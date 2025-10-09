Статья

"Оленей разорвало на куски, а небо озарилось красным": гипотезы о Тунгусском метеорите

9 октября один из самых необычных заповедников мира отмечает свой юбилей. Заповеднику "Тунгусский" на севере Красноярского края исполняется 30 лет, а одной из самых загадочных тайн прошлого и этого века летом стукнуло уже 117 лет. Заповедник возник в месте, где когда-то упал знаменитый Тунгусский метеорит. Люди до сих пор гадают, что тогда случилось и было ли вообще падение метеорита. ТАСС собрал самые необычные версии — проклятие шаманов, прилет инопланетного корабля и даже нашествие комаров

Эпицентр взрыва Тунгусского метеорита © Тунгусский государственный природный заповедник

Сохранить место падения

Заповедник "Тунгусский" примерно в 80 км от села Ванавара на месте падения знаменитого метеорита появился только в 1995 году, когда самому феномену исполнилось почти 90 лет. По словам первого руководителя заповедника Валерия Ёлкина, путь к официальному статусу особой охраняемой территории был сложным.

"Мои предки отсюда, и все мы понимали, что место это уникальное, необычное. Наша территория выделяется среди других заповедников и заказников мира тем, что на междуречье Хушмы и Кимчу в 1908 году произошло разрушение космического объекта, который называют Тунгусским метеоритом. Природа тунгусского феномена остается невыясненной. Территория представляет исключительный интерес как единственный на Земле район, дающий возможность изучения экологических последствий космических катастроф. Поэтому мы понимали, что сохранить это место надо", — делится Ёлкин.

Директор заповедника Людмила Логунова рассказывает, что в 1995 году создание заповедника стало острой необходимостью. "На тот момент, когда создавался заповедник, в эпицентре падения должны были бурить две глубокие скважины, шла интенсивная разведка на наличие нефти и газа. Конечно, это было недопустимо. Во многом то, что заповедник появился, — заслуга академика Николая Владимировича Васильева. Он был настоящим подвижником. У него была главная цель — сохранение места падения Тунгусского метеорита", — делится Логунова.

Николай Васильев — известный советский ученый в области медицины, но тунгусская катастрофа была одной из его любимых тем. "Именно он был одним из организаторов комплексной самодеятельной экспедиции (КСЭ) к метеориту. Скажу так, Николай Владимирович с большим уважением относился к местному населению — эвенкам, кетам. Он ученый, но всегда был готов выслушать от людей самые невероятные версии тунгусской катастрофы", — делится Ёлкин.

"...жгли тайгу, валили деревья, убивали оленей"

Самая невероятная версия, которую эвенки, однако, считают самой правдоподобной, возникла сразу же, как случилась катастрофа — в июне 1908 года.

По словам первого вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера (КМНС), Сибири и Дальнего Востока РФ Артура Гаюльского, среди местного населения, исповедующего шаманизм, считается, что падение Тунгусского метеорита — это гнев бога Агды. Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол добавляет, что, возможно, бог молнии и грома спустился в дыму и пламени, а вместе с ним прилетели огненные смерчи.

© Universal History Archive/ Universal Images Group via Getty Images

"Это они жгли тайгу, валили деревья, убивали оленей. Вы меня спрашиваете, почему это случилось тогда? Это гнев богов. Посмотрите, что произошло со страной после 1908 года — войны, революции. Это был знак, что надо ждать плохого. Этот гнев — предупреждение людям", — рассуждает Допчун-оол.

По описаниям очевидцев событий 1908 года, действительно, падение было похоже на апокалипсис. Дед руководителя отделения КМНС Тунгусско-Чунской группы поселения "Арун" (в переводе "Возрождение") Нэли Ёлкиной застал те события.

"Мой дед Иван Ильич Дженкоуль был очевидцем падениям, а позже, в 1920-х годах, проводником первой экспедиции ученых к месту катастрофы. Он и его родственники делились своими впечатлениями. Все говорили, что в тот день было очень тепло и ясно. В один миг небо вдруг разделилось на две части и загорелось красным цветом. В тот день отец моего деда пошел встречать оленей на реку. Там у них было два лабаза (избушка из бревен для хранения провианта — прим. ТАСС). Так вот от одного, что был ближе к эпицентру падения, остался только пепел. А второй вихрем ветра унесло далеко и разбросало", — рассказывает Нэля Якимовна.

"У озера Чеко олени лежали комками, — цитирует воспоминания деда Ёлкина, — то есть их волной взрыва разорвало. Люди, кто был недалеко, не пострадали. Они говорили, что потеряли сознание, но потом очнулись. Действительно, многие эвенки тогда вспомнили бога Агды. О нем говорили мой дед и его дядя. Считалось, что гром пошел на землю. Это Агды тревожится".

Очевидцы тех событий также вспоминали, что чумы оленеводов взлетали вверх, замки на амбарах плавились, а деревья в лесу "словно вышли из земли". Через много лет этот вывал леса (место массовой валки деревьев, которое, предположительно, произошло из-за взрыва некоего космического тела) зафиксировали ученые, и он стал одной из визитных карточек заповедника "Тунгусский".

Привет от инопланетян

Воспоминания очевидцев тех событий сохранил еще один подвижник тунгусского феномена, человек, сделавший многое для изучения катастрофы 1908 года, — ученый-минералог Леонид Кулик. Ему удалось побывать на месте падения в 1927 году, а до этого он приезжал в Красноярский край и скрупулезно изучал воспоминания очевидцев.

В те годы Кулик заприметил и взял себе в помощники моего деда Павла Рожкова, который тогда был еще совсем мальчишкой. Дед прожил долгую жизнь, прошел войну, в жизни встречал много интересных людей, но Леонид Алексеевич Кулик всегда оставался в его памяти.

Дед рассказывал, что ученый разослал более 2 тыс. анкет по всему Красноярскому краю в поисках очевидцев тех событий и многие откликнулись. При этом ученый с мировым именем всегда с уважением относился к тем версиям, которые выдвигали очевидцы. Он всех выслушивал и не исключал, что космическая природа катастрофы еще долго будет не изучена.

Гораздо позже, в 1950-х годах, писатели-фантасты дали свою трактовку тех космических событий, которая до сих пор в народе считается самой реальной.

Заведующая ванаварским филиалом Эвенкийского краеведческого музея Марина Нубаева рассказывает, что многие из тех, кто приезжают в Ванавару, до сих спрашивают про инопланетян.

© Тунгусский государственный природный заповедник

"Инопланетная версия пошла с легкой руки писателя Александра Казанцева. Его книга "Взрыв" была опубликована в журнале "Знание". Один из героев рассказа — физик-теоретик — утверждал, что взрыв произошел в межпланетном корабле, использовавшем атомную энергию. Кстати, любопытно, что прообразом одной из героинь-инопланетянок стала реальная женщина-шаманка из наших мест. Возможно, поэтому многие до сих пор верят в эту версию", — делится Нубаева.

С годами "инопланетная" версия обрастала все новыми подробностями. В начале 1980-х годов в известной советской научно-популярной программе "Очевидное — невероятное" даже выдвигалась теория, что тогда, в 1908 году, инопланетянам удалось высадиться в эвенкийской тайге. Уезжая, они забрали с собой все, что могло бы свидетельствовать об их присутствии, поэтому позже ни Кулик, ни Васильев, ни десятки других ученых, приезжавших на место падения, не нашли никаких следов метеорита.

Комары и шаровая молния

По словам Марины Нубаевой, среди местного населения ходит еще одна необычная гипотеза тунгусского падения. "У нас тут анекдотичная версия ходит. Якобы причиной взрыва было не небесное тело, а комары. Насекомые скопились в болоте. В этот гнус попала шаровая молния, которая и дала такой эффект", — делится Нубаева.

Людмила Логунова рассказывает, что "комариная теория" тунгусского феномена появилась с легкой руки самих ученых. "В комплексной самодеятельной экспедиции, которая изучала эту катастрофу, были разнообразные ученые — химики, физики, биологи, ботаники. В советское время приезжали сюда и журналисты. Была история, что однажды в одной палатке оказались ученые и московский журналист. Вот уже вечером все отдыхали, и ученые решили пошутить. На научном языке они стали рассказывать, что всему виной комары. Они приводили расчеты, сыпали терминами. Все с "доказательной базой". В итоге журналист принял это всерьез, вернувшись в Москву, он опубликовал эту версию в газете", — смеется Логунова.

© Тунгусский государственный природный заповедник

Тунгусского метеорита не было

Что же на самом деле произошло летом 1908 года в эвенкийской тайге? Четкого ответа на этот вопрос нет до сих пор. Известно лишь несколько фактов: взрыв произошел на высоте примерно 5 км. Длился он две десятых доли секунды. Никаких следов метеорита или какого-то другого объекта найдено не было.

Однако в 2020 году разгадка стала ближе. По словам научного сотрудника красноярского Института физики им. Л.В. Киренского, доктора физико-математических наук Сергея Карпова, тогда ученые опубликовали работу, где предложили новое объяснение тунгусского феномена.

По их версии, метеорит не падал на поверхность земли. "Значительные разрушения в районе Подкаменной Тунгуски связаны не с падением космического объекта на Землю, а с ударными волнами, возникшими при сквозном прохождении железного астероида сквозь атмосферу Земли. Это объясняет отсутствие на поверхности Земли крупных метеоритных фрагментов. <…> Это самая реалистичная версия", — говорит Карпов.

По мнению ученых, подкрепленному расчетами, астероидное тело из железа было размером от 100 до 200 м. Оно прошло через атмосферу Земли на минимальной высоте 10−15 км и вышло в космическое пространство на околосолнечную орбиту. "В пользу этой версии говорит факт отсутствия на поверхности Земли остатков этого тела и ударных кратеров", — добавляет Карпов.

© Тунгусский государственный природный заповедник

Сейчас задача науки — внимательно изучить, как происходит восстановление природы на месте тунгусской катастрофы. Этим как раз занимаются сотрудники заповедника "Тунгусский".

"Для ученых на сегодня открылась возможность посмотреть, как происходит восстановление природных экосистем на месте космической катастрофы. Мы как раз можем анализировать, какая природа была, те условия, которые сохранились на непораженной территории, — делится кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе государственного природного заповедника "Тунгусский" Артур Мейдус.

Сегодня, когда прошло более 100 лет, видно, как восстановились ярусы леса, травянистые и кустарниковые сообщества, как развивается фауна, считает ученый.

"Полученные результаты дают возможность рассматривать глобальные вопросы экосистемы: механизмы изменения климата, восстановление лесных сообществ после пожаров, транспирацию углерода в сообществах и круговоротах веществ в природе. К нам приезжают ученые разных направлений — геоботаники, ботаники, зоологи, энтомологи (изучают насекомых), климатологи", — уверен Мейдус.

Будет ли когда-то разгадан тунгусский феномен? На этот вопрос все герои текста отвечают однозначно. "Я думаю, разгадку мы не узнаем никогда", — говорит Артур Гаюльский. "Вы знаете, а может, и к лучшему, что мы правды не узнаем? Так сохраняется какая-то тайна, которая манит туристов, будоражит ученых. Если ее разгадают, тогда и жить будет скучно", — заключает внучка очевидца тех событий Нэля Ёлкина.

Виктория Мельникова