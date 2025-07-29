Пресс-конференция министра спорта КЧР 30 июля в 12:00

В Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" (г. Пятигорск) состоится пресс-конференция, посвященная развитию массового и профессионального спорта в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР).

Министр спорта Карачаево-Черкесской Республики Рашид Узденов расскажет о модернизации спортивной инфраструктуры в регионе, поддержке начинающих и профессиональных спортсменов, а также федеральных турнирах и соревнованиях, которые проходят в республике.

Для ОЧНОГО участия необходимо прислать по адресу press-tass-kavkaz@tass.ru письмо с корпоративной почты на бланке СМИ с указанием ФИО, должности, актуальных контактов журналиста. Вход только для представителей СМИ по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного удостоверения. Представители СМИ также могут принять участие в мероприятии ДИСТАНЦИОННО.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе Пресс-центра ТАСС в "ВКонтакте" и в Telegram-канале "ТАСС Кавказ".

Справки и аккредитация:

+7 (928) 006-40-82

Адрес: г. Пятигорск, площадь Ленина, дом 2 (внутренний двор администрации города)