреспондент ТАСС отправилась в одну из самых отдаленных локаций — удивительную деревню Мандроги

Петербург и Ленобласть уже много лет развиваются как единая агломерация, и туризм не остался в стороне от этой тенденции.

"В рамках проекта "Серебряное ожерелье" Санкт-Петербург служит главным транспортным узлом для всего Северо-Западного федерального округа. В 2024 году в Северной столице побывали свыше 11 млн гостей, из них более 3,5 млн затем отправились и в соседние регионы. Ленинградская область — одно из наиболее востребованных направлений", — отмечает председатель городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. Развитие межрегиональных маршрутов — приоритет в обоих субъектах.

Побывав в прославленных Эрмитаже, Русском музее, Петергофе и Царском Селе, освоив "новую туристскую географию" — Кронштадт, Новую Голландию, "Севкабель Порт" и "Лахта Центр", можно на поезде "Ласточка" за час с небольшим "долететь" до Выборга, чтобы погулять по замку XIII века, отыскать "падающий камень" в заповедном парке Монрепо; чуть дольше займет дорога в Старую Ладогу — первую столицу Руси.

В этом и следующем году особое внимание приковано к Тихвину — этот древний город объявлен столицей "Серебряного ожерелья". В Тихвинском Успенском мужском монастыре хранится одна из самых чтимых российских икон — Тихвинская Явленная Чудотворная икона Божией Матери, известная с 1383 года, поклониться которой приезжают паломники со всей страны.

В Ленинградской области есть целая россыпь таких "жемчужин", где красота природы и живое историческое наследие гармонично соединяются друг с другом. Особое место на этой карте занимают Мандроги — деревня, возрожденная 30 лет назад в одном из самых живописных и тихих мест уединенного Подпорожья.

"Медвежий угол"

"Слово "удивительная" вполне четко отражает суть этого места", — описывает Мандроги экскурсовод Наталья Солнцева.

Старинные, бережно сохраненные избы русской северной глубинки, резные терема, искусно скроенные современными мастерами, догорающие закаты над гладью Свири и завораживающий бескрайностью хвойный лес — эта деревня в отдаленном уголке Ленинградской области как будто создана по идеальному, почти сказочному образцу.

© Александра Подервянская/ ТАСС

"Мандроги — это дивный "медвежий угол": даже почтовый тракт в стороне проходил, — рассказывает Наталья. — Вообще здешние края — это края вепсские. Это финно-угорская группа, живут здесь испокон веков. <…> Название деревни (с ударением на первый слог) — вепсское, переводится как "пороги". Шесть порогов было на Свири, так что и не перескочишь, но все равно таскали, переносили суденышки на руках".

Эта река между Онежским и Ладожским озерами издавна была судоходной. Здесь в том числе проходил путь "из варяг в греки". Исторической деревни Верхние Мандроги на этом месте не стало в Великую Отечественную, как и ряда других прибрежных — финны сровняли их с землей, а после войны люди сюда уже не вернулись.

Впоследствии реку расширили, углубили, поставили две ГЭС — уровень воды поднялся, "и теперь она не только судоходная, но и глубоченная", поясняет Наталья. По Свири проходит водный турмаршрут из Петербурга в Москву, что и определило дальнейшую судьбу этого места. В 1996 году здесь было решено построить туристический центр и пристань для приема круизных судов.

Часть территории Мандрог — Новую деревню — считают музеем современного деревянного зодчества. Дома-терема были построены архитекторами из Петербурга Иваном Князевым и Александром Степановым, а также знаменитым мастером резьбы по дереву Юрием Гусевым.

© Александра Подервянская/ ТАСС

Кружевной, Резной, Расписной, Нарядный, Шкатулка — названия домов говорят сами за себя. В Доме резчика, как рассказывают местные старожилы, в начале 2000-х гостил президент России Владимир Путин. Интерьеры таких домов выполнены в русском стиле, а деревенский уют здесь гармонично сочетается с современными удобствами. Также в деревне есть гостиница на 38 номеров разных категорий.

​​​​​​Минус 150 лет за день

Душа возрожденных Мандроги — Старая деревня. Крестьянские избы XIX века специально перевезли из разных районов Вологодской и Архангельской областей. Дома отбирали в ходе экспедиций с начала 2000-х годов. Каждый из них — со своей историей.

После скрупулезной реставрации они были наполнены подлинными предметами народного быта. Здесь и русская печь, и образа, и старинные сундуки и лавки, расписанная вручную мебель, подлинная посуда и орудия труда того времени, плетеные кружева, домотканые коврики и даже сани, на которых их владелец однажды в буквальном смысле нарисовал мечту (о путешествии в другие края).

© Александра Подервянская/ ТАСС

"У домов очень неплохая сохранность — они все XIX века, от 1850-х до 1890-х годов, — рассказывает Наталья. — Эта часть — абсолютный музей, но он отличается от прочих: можно не только прийти, но и [все] руками потрогать, <…> показать ребятишкам, как все 150 лет назад происходило".

Таких домов в деревне восемь, в шести из них расположены ремесленные мастерские, а еще два размещаются поодаль в лесу и сдаются гостям.

"Есть разные программы: для тех, кто хочет XIX веком пожить и попробовать жизнь без света, зато с коровой, с лошадью, и для тех, кто просто предпочитает пожить в этих стенах, но при этом иметь вай-фай, теплые полы, удобства внутри дома и телевизор, спрятанный в шкафчике XIX века", — отмечает экскурсовод. Горница, бабий кут (место у печи, где находились предметы домашней утвари и где хозяйка занималась повседневными женскими делами), спальня, светелка и баня по-черному, сохранившиеся почти в первозданном виде, — у закоренелых городских жителей наверняка захватит дух.

От старинной музыки до пирожков

В избах Старой деревни творят и проводят мастер-классы ремесленники из разных уголков страны, их в деревне более 30.

© Александра Подервянская/ ТАСС

"Около 20 мастеров круглогодично работают — они живут и в деревне, и в Лодейнопольском и Подпорожском районах. Это действительно мастера, которые не один десяток лет здесь проработали. В сезон еще приезжают дополнительно 15−20 мастеров", — рассказывает гендиректор туркомплекса Марина Ропалец.

Гостей научат приготовлению пирожков, кузнечному делу (своими руками можно изготовить подкову, нож или подсвечник), познакомят с процессом создания ювелирных украшений и другими ремеслами.

Среди самых востребованных — гончарное дело, обережные свечи, ватная игрушка, музыкальный мастер-класс, отмечает гендиректор. Так, в мастерской старинной русской музыки Евгения Ербенева можно услышать звучание десятков самых разных инструментов — струнных, смычковых, духовых и ударных. Эту внушительную коллекцию ростовчанин создал своими руками: здесь и всем известные балалайка и трещотки, ложки, гусли, и редкие образцы — карельская скрипка и колесная лира. Его виртуозную, задорную игру на всем, что только способно издавать звук, приходят послушать не только гости, но и коллеги-мастера.

© Александра Подервянская/ ТАСС

За разговорами с мастерами — об их ремесле и о жизни в деревне — можно провести не один час. Художница Анастасия Попова в Мандрогах уже больше 20 лет — в Доме матрешки у нее своя мастерская: здесь и традиционно расписанные изделия, и работы в авторских техниках.

Приехав сюда в юности из Архангельской области на практику, она возвращалась вновь и вновь и со временем поселилась в деревне. "Сюда тянет, — говорит она. — В чем секрет? В природе. Хочется быть в этом красивом месте. <…> И не было бы без старой деревни такой атмосферности".

Кладовая традиций

В Мандрогах работают музеи и выставки. Один из самых популярных у гостей — Музей водки, один из первых подобных в стране. В его коллекции — около 4 тыс. экспонатов, и их количество постоянно растет — новые образцы привозят гости из разных регионов. В музее расскажут о традициях застолий, истории трактирного дела и покажут, в какой посуде подавали напитки гостям в разные эпохи.

© Александра Подервянская/ ТАСС

В Свадебном доме — выставка на тему северо-русской деревенской свадьбы: как сватались, женились и растили детей на Руси. На экскурсии по большой экспозиции расскажут о том, как в старину готовили приданое, почему молодые не ели и не пили на свадьбе, зачем на следующий день к ним приходили ряженые и как определяли, "кто главный в доме".

По завершении осмотра посетителей ждет мультимедийный спектакль с сюрпризами — во время показа видеоряда пространство избы оживает: со скрипом открываются дверцы шкафа, в углу начинает крутиться веретено, а в клетке размахивает крыльями чудо-птица.

Несколько лет назад, перед началом пандемии, в Мандроги перевезли старинный деревянный храм Пророка Елисея. "Церковь — из Подпорожского района, она 1898 года постройки. Нам она досталось в довольно порушенном состоянии, поэтому ее и разрешили перевезти, — рассказывает Наталья. — Мы 20 лет искали. Потихонечку приводим ее в нужный вид, там сейчас иконостас появляется".

Впечатления со вкусом

Отдельная достопримечательность деревни — кухня. Местные повара делают акцент на старинных рецептах из локальных продуктов — продуктов, выращенных или произведенных в своем регионе. Из угощений, которые непременно стоит попробовать, — знаменитые мандрожские пирожки с тонким тестом и большим количеством начинки, карельский репный квас, утка с яблоками и брусникой.

© Александра Подервянская/ ТАСС

"Грибная похлебка на белых грибах, которые собираются здесь и высушиваются, — продолжает су-шеф ресторана "Гостиный двор" Алексей Капралов. — Также варим кисели. Ягод здесь много: морошка, брусника, черника".

"Русская кухня, она должна быть как душа — простая", — лирично замечает Алексей. Впрочем, простота подаваемых блюд вполне условна. Так, фирменные щи из квашеной капусты готовятся восемь часов, а пшенную кашу к завтраку томят в печи полсуток.

В Мандрогах можно отправиться на охоту — в обширных лесных угодьях площадью в 24 тыс. га обитают в том числе медведи, лоси и кабаны. И конечно, на рыбалку: в Свири водятся судак, щука, лещ и даже форель. Еще в деревне есть собственные ферма и конюшня, доступные для посещения.

© Александра Подервянская/ ТАСС

Фотогеничные Мандроги не раз становились местом киносъемок. Здесь снимали ленту "Беспринципные в деревне", ставшую продолжением комедийного сериала об обитателях престижного района Москвы — Патриарших прудов, а совсем недавно — новую версию "Морозко" с Елизаветой Боярской в главной роли, — на большие экраны киносказка выйдет в феврале 2026 года.

Поездки в Мандроги организуют многие петербургские турфирмы, популярностью пользуются как однодневные экскурсии на автобусе, в том числе с посещением Старой Ладоги и Александро-Свирского монастыря, так и путешествия по воде. В частности, через деревню проходят маршруты речных круизов из Санкт-Петербурга на Валаам, а также из Москвы в Петербург.

Александра Подервянская