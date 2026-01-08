Статья

От потехи к политике: 315 лет новогоднему фейерверку в России

Народные праздники и царские застолья принято было сопровождать ружейной и пушечной пальбой, грохотом взлетающих ракет и россыпью фейерверочных огней. В этом оглушительном великолепии родилась одна из первых светских традиций России — празднование Нового года с фейерверком. В 2026 году исполняется 315 лет со дня первого праздничного огневого шоу, которое ввел в регулярную практику Петр I. Как же "огненные потехи" из забавы стали политически значимым событием?

От скоморошьих взрывов к царскому салюту

Искусство фейерверков ("огненных потех") даже в допетровскую эпоху не было для России в диковинку.

"Огненные забавы были известны и любимы. Еще Адам Олеарий (немецкий путешественник, географ, ориенталист, историк, математик и физик XVII века — прим. ТАСС), бывавший в России при Алексее Михайловиче, описывал, как на Святки (период времени от Рождества до Крещения — прим. ТАСС) скоморохи с помощью порошка из толченых листьев из трубочек устраивали взрывы. Они поджигали бороды мужиков, а те, в свою очередь, от такой забавы активно откупались", — говорит методист по научно-просветительской деятельности Государственного музея истории Санкт-Петербурга Елена Калинина. Шум, огонь и веселье органично вписывались в период Святок, когда, по языческим поверьям, пришедшим из глубины веков и существовавшим в сознании параллельно с православной верой, нужно было отпугнуть нечистую силу.

В 1699 году Петр I, решив синхронизировать календарь с европейским, установил новый день начала года — 1 января. Дата легла на Васильев день, кульминацию масштабных и повсеместных святочных гуляний, благодаря чему естественно встроилась в привычный ритм народной жизни.

Указом царь не только перенес начало нового года, но и предписал, как именно народу следует веселиться. В документе значилось: "Да января ж в 1 день, в знак веселия, друг друга поздравляя с Новым годом и столетним веком, учинить сие: когда на большой Красной площади огненные потехи зажгут и стрельба будет — то по всем знатным дворам <…> из небольших пушечек <…> учинить трижды стрельбу и выпустить несколько ракетов, сколько у кого случится".

Гравюра "Фейерверк, устроенный в Петербурге по случаю нового 1710 года" © Из собрания Исторического музея

Сама формулировка "выпустить несколько ракетов" говорит о том, что фейерверки уже не были для русских людей чем-то незнакомым. Однако именно Петр придал этой традиции новый масштаб и значение: из разрозненных "потех" он создал системное, публичное и массовое действо, которое отныне было неотъемлемо связано с главной светской датой в году.

Как фейерверк стал "отчетом о проделанной работе"

При Петре фейерверки претерпели фундаментальную трансформацию. Если при его отце Алексее Михайловиче это были "потехи", то Петр сделал их важным государственным делом и инструментом пропаганды.

Календарная реформа 1700 года изменила сам контекст праздника: фейерверки, ранее сопровождавшие народную Масленицу, стали атрибутом нового, государственного торжества — Нового года. Лейтмотивом представлений Петр сделал военные триумфы и дипломатические победы страны. Каждый салют сообщал о главном достижении прошедшего года. Эту связь недвусмысленно закрепляли официальные "описания" фейерверков, где аллегории напрямую расшифровывались как сообщения о политических достижениях России.

"При Петре произошла смена функции фейрверков, — объясняет Калинина. — После реформы Петра о новом годе масленичные фейерверки прекратились, и их эстафету переняли фейерверки новогодние. Вот они стали таким, скажем, отчетом о проделанной государством работе".

Как это выглядело при Петре

Фейерверки петровского времени, как рассказывает Елена Калинина, представляли собой сложные многочасовые пиротехнические представления с глубоким символическим смыслом.

"Огни разделялись на верховые и низовые фигуры. Верховые фигуры — ракеты и им подобные — отрывались от земли и быстро поднимались вверх, создавая впечатление ярко горевших и рассыпанных звезд или огненного дождя. Низовые во время своего сгорания производили огненно-световые эффекты или громкие выстрелы на самой площадке фейерверочного зрелища", — описывает Калинина.

В то время с помощью огней в воздухе мастера делали огромные букеты, снопы, гирлянды, а на площадке — ряды блестящих фонтанов, водяные каскады, лиственные и цветочные мозаики, ослепительные солнца и колеса, вертящиеся мельницы, бриллиантовые пирамиды. Фейерверочное представление слагалось обычно из многих сменявших друг друга композиций такого рода.

Наряду с чисто пиротехническими затеями в представлении были и специальные декорации: щиты, обведенные фитилями, пропитанными медленно горящими составами, которые создавали крупное тематическое изображение. В декоративном оформлении также большая роль отводилась транспарантам для быстрого чередования тех или иных изображений. Эти изображения чаще помещались на обеих сторонах полупрозрачной материи транспаранта и становились видны зрителям в зависимости от его освещения то с одной, то с другой стороны.

Гравюра "Фейерверк в честь победы при Гренгаме в 1720 году" © Из собрания Исторического музея

При устройстве фейерверков вблизи водоемов летом по воде запускали конструкции в виде китов, дельфинов, лебедей, гусей, уток. Эти декоративные пиротехнические фигуры быстро плавали, вертелись, временами погружались в воду и, наконец, с выстрелами разрывались. "Киты" выбрасывали струи блестящих искр.

Как объяснили в Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе (ФТИ), технология запуска таких фейверков напоминает принцип запуска современных ракет. Сами изделия были вымочены либо в воде, что не давало им сгореть сразу же после поджига, либо в специальном растворе. А за счет помещенного внутрь горючего порошка и системы фителей создавалась реактивная струя, двигавшая фигуры по воде.

Царь — огневых дел мастер

Император не просто наблюдал за огневыми представлениями, а был их деятельным участником, рассказывает Елена Калинина. Еще в 1680 году в Москве было открыто специальное "ракетное заведение", создание фейерверков в котором контролировала бомбардирская рота Преображенского полка, в которой числился и сам царь. Фейерверки были одним из любимых занятий Петра, его страстью. Он участвовал и в создании, и в запуске фейерверков, разрабатывал пиротехнические составы.

"Есть документы, что он разработал очень красивые голубые и зеленые огни", — отмечает Калинина. По ее словам, царь настолько глубоко погружался в процесс, что, когда для грандиозного фейерверка в честь Ништадтского мира приглашенный иностранный мастер "перебрал за обедом, Петру пришлось самому заниматься организацией".

Новогодний манифест на льду Невы: мир с Турцией

Одним из самых ярких и показательных стал фейерверк, устроенный на льду Невы напротив дворца Меншикова 1 января 1712 года. Он был посвящен выгодному миру с Турцией, позволившему России сосредоточиться на войне со Швецией. Сохранилась гравюра Алексея Зубова, запечатлевшая это событие.

"Было построено декоративное сооружение в виде триумфальных ворот, вокруг них размещались фейерверочные комплексы. В проемах арок и по фасаду ворот показывались последовательно транспаранты и эмблемы, все это горело и раскрывало основную идею", — говорит Елена Калинина.

Представление разворачивалось как серия аллегорий. Сначала зрители видели воина на коне с мечом и масличной ветвью — символ готовности к миру, но с оружием в руках. Затем появлялось изображение трех корон (России, Польши, Турции), которые обвивала змея — намек на интриги Англии, Франции и Голландии. Горел девиз "Богу благодарение за счастливое прибытие" и другие.

Это было масштабное пиротехническое и идеологическое действо, уже не только итог внешней политики государства, но и его программа на будущее.

Апофеоз эпохи: Ништадтский мир

Венцом петровской фейерверочной традиции стало грандиозное представление 22 октября 1721 года на Троицкой площади в честь заключения Ништадтского мира, завершившего Северную войну. Центральной декорацией был огромный деревянный храм Януса — римского бога, чьи открытые двери символизировали войну, а закрытые — мир.

Гравюра Алексея Зубова "Храм Януса", 1722 год © Из собрания Исторического музея

"Была заранее сделана фигура орла. Петр лично ее поджег, орел полетел к храму Януса, зажег все устройства. И все увидели фигуру Януса внутри, — описывает Елена Калинина. — Потом два рыцаря, олицетворявшие Россию и Швецию, приблизились к храму, пожали друг другу руки, и двери храма затворились. Это было символическим выражением заключенного мира".

Затем в небо взлетело 6 тыс. ракет, грянули салюты из всех орудий. Современник писал, что "огонь… был так велик, что все казалось объятым пламенем". Это был триумф не только русского оружия, но и петровской идеи использования праздника как политического инструмента новой, имперской России.

Наследие петровских "потех"

Традиция праздничных фейерверков, возведенная Петром I в ранг государственного дела, пережила его, но ее характер постепенно менялся. В первой половине XVIII века при Анне Иоанновне на стрелке Васильевского острова даже построили специальный театр фейерверков. При Елизавете и Екатерине II салюты оставались роскошными, но опять приобретали свою прежнюю, развлекательную функцию.

Фейерверк в день рождения великой княгини Анны Петровны, 1758 год © Из собрания Исторического музея

"Фейерверочное дело было поднято Петром на небывалую ни до, ни после высоту: фейерверкам тогда было придано значение государственной важности. Без фейерверков вообще невозможно представить петровское время", — подытоживает Елена Калинина.

Последний крупный императорский фейерверк был дан в 1915 году в честь взятия Перемышля. В советское время традиция возродилась в виде салютов Победы, а затем уже и как неотъемлемая часть новогодних торжеств.

Сегодня, глядя на новогодние салюты, мы видим прямое, хотя и сильно трансформированное, наследие тех далеких "огненных потех". То, что начиналось как воля реформатора-царя и политический манифест, пройдя через века, стало всенародным символом радости и надежды.

Юлия Стрелец