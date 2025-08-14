Марк Твен: Америка многим обязана России и состоит должником во многих отношениях

В 1867 году великий писатель Сэмюэл Ленгхорн Клеменс, известный как Марк Твен, написал об этом в обращении к российскому императору Александру II. Автор романа о Томе Сойере и Геке Финне, он был одним из тех, кто впервые открыл Россию для американцев, совершая путешествие на пароходе из США в Европу как корреспондент ряда американских газет. В записках "Простаки за границей, или Путь новых паломников" нашли отражение встречи с Александром II и впечатления от посещения Севастополя, Ялты и Ореанды

"Любезность русского идет от сердца"

Вспоминая Россию, Марк Твен утверждал, что ни в одной стране мира американцев не принимали с таким радушием. Писатель отправился в Крым по паспорту своего соседа по каюте, оставшегося в Константинополе, и очень боялся разоблачения.

Но в Севастополе был рад убедиться в том, что его настоящим паспортом стал американский флаг, развевающийся на корабле. Других документов у путешественников ни разу не спросили. Везде в Крыму он встречал доброжелательность и внимание и много общался с русскими "просто из дружеского расположения", рассказала ТАСС доктор филологических наук, профессор Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Наталья Яблоновская.

Радушие и приветливость объяснимы: во время Крымской войны США сохраняли благожелательный нейтралитет, а защитникам Севастополя помогали более 40 американских врачей, как бы сейчас сказали, волонтеров.

С большим сочувствием он писал о военных ранах Севастополя, который восстанавливался после Первой обороны 1854–1855 годов, с уважением и восхищением — о подвиге его защитников.

О первой обороне Севастополя 1854–1855 годов Оборона Севастополя 1854–1855 годов длилась 349 дней. Русские войска защищали Севастополь (главную базу Черноморского флота) в Крымской войне. Эту оборону называют также Первой обороной Севастополя, в отличие от обороны города в 1941–1942 годах. Блокада города стала кульминацией Крымской войны. Севастополь (гарнизон около 7 тыс. человек), не имевший заранее подготовленной обороны города с суши, подвергся удару англо-французского десанта (более 60 тыс. человек) и флота, превосходившего русский флот по боевым кораблям более чем втрое. В короткий срок на южной стороне города были созданы оборонительные укрепления, а вход с моря в Севастопольскую бухту перекрыли специально затопленные корабли. Союзники по антироссийской коалиции — Англия, Франция и Турция — рассчитывали, что город будет захвачен за неделю, но стойкость оборонявшихся русских войск, в ряды которых влились сошедшие на берег моряки Черноморского флота, была высока. В обороне города приняли участие и мирные жители. В ходе осады союзники провели шесть массированных артиллерийских бомбардировок Севастополя с суши и моря. После Балаклавского и Инкерманского сражений 1854 года борьба за город перешла в затяжную стадию. Пережив зиму, к которой они были плохо подготовлены, союзники прорвались в Азовское море. К маю 1855 года войска антироссийской коалиции на полуострове насчитывали 175 тыс. человек, русские войска — 85 тыс., в том числе 43 тыс. в районе Севастополя. В ночь на 28 августа (9 сентября) 1855 года противник овладел ключевой позицией — Малаховым курганом, что предрешило исход Севастопольской обороны. Дальнейшая оборона города была бессмысленной. Князь Горчаков за одну ночь перевел свои войска на северную сторону. Город подожгли, пороховые погреба взорвали, военные суда, стоявшие в бухте, — затопили. Союзники, однако, не решились преследовать российские войска, считая город заминированным, и только 30 августа (11 сентября) вступили в дымящиеся развалины Севастополя. Оборона Севастополя продемонстрировала умелую организацию активной обороны, основанной на взаимодействии сухопутных войск и флота. Характерными ее особенностями стали непрерывные вылазки обороняющихся, ночные поиски, минная война, тесное огневое взаимодействие корабельной и крепостной артиллерии. Показать ещё

Твен был поражен красотой "деревушки" Ялты, которая напомнила ему Сьерра-Неваду.

Ялта, 1868 год © Из собрания Исторического музея

Ученая отмечает, что сильное впечатление на Твена произвело знакомство с Александром II и членами царской семьи, их любезность, благородство и простота.

"Любезность русского идет от сердца, это чувствуется и в словах и в тоне, — поэтому веришь, что она искренна", — писал Твен.

Посещение Ливадии

Писатель побывал в Ливадии во дворце императора (старый дворец Льва Потоцкого) и во дворце цесаревича, а также в Ореанде во дворце великого князя Михаила. К сожалению, эти здания не сохранились, и лишь мощный, раскидистый 250-летний платан в парке Нижней Ореанды хранит память о великом американском писателе, о чем свидетельствует памятная табличка.

250-летний платан в парке Нижней Ореанды © Сергей Павлив/ ТАСС

Эмоциональной кульминацией визита стал приветственный адрес, составленный от имени пассажиров американского парохода "Квакер-Сити" комитетом во главе с Марком Твеном. В нем говорилось: "Америка многим обязана России, она состоит должником России во многих отношениях, и в особенности за неизменную дружбу в годины ее испытаний. С упованием молим Бога, чтобы эта дружба продолжалась и на будущие времена".

Письмо к императору

Светлана Савченко, уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым, в 2016–2021 годах была депутатом Государственной думы от региона. В 2017 году при ее участии МИД РФ в коллекцию Ливадийского дворца-музея был передан подлинник черновика письма от имени американских туристов. Первым из подписантов в этом письме значится Сэмюэл Клеменс (Марк Твен).

Письмо Марка Твена и американских туристов к императору Александру II © Ливадийский дворец-музей

"Получилось так, что они сначала на этом корабле прибыли в Севастополь, потом у них был недостаток угля. Они прибыли в Одессу для бункеровки (заправка судна топливом и моторными маслами — прим. ТАСС), и в Одессе был американский представитель, который посоветовал им встретиться с императором Александром II, находившимся в это время в Ливадии. Императору отбили телеграмму, и он согласился принять. И поэтому они вернулись в Крым", — рассказала Савченко.

Именно консул посоветовал путешественникам отправить приветственный адрес от их имени. Он был опубликован первоначально в газете "Одесский листок", что стало первой публикацией Марка Твена в России.

Само послание хранилось в архиве, рукописный текст его был передан в Ливадийский дворец к 150-летию даты прибытия первых американских туристов в Крым.

Без Крыма Америку бы не открыли

Крымский историк, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин рассказал ТАСС, что переплетение исторических судеб в отношениях Крыма и Америки очень интересно.

В 1475 году османы взяли Кафу (нынешняя Феодосия — прим. ТАСС), которая была последним пунктом, связывающим Европу с Великим Шелковым путем.

"Именно падение Кафы, а это была последняя магистраль, связывающая Европу с Востоком, и подтолкнуло европейцев искать новый путь в Индию. И в 1492 году это увенчалось успехом, когда Колумб открыл Америку", — отметил Мальгин.

Он назвал еще ряд параллелей, которые напрямую связывали Крым с событиями в Америке. Среди них — присоединение Крымского полуострова и Тамани к Российской империи в 1783 году.

"Тогда Англия и Франция были отвлечены на войну за американские колонии, благодаря чему выпустили Крым из зоны влияния. Императрица Екатерина II и граф Александр Андреевич Безбородко, который руководил внешней политикой России, как раз торопились успеть, поскольку шла война за независимость колоний в Северной Америке, и присоединение Крыма было сделано выверенно", — рассказал он.

"Ни на минуту не сомневаемся, что благодарность России и ее государю живет и будет жить в сердцах американцев. Только безумный может предположить, что Америка когда-либо нарушит верность этой дружбе предумышленно несправедливым словом или поступком", — писал Марк Твен.

Эти слова написаны в августе 1867, в августе 2025 года им предстоит быть проверенными историей.

Сергей Павлив, Юлия Острогожская