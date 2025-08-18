"Папа, не умирай!": как боец СВО из Сибири установил памятник землякам в Донбассе

Ген героя
Сергею Кызынгашеву 45 лет, он коренной сибиряк, родился и вырос в Красноярске. О любимом городе и вообще о Сибири Сергей может говорить долго. "У нас ведь такая природа, какой нигде нет. Хочешь тебе и рыбалка, и охота, и просто по лесу погулять. Природа дает нам, сибирякам, силы, это я понял и на СВО. А люди какие! Я всегда шучу, что в Сибири живут лучшие люди", — делится он.
Особо Сергей гордится своими дедами-фронтовиками. Один из них из Хакасии, второй — из Алтайского края.
"Оба они прошли Великую Отечественную войну, вернулись живыми. Освобождали Украину и Белоруссию. У одного была ампутирована рука, но он не унывал. Любил работать с деревом, плотник был от Бога. Мы всей семьей всегда собираемся на 9 Мая, вспоминаем дедов, достаем их медали. Если хотите, эта постоянная нить памяти всегда со мной. Этот ген героя. Поэтому, когда началась специальная военная операция, я не смог остаться в стороне", — поясняет Кызынгашев.
К началу СВО Сергей успел отслужить в армии, поработать в налоговой полиции, наркоконтроле, а в 2022 году был начальником службы безопасности в золотодобывающей компании.
"Я несколько раз в своей жизни думал, что точно форму военного больше не надену, и снова к ней возвращался. Осенью 2022 года я был в командировке на объектах компании, где работал, вижу, что молодые парни сами уходят на фронт, а тут мобилизацию объявили. Долго не думал. Приехал домой в пятницу вечером, тут же позвонил в военкомат и уже в субботу был у них", — вспоминает Сергей.
"Мужики берут письмо с родины, им банки тушенки не надо"
Военкомат Сергею не отказал, свою роль сыграл опыт в правоохранительных органах, служба в армии на Дальнем Востоке. Дальше было боевое слаживание в Юрге и обучение в военном училище Новосибирска.
"В Юрге были все в основном наши ребята — сибиряки. Вообще сам процесс слаживания — очень интересный. Представьте, собрали незнакомых мужиков разного возраста, опыта, выдернули их из зоны комфорта. Тут палатки, горячая вода не всегда есть. Но что делать, надо приспосабливаться. Что интересно, мы с земляками сразу организовали себе быт. Ну как ходить в палатке по земляному полу? Выяснили, кто тут плотник, организовались и сделали полы деревянные, ходили строго в тапочках. К нам многие заглядывали — удивлялись. Что поделать, любят сибиряки чистоту. Или темно в палатке с одной лампочкой Ильича, а у нас есть электрик, он сделал светодиодные лампы, и у нас светло стало. Другой парень поваром в столовой работал. Мы раздобыли казан и варили шурпу, супы, борщи. Запах на всю округу был. В общем, старались создать уют, как дома", — вспоминает красноярец.
По словам Сергея, умение использовать на фронте "мирную" профессию ему не раз пригождалось.
"Когда мне говорили, что главное в зоне военных действий уметь штурмовать, идти в бой и прочее, я всегда отвечал: как бы солдат штурманул, если бы повар его не накормил, водитель не привез, а ребята, в случае ранения, не провели бы быструю эвакуацию. Да никак. Все мы единое целое, большая семья, и опыт, навыки каждого надо использовать".
Неоценимой для солдата Сергей считает и помощь тыла.
"Те посылки, которые мы получали из разных регионов России, — это не просто приятные вкусности. Это огромная общероссийская поддержка. Иногда мужики берут письмо с родины, им банки тушенки не надо. Письмо прочитал и уже зарядился, готов идти в бой", — рассуждает Кызынгашев.
"Папа, не умирай!"
В зоне СВО красноярец попал на донецкое направление. Весной 2023 года перед Сергеем и его группой поставили задачу разведать местность недалеко от Авдеевки. Отправлялась группа ночью вместе с проводниками.
"Надо было пройти через минное поле, что мы аккуратно и делали. Движемся потихоньку, и тут какая-то интуиция, что ли. Я решил основную часть ребят оставить, маленькой разведгруппой пройти, осмотреться, потом остальных по рации крикнуть. Ночь еще такая теплая была, хотя март, у нас в Сибири еще снег лежит в это время. Идем мы, и тут по нам давай стрелять польские минометы. Они бесшумные — ни выхода, ни прилета не слышно. Сзади меня парень шел, ему скосило две ноги. Другой товарищ сразу погиб. Мне прямо под ноги упал снаряд. Я с жизнью уже попрощался. Состояние шоковое, вколол себе лекарство, благо нас всему обучили, что и как делать в таких случаях. Состояние туманное, но я понимаю, что с ногой все плохо. Это хорошо еще, что была ночь, темно и я не видел, насколько все плохо. Тут уже началась эвакуация", — рассказывает Сергей.
Красноярца быстро привезли в госпиталь. По его воспоминаниям, там ему стало как-то очень легко, хотя боль была страшная, пошевелиться сил не было.
"Будто жизнь стала уходить, и врач рядом показывает коллеге два пальца: мол, все, двухсотый, шансов нет". Вдруг в полудреме мне очень четко лицо младшего сына Дани привиделось и крик его: "Папа, не умирай!" Я пришел в себя", — вспоминает герой.
Когда Сергей Кызынгашев очнулся после операции, все еще надеялся, что это был сон, боялся открыть глаза и увидеть, что ноги нет. Здесь же рядом в палате были ребята, с которыми он попал под обстрел, а из подразделения, где они служили, пришли первые новости.
"Парни вернулись за погибшими. У нас была договоренность, что при любом раскладе мы своих не оставляем никого. Они пришли, а эти нелюди заминировали наших солдат. Саперы поработали, разминировали. Ребят забрали. Сразу легче стало на душе", — делится Сергей.
Дальше начался долгий путь длиной в год — лечение, реабилитация и протезирование ноги. Сергея перевели в госпиталь в Ленинградской области, что было большой удачей, там училась старшая дочь красноярца Валерия, к нему приехала и жена Анна.
40 тонн на памятник
Вернувшись в Красноярск, Сергей не смог сидеть дома.
"Я будто умирал без дела. Это было невозможно. Помню, как я на костылях допрыгал до машины, попробовал по полянке поездить, получилось. Я на машине давай гонять. Стал помогать ребятам гуманитарку отправлять, подсказывал, как документы правильно оформить тем, кто вернулся. Потом в жизнь мою пришел спорт", — рассказывает Сергей.
Красноярец был одним из первых, кто представил регион на Кубке защитников Отечества. Команда была небольшая, Сергей Кызынгашев участвовал в соревнованиях по пулевой стрельбе.
Сам он шутит, что тогда ничего не настрелял, тренировок не было. Потом было несколько соревнований в Красноярском крае, где Сергей уже добился хороших результатов.
"На одни из соревнований меня отправили на стрельбу, не уточнив, правда, что это будет стрельба из лука. Вышла такая вот заминка. Ну что делать, надо было включаться в процесс. Там я познакомился с паралимпийской чемпионкой по стрельбе из лука Еленой Крутовой. Она мне показала, что и как, и следующий Кубок защитников Отечества в Красноярском крае я выиграл в этой дисциплине", — рассказывает красноярец.
В 2025 году Сергей вошел в сборную региона на Международный турнир среди военнослужащих и занял там третье место.
Еще во время реабилитации Сергею и его товарищам пришла идея поставить мемориал в Донбассе в память о погибших сибиряках. Это стало мечтой красноярца, осуществить которую было непросто.
"Меня с этой идеей поддержало командование, сослуживцы, родственники погибших. Появились люди, которые помогли финансово, но даже при этом сделать монумент в ДНР было сложно технически — материалов нет, там ничего не купить. Но, как говорится, видим цель — не видим препятствий. Было решено все везти из Красноярска. Памятник сибирякам должен появиться!" — рассказывает Сергей.
Монумент создавался буквально с миру по нитке. Красноярский университет Решетнева, чьи студенты воюют на СВО, помог закупить 19 тонн брусчатки. Тут встала другая проблема, как доставить стройматериалы в ДНР. Народный фронт Красноярского края помог с контактами, в итоге была найдена машина, и брусчатку отправили.
"Мы сами создали макет монумента, на котором изображен солдат, орден Мужества и список погибших солдат. В основном это ребята из Красноярского края и Иркутской области. Все списки мы согласовали, про каждого из них узнали информацию. Это была неформальная работа. Мы вложили душу в этот монумент", — вспоминает Сергей.
Затем надо было найти подходящий камень.
"И мы его нашли. Общий вес груза для монумента, который мы отправили в Донбасс из Красноярска, составил 40 тонн. Установку же делали бойцы своими силами. Нашли плиточника, сварщика, грузчиков. Мы — русские солдаты, а для такого дела не жалко ни сил, ни времени", — поясняет красноярец.
9 Мая к Дню 80-летия Победы основная площадка для монумента была готова, а уже в августе 2025 года памятник был установлен.
"Мечта моя сбылась. Теперь осталось открыть монумент торжественно. Очень надеюсь, что со временем исполнится вторая моя мечта и когда-нибудь родные наших погибших ребят приедут в Донбасс, увидят монумент, почтут память своих близких. Думаю, это уже будет в мирное время, которое не за горами", — заключает Сергей Кызынгашев.
Виктория Мельникова