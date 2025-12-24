Статья

"Танцующее дерево" и сытые мыши: как на Северном Кавказе отмечали Новый год

Новый год — любимый праздник миллионов людей. Он несет с собой ожидание подарков и детскую веру в чудеса. У многих народов России современные символы Нового года сочетаются с древними традициями празднования. Народы Северного Кавказа отмечали смену года в разные даты, а праздник 31 декабря появился здесь лишь при советской власти

Рождение Солнца

Задолго до прихода на Кавказ мировых религий у каждого народа была своя система верований и смыслов, связанных с природными циклами. Это были дни зимнего или весеннего равноденствия, начало нового сельскохозяйственного года. С каждым таким праздником связаны свои обычаи и обряды.

"У ингушей был праздник Нажгонцхой, связанный с рождением Солнца. 24−25 декабря по солнечному календарю были первые дни после зимнего солнцестояния. Адыги отмечали Новый год также в период зимнего солнцестояния, 21−22 декабря, а в Осетии, помимо 14 января, существовал и праздник Хадзаронта, проводимый после Рождества, — проводы старого нового года", — рассказывает заведующая базовой кафедрой кавказоведения и музееведения гуманитарного института Северо-Кавказского федерального университета Ольга Шафранова.

Традиционного понятия Нового года в календарном смысле не было у абазинского народа. Фиксированной даты у праздника не было, но существовал целый комплекс обрядов и торжеств, приуроченных к весеннему возрождению природы и началу сельскохозяйственного года.

"Традиция праздновать Новый год 31 декабря пришла на Северный Кавказ значительно позже, в советский период. После установления советской власти и распространения григорианского календаря этот день стал официальным светским праздником. Например, в Чечено-Ингушской Республике новогодние елки стали устанавливать в конце 50-х годов XX века, после возвращения депортированных народов на историческую родину", — поясняет кавказовед.

Новогодние деревья и культ огня

Один из главных атрибутов Нового года в современном понимании — новогодняя ель, украшенная игрушками и гирляндами. У народов Северного Кавказа существовали свои обрядовые деревья и другие символы.

"У адыгов это чаще всего куст боярышника или "танцующее дерево" — это огромный дуб диаметром три метра, который считается священным. В старину под таким деревом устраивали празднование Нового года. Согласно легенде, дуб может исполнить желания, загаданные с добрыми помыслами", — рассказывает Ольга Шафранова.

Чеченцы и ингуши подготавливали дерево такой длины, чтобы, положенное в очаг, оно подпирало входную дверь. В описании чеченских и ингушских традиций также говорится о дереве, которое становилось важным ритуальным объектом: 12 юношей приносили из леса дуб, на котором еще сохранялась листва. Дерево водружали на холм и поджигали.

"Огонь был центральным элементом праздника у всех народов. Например, в Дагестане накануне Нового года зажигали костры, через которые все должны перейти, карачаевцы и балкарцы зажигали множество факелов, адыги зажигали в доме семь свечей, а во дворе — семь факелов. Особое отношение было к домашнему очагу: перед праздником очаг тщательно вычищался и в канун торжества зажигался новый огонь", — описывает традиции кавказовед.

Сыты даже мыши

Благополучие в будущем году обеспечивало множество символических обрядов. Считалось, что перед торжеством злые силы особенно активны. Жилища защищали колючими растениями и железом.

"Особый интерес вызывал обычай некоторых народов, связанный с мышами, — им позволяли беспрепятственно пировать, поскольку их сытость напрямую ассоциировалась с будущим урожаем. Праздничный стол был щедро накрыт, а в пироги запекали монетку как талисман на счастье. В Осетии же готовили артхурон — пирог с сыром, олицетворяющий солнце, в который также помещали монетку или иной предмет, предвещающий удачу", — рассказывает Ольга Шафранова.

Для абазин начало нового цикла символизировал праздник Ныпӏ (Нып) — "Праздник первой борозды" или "Праздник земли". Во время масштабных гуляний проходили игры на силу и ловкость, ряженые ходили по дворам с шуточными песнями и танцами, отгоняя злых духов. Считалось, что чем веселее и шумнее будет праздник, тем обильнее будет урожай будущего года.

"Уважение к старшим у абазин занимает центральное место. В новогоднюю ночь младшие члены семьи непременно подходят к аксакалам — старейшинам — за благословением и мудрыми наставлениями. Слова старших в этот момент считаются особенно значимыми и несут в себе пожелания удачи, здоровья и благополучия на весь грядущий год, передавая мудрость поколений", — отмечает кавказовед.

Вместе со светским Новым годом в регионы Северного Кавказа пришли и традиционные атрибуты праздника — в городах украшают ели, детей поздравляет Дед Мороз. Тем не менее народы Кавказа по-прежнему сохраняют многие традиции и обряды, переданные предками, вплетая их в современный праздник.

Ирина Амбарцумян, Надежда Колосова