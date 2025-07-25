Социальные и молодежные проекты Северного Кавказа 28 июля в 11:00

В Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" (г. Пятигорск) состоится пресс-конференция, посвященная реализации социальных и молодежных проектов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

О поддержке некоммерческих организаций округа, реализации форумных кампаний, создании инфраструктуры для молодежных центров, а также развитии волонтерского движения на Северном Кавказе расскажут начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО Андрей Карпов, руководитель управления по развитию регионов СКФО Российского общества "Знание" Александр Джадов, заместитель генерального директора "Кавказ.РФ" Рустам Тапаев, министр по делам молодежи Карачаево-Черкесии Ибрагим Тоторкулов, председатель комитета по делам молодежи Ингушетии Адам Мальсагов, директор молодежного образовательного форума "Каспий" Ахмед Абдурахманов, исполнительный директор Кабардино-Балкарского волонтерского движения в поддержку соотечественников "Ни шагу назад" Темиржан Байсиев, генеральный директор международной конкурс-премии развития уличной культуры и спорта "Кардо" Валентин Работенко и автор военно-патриотического молодежного проекта "Верность Родине - наша сила" Алан Базаев.

Для ОЧНОГО участия необходимо прислать по адресу press-tass-kavkaz@tass.ru письмо с корпоративной почты на бланке СМИ с указанием ФИО, должности, актуальных контактов журналиста. Вход только для представителей СМИ по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного удостоверения. Представители СМИ также могут принять участие в мероприятии ДИСТАНЦИОННО. При регистрации необходимо указать личный мобильный номер, к которому привязано приложение WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС во "ВКонтакте" и в Telegram-канале "ТАСС Кавказ".

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