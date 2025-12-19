Статья

"От безумной идеи до воплощения мечты прошло 11 лет". Как празднуют Новый год в Марий Эл

Согласно поверьям, давным-давно на марийской земле жил-был Покшым Кугыза, неугомонный старичок с длинной седой бородой и волшебным посохом, которого впоследствии прозвали Дедом Инеем. Марийцы почитали его как хозяина зимы и старались не сердить, чтобы не навлечь трескучие морозы. Спустя столетия его "потомок", сказочный персонаж Йушто Кугыза, появился перед людьми и "поселился" с семьей и лесными помощниками в собственной резиденции в селе Кукнур — в самой северной точке Марий Эл

Слева направо: Хозяйка леса, Травница, Дед Мороз, Снегурочка, Баба Яга © Наталия Николаева/ ТАСС

Шорыкйола и время сказок

По одной из легенд, Йушто Кугыза, марийский Дед Мороз, один из старейших в стране, родился в день зимнего солнцестояния — 22 декабря. Его день рождения приходится на начало древнего национального праздника Шорыкйола (переводится с марийского как "Овечья нога").

Необычное название связано с древней традицией дергать овец за ногу, чтобы был здоровый и большой приплод. Восточные марийцы называют праздник по-своему — Шорт йол по звуковой аналогии со снежным хрустом "шорт". Именно по наличию этого снега на полях определялось, какими будут весенние воды под новый урожай, поясняет кандидат исторических наук, уроженец Марий Эл Руслан Бушков, который изучал историю Покшым Кугыза, в том числе на основе старинных сказок, и выступил научным экспертом по обоснованию создания резиденции марийского Деда Мороза.

© Наталия Николаева/ ТАСС

Шорыкйола причисляют к одному из самых древних национальных празднований Нового года в России. Иногда его называют марийским карнавалом. Отмечается он неделю с девичьими гаданиями, играми, весельем, проделками детей и молодежи. В старину главными персонажами считались Покшым Кугыза и Покшым Кува — Дед Иней и Бабка Инейша, которые обходили деревню вместе с ряжеными.

"Это пора приобщения детей к сказкам, загадкам и пословицам. Существовало поверье, что их можно рассказывать и загадывать лишь зимой, когда "злые духи замерзают вместе со всей природой" и не могут навредить людям. Была даже поговорка "Пундыш ўмбак лум вочмеш йомак колташ огеш лий" ("Нельзя рассказывать сказки, пока не ляжет снег на пень")", — поясняет Бушков.

По его словам, зимой веселились еще и для того, чтобы согреться. "Нужно было согреться и физически, и духовно. А кого больше всех нужно согреть? Конечно, детишек, поэтому им разрешалось веселиться на полную катушку. Но исходили из того, что должно быть хорошо не только своему ребенку и своей семье, но и другим людям, животным, лесу и даже живущим там духам", — отметил ученый.

Начало сказочной тропы © Наталия Николаева/ ТАСС

Сегодня часть древних традиций воплотил в себе Йушто Кугыза, который соединяет прошлое и настоящее народа мари. И юным, и взрослым гостям резиденции предлагают пройти по особой, сказочной тропе марийского Деда Мороза (Йушто кугызан юзо корныжо), где представлены народные традиции и живут персонажи из марийского фольклора, сказок и легенд.

Как взрослые поверили в сказку

В резиденции отмечают, что марийскому Деду Морозу, который сменил Деда Инея, более 10 веков. "Можно сказать, что по происхождению это самый старый Дед Мороз, еще его называли духом заморозков. Он помогал животным и людям, оберегал местность, защищал леса. Веками он жил тихо, и только в 2018 году впервые начал выходить в народ", — рассказывает директор резиденции Анатолий Конаков, который по просьбе детей перевоплощается в Йушто Кугыза.

Паспорт Деда Мороза © Наталия Николаева/ ТАСС

22 декабря 2012 года Йушто Кугыза официально стал полноправным жителем Марий Эл: местные власти вручили ему паспорт с указанием адреса проживания. В 2019 году открыла двери двухэтажная резиденция новогоднего волшебника.

"От безумной идеи создания резиденции марийского Деда Мороза до воплощения мечты прошло ровно 11 лет. Мы поверили в сказку, которую выдумали сами, будучи взрослыми, имея огромное желание сделать что-то полезное своему родному краю, при этом подшучивая, что Кукнурское поселение Сернурского района — это северные ворота Марий Эл", — признается один из авторов проекта, журналист Светлана Пехметова.

Резиденция Деда Мороза, она же сказочный терем, где Дед Мороз принимает гостей © Наталия Николаева/ ТАСС

Выбор кукнурской земли обусловлен и тем, что здесь прошло детство первого профессионального марийского сказковеда и собирателя сказок Ксенофонта Четкарева. По сути, при его участии на рубеже 1930–1940-х годов Дед Мороз стал новым персонажем марийских сказок, отметил Руслан Бушков. Говорят, что с появлением волшебника в Кукнуре зимой на 10–12 градусов стало холоднее, чем в среднем по Марий Эл. Как и в любой сказке, чтобы встретиться с марийским Дедом Морозом, нужно сначала пройти испытания у его помощников.

И меня веником!

Стрельба из лука, рогатки и пневматической винтовки, силовой экстрим с Медведем, распил дров, борьба на руках… И это не подготовка воинов, а народные забавы и игры в лесной резиденции.

Первыми здесь встречают гостей Хозяйка леса (Чодыра оза) и Травница (Эмлызе). Чодыра оза считается в фольклоре марийцев покровителем леса, как давая блага, так и предостерегая от опасностей. Она предстает в магической маске в виде коры деревьев, с длинными космами и в народном холщовом одеянии. "Лес имеет свои тайны, свою душу. В лесу есть говорящие деревья и даже всякая нечисть… Чтобы ходить по сказочному лесу, нужно знать правила: нельзя рубить деревья, шуметь, кричать, далеко убегать одним в лес. Нужно выходить добрым хозяином из нашего леса", — предостерегает Хозяйка леса, иначе грозя увести в болота или в самые мрачные буреломы.

Чодыра оза приводит детей к Травнице, которая их поит горячим чаем из трав и ягод, рассказывает о целебных свойствах растений на сказочной территории. Желающих Травница бьет магическими вениками, при этом для каждого находит свои пожелания: детям, например, желает отличной учебы и чтобы не болели, девушкам — красоты, мужчинам — богатырских сил. Говорят, выстраивается очередь желающих, чтобы их "похлестали" чудодейственными вениками.

"Марийцев считают лесным народом, не зря многие их сказки связаны с лесом и его обитателями, в том числе лесными духами. Марийцы старались жить в гармонии с ними. Старались не сердить вместе с ними и Деда Инея, иначе он мог отомстить трескучими морозами. Вот и дети старались его не сердить и не задерживаться на улице допоздна, иначе можно было попасть в лютый мороз и замерзнуть. Это было своего рода проявлением отеческой заботы, добрый испуг, если можно так сказать. Деда Инея старались ублажать сооружением снежных куч", — отметил Бушков.

Загадки от Вувер Кувы

© Наталия Николаева/ ТАСС

В марийском фольклоре Вувер Кува считается своеобразным персонажем, связующей нитью между земным и потусторонним мирами. В русской версии это Баба-яга, которая на сказочной тропе по своей старой привычке пытается запутать и запугать гостей, лишь бы не пустить их к Деду Морозу.

"Дети часто спрашивают, куда делись моя ступа и избушка на курьих ножках, где метла. Я говорю, что в марийском фольклоре нет ступы и метлы, но большую метлу все же беру, чтобы самых озорных погонять", — смеется художественный руководитель резиденции Нелли Тойшева.

А погонять здесь есть где: Вувер Кува — владелица двух небольших подворий. И дети, и взрослые играют здесь в народные игры: например, несут шишки в деревянных ложках с человеческий рост, таскают чугунки с ухватом, пилят дрова, пытаются ухватить на лету падающие палки или сорвать валенки с черенков. Еще Вувер Кува любит загадки, причем народные: отгадками служат, как правило, предметы быта. "Что это: все 41 одним поясом подпоясаны?" — загадывает загадку и хитро щурится Баба-яга, нарочито перебирая метлу с намеком на ответ. Или: "Четыре ноги, два уха, нос и брюхо" (ответ: самовар).

"Народные игры нравятся и взрослым, и детям. Взрослые говорят, что радуются, как дети. Иногда восторга у них и правда больше, чем у малышей", — рассказывает Нелли Петровна.

Баба Яга в своем подворье © Наталия Николаева/ ТАСС

По пути к зимнему волшебнику предстоит еще разбудить Медведя в берлоге, побиться с ним мешками, померяться силой в различных спортивных состязаниях и побывать в гостях у Охотника. Завершается все долгожданной встречей с Дедом Морозом, образ которого вобрал в себя элементы национальной культуры: на нем белая шуба с марийским орнаментом, красный кушак, меховая шапка и деревянный посох. Его сопровождает Снегурочка (Лумудыр).

"Думаю, что от других Дедов Морозов мы отличаемся своей, марийской сказкой и национальным костюмом, но все мы по характеру добрые, как и полагается быть волшебникам. Мы пропагандируем свою культуру, обряды, обычаи, быт марийцев. И это все хотим показать людям. Самый ценный отзыв для нас был от группы этнографов из Ленинградской области: они просили оставить все в таком же самобытном, приближенном к природе виде. Например, первый деревянный дом для приема гостей — это старинная постройка из другой деревни, разобранная и собранная здесь, с настоящей печкой, где мы готовим национальные трехслойные блины. Костюмы, кроме наших со Снегурочкой, достали из бабушкиных сундуков — они старинные, народные, наших предков", — говорит Анатолий Конаков.

"Да, у нас все по-простому, по-деревенски, но с душой. Поэтому, как говорят гости, их сюда так тянет вернуться вновь. Так что добро пожаловать!" — поддержала Нелли Тойшева.

Наталия Николаева