Статья

"Кто не научится проигрывать — не научится побеждать". О травмах и боевых искусствах

Сальто, еще одно — так борцы выражают эмоции от победы. Единоборства вообще сравнивают с танго за импровизацию, страсть и ритмику. Есть дисциплины, в которых соревнования сопровождаются традиционной музыкой. Несмотря на травмоопасность, некоторые тренеры и спортсмены уверены, что бокс и борьба могут быть такими же безопасными, как шахматы. С этим согласны врачи. Это показали и II Всемирные игры национальных видов единоборств, которые прошли в Чувашии по 17 их видам с участием 6 тыс. спортсменов

Редакция сайта ТАСС

© Наталия Николаева/ ТАСС

Победить страх

"Ванюша, я тебя все равно люблю, что бы ни было!.. Ванечка, просто бейся, а не стой, как калитка! Ваня, встретил удар — бей еще", — пытается докричаться тренер до юного кикбоксера. Спортсмен, которому на вид семь-восемь лет, в это время из защиты переходит в атаку — сначала робкую, затем более уверенную.

"Стой до конца! Не бойся, атакуй!" — это уже тренер соперника Вани.

Бой настолько их поглотил, что судьям пришлось спасать технику на столе, иначе, казалось, они разгромят здесь все. Не менее бойцовский характер и у девочек, которые, казалось, только вчера научились ходить: из-под их шлемов развеваются тоненькие косички и бантики. В отличие от мальчиков, девчонки почти всегда сразу идут в атаку, не теряя время на изучение тактики противника.

Именно в секторе самых юных кикбоксеров больше всего переживаний, зрительской поддержки, радости от каждого удара. Но и больше всего слез: один маленький кикбоксер расплакался, слишком долго ожидая боя, но объятия мамы-тренера моментально вернули ему боевой дух.

© Наталия Николаева/ ТАСС

Рядом малыш плакал навзрыд из-за первых проигранных соревнований. Девочку, начавшую всхлипывать после неудачного боя, подхватил на руки тренер, за пределами ринга ее утешали всей командой.

"Самое главное — успокоить ребенка, чтобы он почувствовал, что нет ничего страшного, потому что все дети и даже взрослые боятся, всем страшно, у всех вырабатывается адреналин, а от этого страх только усиливается. Тот, кто победит страх, тот победит потом на татами. Так же и в жизни", — говорит тренер из Чувашии, чемпионка мира по кикбоксингу Ирина Спиридонова.

Анвар, боец ММА (смешанные боевые единоборства) из Дагестана, говорит, что "взрослые редко плачут". И признается, что ему было страшно в своем самом первом бою, но затем "помог характер", страх отступил. Сам он в случае поражения обсуждает свои ошибки с тренером, чтобы больше их не повторять.

"Тот, кто не научится проигрывать, — не научится побеждать. Иногда проигрыш даже подстегивает больше, чем победа. Спортсмен начинает лучше тренироваться, работать над ошибками. Хотя победа не главное. Главное — вырастить и воспитать через спорт гармоничного человека", — считает главный тренер сборной ДНР по всестилевому каратэ Анна Лукашева, чьим воспитанникам доверяют руководящие посты в регионе.

"Важно не только учить драться и защищать себя. Важно, чтобы наши дети, наши спортсмены, приносили пользу Родине. Мы ставим такую первоначальную задачу", — согласен с донецкой коллегой главный тренер сборной Чувашии по муай-тай (тайский бокс) Александр Осипов.

© Наталия Николаева/ ТАСС

Как спорт воспитывает

Свисток. Объявлен судейский сбор в кикбоксерском зале. Бросаются в глаза не только идеально выглаженные рубашки, но и бабочки с галстуками. Примерно такой же деловой стиль у рефери во встестилевом каратэ. "Сохраняем уважение, и напоминаю про личную дисциплину: если отпросились на две минуты, то возвращаемся ровно через две минуты. Свои регионы не судим", — давал наставления коллегам главный судья на ринге.

Уважением и дисциплиной пропитана атмосфера всех видов единоборств. Этикет на ринге и татами включает поклоны друг другу — судей и спортсменов, взаимные рукопожатия с тренерами, бойцами и рефери. Одного юного боксера, расстроившегося из-за провала, судья вернул на ринг уже после битвы, чтобы тот "пожал" перчатки сопернику.

"Мы обучаем, что, как бы то ни было, надо всегда поблагодарить и пожать руку своему сопернику, потому что даже если ты проиграл, то в этом твой противник не виноват. Виноват прежде всего ты сам, во вторую очередь — тренер, так как вы с ним где-то недоработали. Этим и сильны боевые искусства, спорт воспитывает такие качества. А если винить во всех бедах соперника, то затем в жизни такой человек и будет винить во всем других, но не себя", — считает исполнительный директор Российского союза боевых искусств (РСБИ), главный судья Игр Рамиль Габбасов.

Этот принцип базируется на уважении, полагает Азизхан Мусабек уулу из Киргизии, который стал чемпионом Игр по киргизскому (кыргыз курош) и чувашскому (керешу) видам борьбы на поясах. "Самое главное — это уважение. Но уважение должно быть не только к судьям, сопернику, тренеру. Уважение должно быть ко всем — ко всем народам, странам, даже животным. Чтобы дети научились уважению, нужно быть самим для них примером", — уверен спортсмен.

© Наталия Николаева/ ТАСС

Дисциплина, то есть высокий спрос с самого себя, также помогает достичь успеха в спорте и жизни, считает неоднократный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Соловьев (Чувашия). После спортивной карьеры благодаря дисциплине можно освоить новые профессии. В качестве примера он привел своего знакомого кикбоксера из Германии, который в итоге стал детским психологом.

"Вот такой двухметровый дяденька работает с детьми. Поэтому нужно постоянное обучение, надо развиваться в разных сферах, а без дисциплины это невозможно", — говорит спортсмен.

Именно дисциплина помогла Туралу Азимову из Дагестана (борьба на поясах) наверстать, а затем и опередить своих сверстников по силе и ловкости. С восьми лет он занимается греко-римской борьбой, по мере роста мастерства и опыта параллельно участвуя в соревнованиях по другим видам борьбы.

"Было желание, упорство. Спорт вытянул. Дисциплина здесь самое главное, потому что без дисциплины ты ничего не добьешься. У кого-то физические данные были в детстве: они были нереально сильные и техничные, но у них не было дисциплины, и они завязали со спортом в 16−17 лет. Мне скоро 35 лет будет, а я все еще борюсь", — говорит спортсмен.

"Спортивная дисциплина изменила всю мою жизнь, — говорит Ахмад из Нигерии, завоевавший бронзу во всестилевом каратэ. — Когда я начал заниматься карате, у меня все поменялось, особенно когда стал серьезно к этому подходить. Воля крепнет, собранность во всем появляется, к учебе относишься более дисциплинированно".

Сейчас спортсмен учится в Иркутске, потому что мечтал заниматься единоборствами, но в его родном поселении не было секции по каратэ. "В Иркутске я нашел клуб через интернет, написал. Мне ответили, чтобы приезжал, что клуб открыт для всех".

Когда соперники — дети и внуки

На Играх было очень много детей и молодежи. Как говорит Турал из Дагестана, в его республике очень часто "в семье борцы рождаются", что предопределяет их спортивный путь. У дочерей "непобедимой чемпионки" (как представили ее друзья) Алины Пуховой из Башкирии фактически тоже не было выбора. Сейчас она тренер по дзюдо, параллельно занимается борьбой на поясах и на этих Играх стала чемпионкой в своей весовой категории.

"Спорт мне дал семью в первую очередь. Муж у меня тоже в сборной по дзюдо был. Мы там встретились, сейчас у нас трое детишек. Старшей дочери 10 лет, она занимается дзюдо. Я с собой их везде таскала на тренировки, то есть они с рождения постоянно были на татами. Мне нравится выплескивать свою силу, и у дочерей тоже такой характер. Если бы они не тренировались, то дома бы мне все разнесли", — улыбается чемпионка.

Отличительной особенностью борьбы на поясах является отсутствие возрастного критерия для соревнований, как, например, в дзюдо. "Поэтому на поясах можно соревноваться даже с дочками. И я чувствую себя молодой, когда с молодежью борюсь", — рассказывает Алина.

"Я действующий спортсмен. Выступала вместе с нашей командой: мои воспитанники — на одном татами, я — на другом", — говорит донецкий тренер Анна Лукашева.

Семьями приходят заниматься и в секции по новому виду спорта, который создан в России и теперь распространяется по всему миру. Внешне он кажется простым, однако для достижения цели требуется такой же упорный труд, дисциплина и тренировки. Основатель этого вида спорта, президент общероссийской организации "Спортивное метание ножа" и Международной ассоциации спортивного метания ножа Андрей Трохов называет его "динамической медитацией".

© Наталия Николаева/ ТАСС

Спортсмены за полтора часа тренировки перебрасывают полтонны металла. В секции приходят семьями, в том числе есть пара бабушка — внучка, которые соревнуются между собой, в том числе кто быстрее выполнит норматив кандидата в мастера спорта. Юная спортсменка из Самары, завоевавшая несколько медалей, призналась, что у нее зрение "не единичка", но она выигрывает только за счет нервов.

К числу медитационных видов спорта Хасан Раймжонов из Узбекистана отнес и современный мечевой бой. На своей родине он занимался боксом, затем приехал в Россию учиться. "Тренер пришел в общежитие, рассказал и показал. Мои друзья-соседи предлагали заняться этим видом спорта, но я тогда только приехал, в чужом городе мне даже по карте было сложно ориентироваться. Как-то однажды я пришел в секцию с друзьями, чтобы подождать их после тренировки, мне понравилось. Затем начал ходить сюда, когда были напряженные или стрессовые ситуации. И вот уже четыре года занимаюсь", — рассказал спортсмен.

Бой — это танец

В коридоре между залами я увидела мальчика с загипсованной рукой, которая, однако, не мешала ему делать несколько дел одновременно и еще общаться с друзьями. Ильнур рассказал, что сломал руку в первом раунде. "Но понял это только после того, как битва закончилась. Родители только спросили, почему руку сломал", — сказал каратист.

"Травма говорит о том, что боец пропустил удар: просто защита плохо сработала", — сказал атаман Вятской региональной казачьей общественной организации Владимир Мохов, пока его бойцы участвовали в казачьем бое (учкур). На вопрос о том, не слишком ли жесткий это вид спорта, тренер заметил, что "это же мужики".

"Болевой порог" приходится преодолевать спортсменам в муай-тай, который близок к ММА и уличному бою, говорит главный тренер сборной Чувашии по муай-тай (тайский бокс) Александр Осипов.

Тайский бокс, где бои шли под музыку, еще называют искусством восьми конечностей, так как используют удары кулаками, ступнями, голенями, локтями и коленями. В кикбоксинге, например, удары локтями запрещены, а в классическом боксе используют только руки.

© Наталия Николаева/ ТАСС

"Уровень подготовки сразу видно на соревнованиях: если мало опыта и техники, то очень много травм. Муай-тай уже первоначально на характере спортсмена задействован, потому что здесь, что называется, задней нет, здесь только вперед: надо бить жестко, принимать удары жестко и жестко наносить, поэтому первоначально идут болевые ощущения. Если спортсмен сможет справляться с болевым порогом, то его ждет удача", — пояснил главный тренер сборной Чуваши по муай-тай.

Тренер из Чувашии, чемпионка мира по кикбоксингу Ирина Спиридонова полагает, что единоборства, условно говоря, "ненамного жестче, чем игра в шахматы", но требуют скорости: "Здесь, как говорил мой тренер, думать быстро надо. Те же самые шаги, что и в шахматах, только быстрые — чтобы соперник в тебя не попал, чтобы нанести как можно больше ударов".

"Все зависит от опыта и мастерства. Чем менее опытные спортсмены — тем больше травм. Чем меньше жестких правил — тем опаснее вид спорта", — говорят сами врачи, дежурившие все дни Игр на всех площадках.

Секунда на победу

На Играх были представлены национальные виды борьбы на поясах. Как поясняли сами спортсмены, база у них схожая, различия — в правилах и ограничениях. Поэтому киргизские спортсмены, выступающие по своему национальному виду спорта кыргыз курош, подготовились и выступили по чувашскому керешу, завоевав золото в трех весовых категориях.

"Мне нравится борьба на поясах тем, что она непредсказуемая, здесь любой лидер может проиграть на последней секунде. Проигрывающий соперник может выиграть одним чистым захватом. У нас много таких моментов было", — говорит Турал Азимов.

Спортсмены, выигрывающие бои на поясах, очень часто делают сальто, а то и два. Так они проявляют свои эмоции на ковре. Опытные спортсмены говорят, что тренировки и соревнования помогают забыть обо всем.

"В Донецке спорт помогает отвлечься от боевых действий, всех неприятностей, получить радость, адреналин. Как Бог даст — так и будет, к победе так же относимся: будет победа — хорошо, нет — значит, будем дальше работать. Я-то выступаю не ради побед, не за медали. Важно быть примером для своих учеников. Чтобы что-то дать своим детям, надо пройти через это самой, понять это, почувствовать, что нам не хватает, чего хотят судьи, и через себя это пропустить, посмотреть, работает это или нет", — говорит тренер из ДНР Анна Лукашева.

Спортсмен Азисхан Мусабекмулазисхан из Киргизии сказал слова, которые будут хорошим завершением репортажа: "Мы со спортсменами из других стран часто пересекаемся, и мы уже как братья: один хлеб делим, одну воду пьем. Спорт соединяет, объединяет".

Наталия Николаева