Итоги фестиваля-конкурса "Парус" 26 июля в 15:00

В Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" (г. Пятигорск) состоится пресс-конференция, посвященная итогам фестиваля-конкурса "Парус" в честь великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

О конкурсной программе, победителях, музыкальном альбоме с произведениями финалистов, а также вечере памяти великого русского поэта, который пройдет 27 июля в Государственном музее-заповеднике М.Ю. Лермонтова, расскажут художественный руководитель фестиваля, народный артист России Сергей Безруков, председатель экспертного совета, композитор Игорь Матвиенко, директор Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова Ирина Сафарова и композитор, член экспертного совета фестиваля Иван Бурляев. Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Для ОЧНОГО участия необходимо прислать по адресу press-tass-kavkaz@tass.ru письмо с корпоративной почты на бланке СМИ с указанием ФИО, должности, актуальных контактов журналиста. Вход только для представителей СМИ по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного удостоверения. Представители СМИ также могут принять участие в мероприятии ДИСТАНЦИОННО. При регистрации необходимо указать личный мобильный номер, к которому привязано приложение WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в "ВКонтакте" и в Telegram-канале "ТАСС Кавказ".

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