На небольшом курильском острове Шумшу постоянного населения нет — только погранзастава и маяк. Немногочисленные обитатели ежедневно созерцают море с величественными китами, бескрайнее небо с крикливыми птицами и суровую тундру, по-летнему зеленый ковер которой временами перемежается совершенно чуждыми огромными ржавыми железками. Место последнего танкового сражения Второй мировой войны — Курильской десантной операции в августе 1945 года — оказалось словно вне времени

Высадка под огнем

В августе 1945 года северная часть Курильских островов была настоящей крепостью: японцы держали здесь две пехотные дивизии, смешанные бригады, танковый полк и сотни артиллерийских орудий. Особенно укреплен был остров Шумшу — берег кишел дотами, траншеями и подземными ходами, на высотах устраивались опорные пункты, а артиллерия, укрытая в железобетонных капонирах, следила за каждым движением с моря. Казалось, что взять этот остров невозможно. "Главное было отрезать Японию от сырьевых ресурсов Маньчжурии и Кореи. Планирование таких операций обычно требует месяцев, но здесь пришлось действовать молниеносно", — рассказывает директор Музейного мемориального комплекса "Победа" Юрий Филипенко.

Приказ был отдан командованием 15 августа. На Камчатке стремительно был сформирован десантный отряд, в который вошли морские пехотинцы Петропавловской военно-морской базы, стрелковые полки 101-й дивизии, саперы, разведчики, минометчики — всего 1 363 человека под командованием майоров Петра Шутова и Тимофея Почтарева. Уже на рассвете 18 августа они начали высадку на укрепленном острове, не имея почти никаких сведений о точном расположении противника. "Высадка на Шумшу шла в сложных условиях — отлив, сильный ветер, густой туман, мелководье. Корабли приходилось держать на расстоянии 150–200 м от берега, что увеличивало риски", — поясняет Филипенко.

Военно-историческая реконструкция "Штурм острова Шумшу" © Кристина Пушкина/ ТАСС

Передовой отряд смог продвинуться на 2 км вглубь острова, пробравшись мимо спящих в землянках японцев, почти без потерь. Но когда все-таки поднялась тревога, на пехотинцев обрушился шквальный огонь береговых батарей и из орудий севшего на мель и захваченного двумя годами ранее танкера "Мариуполь". "Корабли 60-го морского пограничного отряда составляли основную силу огневой поддержки десанта. Сторожевые корабли СКР "Киров" и "Дзержинский" поддерживали артиллерийским огнем, корректировочные посты обеспечивали точность стрельбы. Особое внимание заслуживает капитан-лейтенант Николай Федченко, командир катера ПК-8: он под огнем пытался подвести катер ко второму эшелону десанта, и хотя катер загорелся, а Федченко погиб, его смелость позволила десантникам выполнить задачу", — рассказывает начальник научного отдела Музейного мемориального комплекса "Победа" Игорь Самарин.

Наиболее тяжелыми были бои на высоте 171. Советские солдаты подбрасывали гранаты в амбразуры дотов, бросались под танки, смело закрывали пулеметы своими телами, чтобы товарищи могли продвинуться вперед. Высоту удалось взять только благодаря подвигу морских пехотинцев Николая Вилкова и Петра Ильичева, которые закрыли своими телами вражеские амбразуры.

20 японских танков пытались прорваться, но ни одному из них этого сделать не удалось. Уже к вечеру 18 августа десантники прочно закрепились на взятых рубежах, а на следующий день довели операцию до конца. Последующие дни были ознаменованы освобождением других северных Курильских островов — Парамушира, Онекотана, Матуа, Урупа и Шиашкотана.

© Кристина Пушкина/ ТАСС

Героям возвращают имена

Остров Шумшу почти 80 лет хранил свои тайны — тысячи пуль и снарядов, останки сотен солдат, десятки танков. С 2014 года здесь работает сахалинское федеральное отделение международной поисковой экспедиции "По следам Курильского десанта" под руководством Артема Бандуры.

За годы работы поисковики обнаружили останки 141 бойца и более 500 предметов, в числе которых фляжки, ложки, котелки и другие личные вещи. Среди тех, кого нашли недавно, был безымянный солдат с 333 патронами ППШ, двумя гранатами Ф-1 и РГД-33 и нательным крестиком, морской пехотинец в каске и сапогах и солдат с винтовкой и алюминиевой ложкой. "Земля острова все еще "отдает" своих героев, открывая новые находки даже спустя десятки лет. Для нас самая ценная из них — это возможность вернуть имя солдата истории. Герои прошлого не должны быть забыты, они должны быть похоронены достойно", — говорит Бандура.

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Все найденные предметы тщательно фиксируются и изучаются: останки солдат идентифицируются по имеющимся архивным данным, личные вещи бережно сохраняются. Если удается найти родственников, то останки бойцов перевозят на их родину. Если потомков найти не удается, то героев штурма торжественно погребают в братской могиле на острове. "Шумшу — это не просто остров. Добраться туда сложно даже чисто логистически. Но это часть нашей истории. Истории победоносной, которая вселяет уверенность в следующее поколение. Я очень благодарен всем, кто уже принял участие в сохранении памяти о Шумшу и кто еще будет в этом участвовать. Мы должны помнить сражение, помнить, как закончилась Великая Отечественная война, помнить, как ребята, бросавшиеся в воду с десантных катеров, разгромили противника. Шумшу — это часть нашей памяти, а значит, часть нашей души. И мы будем хранить память о героях и дальше двигаться вперед, чтобы наша страна всегда побеждала — и на военном, и на мирном фронте", — отмечает заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Съемки реконструкции боя © Правительство Сахалинской области/ ТАСС

Запечатлев подвиг солдат

Для сохранения этой части истории Второй мировой летом 2025 года на Шумшу начался первый этап создания военно-исторического комплекса, посвященного Курильской десантной операции.

© Кристина Пушкина/ ТАСС

Входная группа комплекса — ржавые стелы из кортена, созданные Дмитрием Поштаренко и мастерской "Невский баталист". Материал выбран не случайно: металл ржавеет, но сохраняет форму, органично вписываясь в ландшафт. "Мы хотели, чтобы стелы казались частью местности, будто они здесь всегда были", — говорит автор.

© Кристина Пушкина/ ТАСС

Одна из композиций — остов японской техники, рядом — ростовые фигуры солдат. Они воспроизводят историческую фотографию: советские морские пехотинцы на фоне подбитого японского танка. Кажется, что в следующее мгновение мужчины снова вступят в бой.

© Кристина Пушкина/ ТАСС

Особое место занимает памятник Николаю Вилкову и Петру Ильичеву, повторившим подвиг Александра Матросова. Четырехметровый бронзовый монумент работы скульптора Маргариты Фоминой показывает решающий момент — последний прыжок героев. В глазах бойцов — страх и решимость.

Впечатляет и восстановленная военная техника, работы по реставрации которой продолжаются на острове с мая. "Машины сохранились именно в том виде, в каком они были в августе 1945 года, и почти все они стоят на тех же исторических местах. То, что мы видим сегодня, — это прямой результат боя Курильского десанта. Танки горели в бою, подвергались коррозии, с них снимали детали, часть машин использовали как тягачи", — рассказывает директор Центра современной истории Иван Анохин.

© Кристина Пушкина/ ТАСС

Реставраторы очищали корпуса, обрабатывали броню специальными составами, восстанавливали двигатели, приборы управления и детали вооружения. "Интересно все: сам остров, история десанта, следы боя с японскими танками. Особенные эмоции вызывают находки. У одного танка мы нашли гильзу от советского пистолета, были обнаружены личные вещи японских танкистов, а в одном из танков сохранились останки экипажа.

Реконструкция штурма острова Шумшу

За несколько месяцев остров преобразился: восстановлены подбитая техника и воинские захоронения, установлены информационные таблички и дорожки. Итог второго этапа создания комплекса, который планируют завершить к 2030 году, должен принести грандиозный результат — масштабный мемориал, посвященный победе Красной армии в последнем бою Второй мировой, соберет все истории острова в одно целое.

© Кристина Пушкина/ ТАСС

18 августа на острове Шумшу прошла масштабная военно-историческая реконструкция "Штурм острова Шумшу". Главная цель постановки — показать подвиг майора Петра Шутова и его передового отряда, обеспечившего высадку первого эшелона десанта. "Они действовали под прикрытием диверсионной группы вместе с героями-чекистами. Затем сам Шутов высадился с отрядом. Бой был кровопролитный и насыщенный — от рукопашной до штурмовых эпизодов, где проявлялось мужество и отвага всех участников. Логистика была невероятно сложной. Реконструкторы прошли весь маршрут отряда, тренировались на боевых кораблях Камчатки, высаживались по-боевому и создавали лагерь, максимально приближенный к условиям 1945 года", — рассказывает Алексей Новиков, председатель координационного совета движения "Клубы исторической реконструкции России" (Росрекон). Особое внимание уделено аутентичности: палатки, костры, полевая кухня и техника создавали атмосферу тех лет.

Шумшу только спустя 80 лет после окончания операции постепенно "возвращается к людям": буквально вчера разминированные территории, найденные герои, сохраненные артефакты — все это стирает временные границы между двумя эпохами. Поэтому каждый шаг на острове напоминает о цене подвига и смелости морских пехотинцев.

Кристина Пушкина