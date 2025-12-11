Проекты по благоустройству Первоуральска продолжатся в 2026 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Средства на разные проекты по благоустройству Первоуральска заложены в региональном бюджете на следующий год. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"В бюджете следующего года заложили средства на различные проекты и в Первоуральске. От инициативности и активности главы любого муниципалитета и его команды зависит качество реализации важных для людей решений. Любой объект – строительства или ремонта – это многоэтапность, постоянный контроль и высокая ответственность. Долго раскачиваться или пускать на самотек эти процессы нельзя", - написал Паслер.



По данным губернатора, в 2026 году планируется реконструкция сетей холодного водоснабжения по пр. Ильича и ул. Физкультурников и приобретение общественного транспорта. В плановый ремонт дорог вошли ул. Дружбы, пр. Ильича (на участке от ул. Индустриальной до ул. Ленина), ул. Индустриальная и подъездная дорога к АО "Хромпик".



Как отметил глава региона, продолжится благоустройство набережной Нижне-Шайтанского пруда, строительство ледовой арены "Уральский трубник", капремонт ГТС Верхне-Шайтанского гидроузла на реке Большая Шайтанка, а также переселение из аварийного жилфонда и замена лифтов в многоквартирных домах.



Кроме того, планируется благоустройство дворовых территорий, среди них ул. Комсомольская, ЗА, 3Б, 2А, двор ул. Карбышева, 8, ул. Комсомольская, 4, ул. Р.Люксембург, 3,7. Также запланированы ремонт спортзала и приобретение спортинвентаря, дооснащение кабинетов химии и физики школы Nº 12, обновление остановочных павильонов, ремонт фасадов жилых домов и разработка проекта реконструкции насосно-фильтровальной станции.



"Реализация в территориях всех важных проектов, запланированных в бюджете, – на личном контроле глав муниципалитетов", - подчеркнул Паслер.