"Россети Тюмень" в 2025 году направили свыше 60 млн рублей на оздоровление персонала

Системообразующая сетевая компания почти на 30% увеличила финансирование санаторно-курортного лечения сотрудников

ТАСС, 18 декабря. "Россети Тюмень" в 2025 году почти на 30% увеличили финансирование санаторно-курортного лечения персонала и направили на эти цели более 60 млн рублей. Улучшить свое здоровье смогли около 900 работников и их детей из Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Об этом сообщают в департаменте связей с общественностью и СМИ компании.

"Необходимость в активном оздоровлении специалистов обусловлена сложными природно-климатическими условиями, в которых работают энергетики. Персонал компании прошел лечение в ведущих здравницах России, расположенных в Белокурихе, Кавказских Минеральных водах, Краснодарском крае и других территориях. Для детей работников помимо оздоровительных поездок также был организован летний отдых. В этом году 250 ребят посетили образовательный центр "Серебряный бор" в Тюменской области", - сказано в сообщении.

В департаменте отмечают, что социальная политика "Россети Тюмень" направлена на непрерывное улучшение условий жизни и труда персонала. Энергетики могут воспользоваться широким спектром мер поддержки, включая добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев, программу по улучшению жилищных условий, негосударственное пенсионное обеспечение. Особое внимание системообразующая сетевая компания уделяет поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей, а также трудовой адаптации ветеранов СВО.

О компании

"Россети Тюмень" – дочернее общество ПАО "Россети", обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн кв. км) проживает более 3,9 млн человек. В управлении - более 53,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,83 тыс. МВА. В 2024 году отпуск электроэнергии из сети составил 51,1 млрд кВт*ч. В состав компании входят 8 филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.