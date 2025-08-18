"Папа, не умирай!": как боец СВО из Сибири установил памятник землякам в Донбассе

Красноярец Сергей Кызынгашев оказался на линии боевого соприкосновения почти с первых дней мобилизации. Он был тяжело ранен, почти год провел в госпитале, но не потерял оптимизма и веры в людей. Сергей говорит, что в самые трудные моменты ему помогали мысли о семье, маленьком сыне и идея поставить в Донбассе мемориал погибшим сибирякам. В августе 2025 года одна мечта Сергея сбылась — мемориал был установлен

Ген героя

Сергею Кызынгашеву 45 лет, он коренной сибиряк, родился и вырос в Красноярске. О любимом городе и вообще о Сибири Сергей может говорить долго. "У нас ведь такая природа, какой нигде нет. Хочешь тебе и рыбалка, и охота, и просто по лесу погулять. Природа дает нам, сибирякам, силы, это я понял и на СВО. А люди какие! Я всегда шучу, что в Сибири живут лучшие люди", — делится он.

Особо Сергей гордится своими дедами-фронтовиками. Один из них из Хакасии, второй — из Алтайского края.

"Оба они прошли Великую Отечественную войну, вернулись живыми. Освобождали Украину и Белоруссию. У одного была ампутирована рука, но он не унывал. Любил работать с деревом, плотник был от Бога. Мы всей семьей всегда собираемся на 9 Мая, вспоминаем дедов, достаем их медали. Если хотите, эта постоянная нить памяти всегда со мной. Этот ген героя. Поэтому, когда началась специальная военная операция, я не смог остаться в стороне", — поясняет Кызынгашев.

К началу СВО Сергей успел отслужить в армии, поработать в налоговой полиции, наркоконтроле, а в 2022 году был начальником службы безопасности в золотодобывающей компании.

"Я несколько раз в своей жизни думал, что точно форму военного больше не надену, и снова к ней возвращался. Осенью 2022 года я был в командировке на объектах компании, где работал, вижу, что молодые парни сами уходят на фронт, а тут мобилизацию объявили. Долго не думал. Приехал домой в пятницу вечером, тут же позвонил в военкомат и уже в субботу был у них", — вспоминает Сергей.

"Мужики берут письмо с родины, им банки тушенки не надо"

Военкомат Сергею не отказал, свою роль сыграл опыт в правоохранительных органах, служба в армии на Дальнем Востоке. Дальше было боевое слаживание в Юрге и обучение в военном училище Новосибирска.

Сергей Кызынгашев © Личный архив Сергея Кызынгашева

"В Юрге были все в основном наши ребята — сибиряки. Вообще сам процесс слаживания — очень интересный. Представьте, собрали незнакомых мужиков разного возраста, опыта, выдернули их из зоны комфорта. Тут палатки, горячая вода не всегда есть. Но что делать, надо приспосабливаться. Что интересно, мы с земляками сразу организовали себе быт. Ну как ходить в палатке по земляному полу? Выяснили, кто тут плотник, организовались и сделали полы деревянные, ходили строго в тапочках. К нам многие заглядывали — удивлялись. Что поделать, любят сибиряки чистоту. Или темно в палатке с одной лампочкой Ильича, а у нас есть электрик, он сделал светодиодные лампы, и у нас светло стало. Другой парень поваром в столовой работал. Мы раздобыли казан и варили шурпу, супы, борщи. Запах на всю округу был. В общем, старались создать уют, как дома", — вспоминает красноярец.

По словам Сергея, умение использовать на фронте "мирную" профессию ему не раз пригождалось.

"Когда мне говорили, что главное в зоне военных действий уметь штурмовать, идти в бой и прочее, я всегда отвечал: как бы солдат штурманул, если бы повар его не накормил, водитель не привез, а ребята, в случае ранения, не провели бы быструю эвакуацию. Да никак. Все мы единое целое, большая семья, и опыт, навыки каждого надо использовать".

Неоценимой для солдата Сергей считает и помощь тыла.

"Те посылки, которые мы получали из разных регионов России, — это не просто приятные вкусности. Это огромная общероссийская поддержка. Иногда мужики берут письмо с родины, им банки тушенки не надо. Письмо прочитал и уже зарядился, готов идти в бой", — рассуждает Кызынгашев.

"Папа, не умирай!"

В зоне СВО красноярец попал на донецкое направление. Весной 2023 года перед Сергеем и его группой поставили задачу разведать местность недалеко от Авдеевки. Отправлялась группа ночью вместе с проводниками.

"Надо было пройти через минное поле, что мы аккуратно и делали. Движемся потихоньку, и тут какая-то интуиция, что ли. Я решил основную часть ребят оставить, маленькой разведгруппой пройти, осмотреться, потом остальных по рации крикнуть. Ночь еще такая теплая была, хотя март, у нас в Сибири еще снег лежит в это время. Идем мы, и тут по нам давай стрелять польские минометы. Они бесшумные — ни выхода, ни прилета не слышно. Сзади меня парень шел, ему скосило две ноги. Другой товарищ сразу погиб. Мне прямо под ноги упал снаряд. Я с жизнью уже попрощался. Состояние шоковое, вколол себе лекарство, благо нас всему обучили, что и как делать в таких случаях. Состояние туманное, но я понимаю, что с ногой все плохо. Это хорошо еще, что была ночь, темно и я не видел, насколько все плохо. Тут уже началась эвакуация", — рассказывает Сергей.

Красноярца быстро привезли в госпиталь. По его воспоминаниям, там ему стало как-то очень легко, хотя боль была страшная, пошевелиться сил не было.

"Будто жизнь стала уходить, и врач рядом показывает коллеге два пальца: мол, все, двухсотый, шансов нет". Вдруг в полудреме мне очень четко лицо младшего сына Дани привиделось и крик его: "Папа, не умирай!" Я пришел в себя", — вспоминает герой.

Жена Сергея Анна и сын Даниил © Личный архив Сергея Кызынгашева

Когда Сергей Кызынгашев очнулся после операции, все еще надеялся, что это был сон, боялся открыть глаза и увидеть, что ноги нет. Здесь же рядом в палате были ребята, с которыми он попал под обстрел, а из подразделения, где они служили, пришли первые новости.

"Парни вернулись за погибшими. У нас была договоренность, что при любом раскладе мы своих не оставляем никого. Они пришли, а эти нелюди заминировали наших солдат. Саперы поработали, разминировали. Ребят забрали. Сразу легче стало на душе", — делится Сергей.

Дальше начался долгий путь длиной в год — лечение, реабилитация и протезирование ноги. Сергея перевели в госпиталь в Ленинградской области, что было большой удачей, там училась старшая дочь красноярца Валерия, к нему приехала и жена Анна.

40 тонн на памятник

Вернувшись в Красноярск, Сергей не смог сидеть дома.

"Я будто умирал без дела. Это было невозможно. Помню, как я на костылях допрыгал до машины, попробовал по полянке поездить, получилось. Я на машине давай гонять. Стал помогать ребятам гуманитарку отправлять, подсказывал, как документы правильно оформить тем, кто вернулся. Потом в жизнь мою пришел спорт", — рассказывает Сергей.

Красноярец был одним из первых, кто представил регион на Кубке защитников Отечества. Команда была небольшая, Сергей Кызынгашев участвовал в соревнованиях по пулевой стрельбе.

Сам он шутит, что тогда ничего не настрелял, тренировок не было. Потом было несколько соревнований в Красноярском крае, где Сергей уже добился хороших результатов.

© Виктория Мельникова/ ТАСС

"На одни из соревнований меня отправили на стрельбу, не уточнив, правда, что это будет стрельба из лука. Вышла такая вот заминка. Ну что делать, надо было включаться в процесс. Там я познакомился с паралимпийской чемпионкой по стрельбе из лука Еленой Крутовой. Она мне показала, что и как, и следующий Кубок защитников Отечества в Красноярском крае я выиграл в этой дисциплине", — рассказывает красноярец.

В 2025 году Сергей вошел в сборную региона на Международный турнир среди военнослужащих и занял там третье место.

Еще во время реабилитации Сергею и его товарищам пришла идея поставить мемориал в Донбассе в память о погибших сибиряках. Это стало мечтой красноярца, осуществить которую было непросто.

"Меня с этой идеей поддержало командование, сослуживцы, родственники погибших. Появились люди, которые помогли финансово, но даже при этом сделать монумент в ДНР было сложно технически — материалов нет, там ничего не купить. Но, как говорится, видим цель — не видим препятствий. Было решено все везти из Красноярска. Памятник сибирякам должен появиться!" — рассказывает Сергей.

Монумент создавался буквально с миру по нитке. Красноярский университет Решетнева, чьи студенты воюют на СВО, помог закупить 19 тонн брусчатки. Тут встала другая проблема, как доставить стройматериалы в ДНР. Народный фронт Красноярского края помог с контактами, в итоге была найдена машина, и брусчатку отправили.

"Мы сами создали макет монумента, на котором изображен солдат, орден Мужества и список погибших солдат. В основном это ребята из Красноярского края и Иркутской области. Все списки мы согласовали, про каждого из них узнали информацию. Это была неформальная работа. Мы вложили душу в этот монумент", — вспоминает Сергей.

Затем надо было найти подходящий камень.

"И мы его нашли. Общий вес груза для монумента, который мы отправили в Донбасс из Красноярска, составил 40 тонн. Установку же делали бойцы своими силами. Нашли плиточника, сварщика, грузчиков. Мы — русские солдаты, а для такого дела не жалко ни сил, ни времени", — поясняет красноярец.

Установка памятника в ДНР © Личный архив Сергея Кызынгашева

9 Мая к Дню 80-летия Победы основная площадка для монумента была готова, а уже в августе 2025 года памятник был установлен.

"Мечта моя сбылась. Теперь осталось открыть монумент торжественно. Очень надеюсь, что со временем исполнится вторая моя мечта и когда-нибудь родные наших погибших ребят приедут в Донбасс, увидят монумент, почтут память своих близких. Думаю, это уже будет в мирное время, которое не за горами", — заключает Сергей Кызынгашев.

Виктория Мельникова