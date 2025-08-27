Когда весь СССР праздновал победу над фашистской Германией, на Дальнем Востоке оставалась другая угроза — японские войска, которые до последнего не хотели признавать поражение. С моря и воздуха советские бойцы обороняли рубежи на востоке страны. Нам удалось поговорить с 101-летним подводником, владивостокцем Владимиром Майстером о том, как советские бойцы защитили Дальний Восток и весь СССР от японцев, чья общая численность у наших границ составляла более 1 млн человек

О причинах столкновений с японцами В конце 1945 года Японская империя продолжала активно готовиться к борьбе за лидерство на Тихом океане. В зоне особого внимания оказались Курильские острова — оттуда японцы планировали захват советской Камчатки, а также нападение на американские военно-морские базы на Аляске. В итоге одно из таких нападений — на базу Перл-Харбор — им удалось организовать. Не остановило японскую армию даже обращение императора Хирохито в эфире национального радио, когда глава государства объявил, что Япония принимает условия Потсдамской декларации 1945 года, что означало капитуляцию Японии во Второй мировой войне. Военачальники на Южном Сахалине и Курилах продолжили войну. Учитывая враждебную политику Японии, Советский Союз 5 апреля 1945 года денонсировал советско-японский пакт о нейтралитете 1941 года. После жестокой и изнурительной Великой Отечественной советским войскам оставалось только одно: очистить восток страны от японских оккупантов. Показать ещё

Вступление в войну с Японией

На Дальнем Востоке, говорит Майстер, главную задачу решали силы Тихоокеанского флота. Были развернуты три фронта: Первый Дальневосточный, войска которого сражались с японцами в Приморском крае и на Камчатке, Второй Дальневосточный — в районе Хабаровского края и Забайкальский фронт, участвовавший в Маньчжурской наступательной операции.

Готовилось к отражению серьезного натиска и подразделение, в котором воевал Майстер. В итоге, вспоминает ветеран, они уничтожили три транспорта и один мотоблок противника — по причине того, что японцы не стали атаковать в полную силу из-за понесенных в ходе четырехлетнего противостояния с США и Британией потерь.

Историческое событие

На тот момент в Тихоокеанском флоте числилось 77 подлодок. Как рассказал Майстер, в 1942 году шесть из них — самых новых и лучших, в том числе и легендарная С-56, которая сейчас стоит на набережной Цесаревича, — пошли Трансатлантическим путем в помощь Северному флоту — туда, где была собрана сильнейшая группировка Германии.

"Это было историческим событием — впервые был осуществлен такой массовый переход подлодок. Поход продолжался в течение 150 суток при автономности подлодок до 40 суток. Они прошли через девять морей и два океана, притом что шла война", — рассказал офицер.

Несмотря на то что у СССР с Японией на тот момент был заключен пакт о нейтралитете, японские подлодки неоднократно атаковали советские. Одна из торпед, как вспоминает Мастейр, даже попала в днище С-56, но не взорвалась. Через пять месяцев из шести субмарин на север пришло пять.

"Одну из них японцам все-таки удалось потопить в районе западного побережья Америки, на подходе к Сан-Франциско. Порядка 60 человек личного состава погибли на этой подлодке", — рассказал Майстер.

"На Дальнем Востоке осталась 71 подводная лодка. Из них в войне с Японией по решению ставки главнокомандующего маршала Василевского к 9 августа 1945 года 28 подлодок было развернуто в Японском море. Это большая сила. Позже дополнительно выслали 30 подлодок против Японии. В их числе была и моя подлодка М-46, на которой я тогда служил в должности помощника командира. Тогда мне шел двадцать третий год и я только выпустился из училища", — вспоминает Майстер.

Три основные операции в войне с Японией

Майстер рассказал, что в течение русско-японской войны у Тихоокеанского флота было три основных операции. В первой из них основной задачей была высадка трех морских десантов на порты Северной Кореи для их освобождения от японских захватчиков. Позже эта кампания получила название Маньчжурской наступательной операции — освобождение пяти портов Северной Кореи на 40-й параллели от японской армии, которая в то время там дислоцировалась.

"В Северной Корее и Китае японцы творили ужасные вещи, уже спустя много лет сохранились истории об их жестокости, народ, конечно, очень страдал из-за этого", — подчеркнул подводник. Японский флот также подошел к этим фортам и потом развернулся, чтобы вернуться обратно в Японию, забрав своих бойцов с места военных действий. Для этой операции нужны были советские корабли, значительная часть Тихоокеанского флота.

"Бойцы садились в подлодки в южной части Приморского края — во Владивостоке, Находке, а дальше шли морем. Во время перехода подводному флоту была поставлена задача — развернуть значительную часть подводных лодок и прикрывать переход конвоев. Свою задачу — охрану конвоев — подводники выполнили безукоризненно", — отметил Майстер.

Вторая операция, по освобождению Южного Сахалина, была меньшего масштаба. В то время порты Корсаков, Холмск, Углегорск и другие занимала группировка из 19 тыс. японских солдат. На Сахалин отправилась группа из шести советских подлодок — на одной из них и служил помощником командира Владимир Майстер.

"Я служил на подлодке "Малютка". Жили мы там в очень стесненных условиях, часто приходилось быть немного дольше, чем позволяли условия автономности. Мы вышли в море 8 августа, к 9-му заняли позицию в Японском море. И, в соответствии с автономностью, 11 суток были в море. Где-то 19−20-го числа уже были отозваны в базу. Участвовали в прикрытии десанта, который шел на Южный Сахалин. Японских кораблей не встретили, поэтому никого не утопили, однако всегда были в боевой готовности, несмотря на то что порой не то что не хватало продовольствия — воздуха не всегда хватало на подлодке", — рассказал 101-летний бывший подводник.

Майстер отметил, что за выполнение всех поставленных задач подводники получили награды — задание было выполнено, конвой и на этот раз прошел успешно.

Операция на Курильских островах

Самой известной и кровопролитной, как рассказал подводник, стала операция по освобождению Курильских островов. На них находилось более 80 тыс. японских солдат, более 200 орудий и около 60 танков.

"Особенно сложной ситуация оказалась на северных островах — Шумшу и Парамушире. Корабли могли подойти только к подводной гряде. В результате бойцы с десантных кораблей ныряли прямо в воду — вне зависимости от того, умеют они плавать или нет. С автоматами, гранатами. На 10 десантных кораблей погрузили 8 тыс. наших бойцов и офицеров и бросили их на взятие острова Шумшу", — рассказывает офицер.

В течение трех-четырех суток советским воинам удалось взять в плен японцев. "Многие из них сдались в плен по единственной причине — в это время император Хирохито объявил о капитуляции, и они не могли не подчиниться", — говорит ветеран-подводник.

"Это были самые большие потери за всю русско-японскую войну. После взятия Шумшу освобождались все наши острова. В целом операция длилась до начала сентября", — рассказывает Майстер.

О потерях Японии и СССР На Дальнем Востоке наша армия и Военно-морской флот с 9 августа по 9 сентября сего [1945] года нанесли противнику следующие потери в живой силе и технике: Захвачено: самолетов — 925, танков — 369, бронемашин — 35, полевых орудий, в том числе и самоходных, — 1,226 тыс., минометов — 1,34 тыс., пулеметов — 4,836 тыс., винтовок — около 300 тыс., радиостанций — 133, автомашин — 2,3 тыс., тракторов и тягачей — 125, лошадей — 17,497 тыс., складов с боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием — 742. Нашим войскам сдалось в плен более 594 тыс. японских солдат и офицеров и 148 генералов, в том числе до 20 тыс. раненых. Японцы потеряли только убитыми свыше 80 тыс. солдат и офицеров. Таким образом, общие потери японцев в людях, не считая погибших команд с потопленных японских кораблей, составляют: пленными и убитыми свыше 674 тыс. солдат и офицеров. Кораблями и частями Тихоокеанского флота за тот же период времени потоплено следующее количество кораблей и плавсредств японцев: эсминцев — 2, транспортов — 28, танкеров — 3, катеров — 5, барж и шхун — 12. За это же время потери наших войск на Дальнем Востоке составляют: убитыми — 8,219 тыс. человек и ранеными 22,264 тыс. человек. Совинформбюро. Опубликовано в "Правде" 12 сентября 1945 года. Показать ещё

Подводник отмечает, что японцы сопротивлялись отчаянно, к тому же были очень хорошо оснащены — в их распоряжении были форты, надежные военные укрепления и боевая техника.

Несмотря на это, Япония лишилась крупнейшей военно-промышленной базы на Азиатском материке и наиболее сильной группировки сухопутных войск и оказалась не в состоянии продолжать вооруженную борьбу.

Судьба офицера-подводника

"Информация о капитуляции Японии была получена практически сразу после ее объявления. Я был допущен к шифрам как помощник командира, поэтому, можно сказать, одним из первых узнал об этом. Информация к нам шла в полной мере, и такие важные события мы узнавали очень быстро. Радость была необыкновенная, конечно", — закончил свою историю подводник.

После войны Владимир Майстер еще пять лет служил в Порт-Артуре. Из них три года — на "Малютке" — той же, на которой воевал. Позже он окончил Школу подготовки командиров подводных лодок в Ленинграде, получил повышение до должности командира, а позже и звание капитана первого ранга. В общей сложности Владимир Майстер служил на подлодках до 1962 года, а до 1975 года продолжал службу на флоте на различных должностях.

