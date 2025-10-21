Статья

Красная трава, "чертова поляна" и дыра в прошлое: о загадочных местах Псковщины

В глухих лесах Псковщины есть телепорт или, как говорят местные, дыра в прошлое. Заходишь на лесную поляну и "проваливаешься" во времена Ивана IV или даже в эпоху древних славян. Подтвердить или опровергнуть мистику этого места пока не смог никто — экспедиции уфологов здесь бесследно пропадают. В регионе масса других загадок: в заброшенных барских усадьбах до сих пор обитают призраки и совы-оборотни, в горах можно ощутить прилив сил, а в монастырях — умыться целебной "живой" водой

Никандрова Пустынь. Монастырское кладбище © Личный архив Владимира Орлова

Горящая часовня и маячок инопланетян

На экскурсию по местным аномальным зонам я отправился с заслуженным учителем РФ, членом Союза краеведов России Владимиром Орловым. Он изучает местность, легенды и показания очевидцев почти полвека — с 1978 года, за это время побывав почти во всех необъяснимых местах Псковской области, в некоторых — по несколько раз.

Одно из самых популярных и загадочных мест региона — Духова гора, к которой приезжают целыми автобусами: с просьбами, проблемами и молитвами. Здесь в первом тысячелетии нашей эры находилось древнее городище Литовка.

Издалека это место похоже на круглый холм, плотно заросший соснами. Если подняться наверх, к часовне Святого Духа, становится необычайно легко и тепло: у многих исчезает боль, кто-то ощущает прилив сил. Верующие считают, что это место помогает исцелять болезни и находить выход из разных житейских ситуаций. А чтобы просьба сбылась, нужно обойти часовню три раза по часовой стрелке, оставить в ней икону своего небесного покровителя и обязательно вымыть пол.

© Алексей Семенов/ ТАСС

За последние несколько лет часовня дважды сгорала. Среди официальных причин — удар молнии и упавшая свеча. Но местные жители уверяют — дело в другом. Количество желающих посетить часовню настолько велико, что здесь накапливается много отрицательной энергии. И когда она достигает предела, деревянное строение вспыхивает. А еще все местные старожилы знают: этому месту нельзя вредить — закончишь плохо. Так, охотник, выстреливший по часовне, упал с дерева и разбился. А укравший из часовни икону — утонул.

У подножия горы — древнейший священный камень родноверов-неоязычников. Паломники бросают на него монетки и повязывают на ближайшие сосны куски ткани — на удачу и исполнение желаний.

"В этом месте я ощущал положительную энергию: настроение улучшается, голова болеть перестает. А некоторые там сидят и просто балдеют: говорят, что на них сверху потоком льется положительная энергия. Сидит, например, парень и качается из стороны в сторону, голову вверх подняв. Некоторые чувствуют отрицательную энергию. Уфологи говорят, что там находится маячок инопланетян и когда они появляются, то на горе ощущается отрицательная энергия. Одноклассница моей жены туда приезжала из Санкт-Петербурга и попала в такой период: сыпью покрылись. Они ощущали, что на них кто-то злобно смотрел, и поскорее оттуда уехали", — рассказывает Владимир Орлов.

Духова гора: повязанные кусочки ткани на деревьях © Личный архив Владимира Орлова

Найти "чертову поляну" и переместиться в прошлое

К некоторым загадочным местам Псковской области практически не добраться, даже имея под рукой карту и компас. Магнитная стрелка в таких аномальных зонах суматошно крутится, у автомобилей постоянно срабатывает сигнализация, а человек начинает внезапно ощущать панический ужас. Все это на личном опыте Владимир Орлов испытал неподалеку от так называемой дыры в прошлое.

Она находится между Великими Луками и Локней, за деревней Мантеево, где в прошлом веке располагалось помещичье имение. Сейчас о барской жизни напоминает лишь заросший усадебный парк. За ним есть действующее кладбище, за которым и начинается "чертов лес" с "чертовой поляной" и "чертовым озером". Краеведы уверяют — там разрывает на лету птиц. Коровы, которые туда забредали, как правило, умирали.

"Да и сама местность — странная, заросшая красноватой травой, будто ее марсиане посадили. Говорят, человек, ступивший на "чертову поляну", проваливается в прошлое и вылезает где-то во времена царя Ивана Грозного или к славянам. Обратной дороги нет. Судя по старинным показаниям местных жителей, там под землей находится замок и иногда шпиль этого замка поднимается над поверхностью. Я пытался дважды туда пробраться, но ничего не получилось. Дорогу нам преграждал бурелом", — рассказывает краевед.

Никандрова Пустынь. Никандровы мхи © Личный архив Владимира Орлова

Несколько лет назад вблизи портала в прошлое пропал уфолог. Он остановился в ближайшей деревне у местной бабушки, заплатил ей за ночлег, оставил рюкзак и ушел в сторону "чертовой поляны", вероятно изучать принцип работы загадочного телепорта. С тех пор мужчину никто не видел. Женщина через несколько дней заявила в полицию, но поиски оказались безуспешными.

"Моя коллега, учитель в школе, где я работаю, родом из этих мест. Она помнит, что ей бабушки всегда говорили: не вздумайте лазить в эти леса, сгинете. Ее муж — отчаянный рыбак. Однажды они вместе проехали на мотоцикле до "чертова озера", чтобы посмотреть, что там ловится. Клевали там только черные окуни. Озеро крайне неприятное, заросшее. От него исходит огромная отрицательная энергия", — вспоминает Владимир Орлов.

Камень Званчи в Островском районе © Личный архив Владимира Орлова

Затеряться навсегда под Псковом можно и в "Лядском треугольнике" — так называется мистический участок в лесу возле села Ляды в Плюсском районе. Люди исчезают здесь целыми группами: лесорубы, грибники, местные жители. В списке пропавших есть и три уфологические экспедиции.

"В Лядах я был. Есть воспоминания жителей о том, что в треугольнике люди начинают "блудить": слышат работу трактора, бросаются туда, но попадают в болото. Потом слышат человеческие крики, бросаются на звук и попадают в бурелом. А потом вдруг перед ними возникают ворота в заброшенный пионерский лагерь: дырявые бараки, обившиеся статуи пионеров с горнами и барабанами, даже обрывки стенгазет на стендах. А когда они выходят за ворота, лагерь исчезает, и оказывается, что это просто сгнившая поленница березовых дров", — рассказывает Орлов.

Дегустируем "живую" и "мертвую" воду

Вместо таблеток, аптек и врачей — вода. Только не простая, а живая. Этому рецепту на протяжении десятилетий следуют паломники, приезжающие в Никандрову пустынь к целительным источникам. Они, говорят, действительно обладают особой силой. Если у вас проблемы со зрением — вам к глазному источнику. Он освящен в честь Божией матери. Вода в нем желтоватая, пить ее не рекомендуется, но для промывания глаз подходит идеально. Те, кто пробовал, уверяют — от этой воды реально восстанавливается зрение и приходит в норму сетчатка.

Если нужна комплексная терапия, направляйтесь к часовне преподобного Никандра, в ней вода от всех болезней. Пахнет сероводородом, но эффект доказан и проверен множеством пациентов. По преданиям, часовню воздвиг сам отшельник. Здесь же в XVI веке он и сам брал воду. В советское время источники были залиты мазутом, но в 1980-х началось их возрождение. Со временем колодцы самоочистились. А мощи преподобного Никандра до сих пор не обретены.

Никандрова Пустынь. Часовня-купальня с радоновыми ключами © Личный архив Владимира Орлова

"На территории обители есть также источник апостолов Петра и Павла, и там якобы есть живая и мертвая вода. Слева — вода мертвая, справа — живая. Все монахи берут воду из правого источника, там самая вкусная вода, приезжают с бочкой и набирают. Мертвую воду я тоже пил, вполне пригодная, но качество у нее совершенно другое. Почему вода разная? Очевидно, разная глубина источников и разный состав воды", — рассказывает Владимир Орлов.

Неподалеку, у часовни преподобного Александра Свирского, еще один источник, который по своей целительной силе сравним с капсулой здоровья. Здесь лечат без преувеличения все — от бесплодия до заболеваний костей и суставов. Нужно только окунуться в специальный бассейн: вода здесь голубоватого цвета и не замерзает даже зимой. Удивительно, но температура в купели всегда постоянная: около 4 градусов даже в самый жаркий летний день. Для удобства паломников обустроено два отделения — мужское и женское.

"Нужно три раза окунуться, перекреститься и попросить, чтобы было здоровье. Народ у нас зачастую не очень воцерковленный, и бывают ситуации, когда приезжает большой автобус с паломниками: мужчины быстро окунутся и выходят из источника, а женщины залезают еще и в мужское отделение, чтобы быстрее окунуться и не стоять в очереди. Поэтому там поставили домик, в котором сидит монах. Он следит за порядком и не пускает женщин в мужское отделение", — рассказывает краевед.

Остерегайся черной совы

Видишь черную сову? А это ведьма. Днем — птица, а ночью — фантомный призрак. Примерно так в Дедовичском районе местные жители и краеведы описывают обитательницу старинного имения генерала Бухарова, который считался другом Пушкина и Лермонтова. До наших дней там сохранились барский двухэтажный дом и парк. До ближайшей деревни — почти 2 км, проехать можно только на внедорожнике.

"Жители уверяют, что якобы по ночам в этом заброшенном парке появляется призрак старухи — бывшей ключницы, управляющей барина. Она превратилась в ведьму, бродит по ночам по парку, и плохо тому, с кем она встретится. А утром она превращается в черную сову, которая сидит на стенах барского дома и вертит шеей. Мы там были. Сову я видел. Но ночью мы, конечно, там не оставались. Превращается ли сова в старуху — это тайна, покрытая мраком, проверять пока никто не рискнул", — делится впечатлениями Владимир Орлов.

Еще один призрак обитает в поселке Усвяты: здесь на Замковой горе стоит помещичий дом Родзянко с подземными ходами, которые до сих пор не изучены.

"Есть свидетельства местных жителей, что там под землей якобы находится фонтан. А по ночам на горе появляется призрак девушки в белом. Большого вреда не причиняет, но если на нее наткнутся молодожены, то обязательно разойдутся", — рассказывает краевед.

Озеро Глубокое — самое глубокое в Псковской области © Личный архив Владимира Орлова

В Опочецком районе местные жители опасаются озера Глубокое. Точная глубина его до сих пор неизвестна — по разным оценкам она составляет от 110 до 133 м.

"Говорят, у него двойное дно. Там якобы водится существо, которое иногда поедает рыбаков. Действительно, есть случаи, когда здесь находили лодки, снасти, сапоги, рыбу. Рыбаков не находят. Некоторые там даже не купаются. Я купался, никто меня не съел. Но такая легенда все-таки появилась не зря", — поясняет Орлов.

За здоровьем — к древним камням

На территории региона — целая россыпь загадочных камней, обладающих удивительной силой и свойствами. В глуши Бежаницкого района можно найти "Ухо Земли" — так называют камень в человеческий рост со сквозным отверстием.

"Я там был несколько раз. Туда приезжают люди со всей России и также из Белоруссии — все, у кого нет детей. Если женщина трижды пролезет в отверстие этого камня, то она родит ребенка. И есть множество реальных свидетельств, что камень помогает. В этом месте находится древнее славянское капище, и до сих пор неизвестно, насколько глубоко этот камень уходит в землю", — рассказывает Владимир Орлов.

Трутневские пещеры в Гдовском районе тоже привлекают паломников со всей страны. Люди едут к камню, в котором есть углубление — отпечаток небольшого человеческого следа, который, по преданиям, принадлежит Богородице. Здесь же протекает река с обрывистыми склонами из особого красного песка. Верующие говорят, это место помогает в просьбах и молитвах.

Трутнево. Святая пещера © Личный архив Владимира Орлова

"А еще есть камень Блаженной Дарьюшки. Мы туда ездили в прошлом году. Когда ляжешь на этот камень, попросишь, чтобы Дарьюшка помогла, боли в суставах проходят. У нашего водителя очень болела правая рука. Он ни во что не верил. Полежал на камне, и рука у него прошла. Дарьюшка умерла в 1970-х. Она ходила на гору к этому камню молиться, и ей виделись три святителя: Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. И вот к этому камню часто ездят паломники, чтобы обрести здоровье", — поясняет краевед.

