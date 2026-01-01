Статья

Музыка, лед и воспоминания: как в Екатеринбурге встречают Год уральского рока

"Чайф", "Агата Кристи", "Смысловые галлюцинации", "Наутилус Помпилиус" — названия этих рок-групп знакомы, наверное, каждому в нашей стране. На родине этих коллективов, в историческом сквере Екатеринбурга, вечером 30 декабря открылся новогодний ледовый городок, который предваряет насыщенную культурную программу начинающегося Года Свердловского рок-клуба, объявленного в Екатеринбурге честь его 40-летия. Рассказываем, как уральцы встречают Год рока

Лед в стиле рок

Предновогодняя суета и легкий мороз не помешали горожанам прийти в исторический сквер аж за час до официального открытия площадки. Несмотря на аномально теплое для Среднего Урала начало декабря, все работы в городке успели завершить вовремя: например, рядом с мостом через реку Исеть разместились ледовые скульптуры, изображающие музыкальные инструменты и самих рок-музыкантов, не забыли и про огненную лошадь — символ наступающего года.

Гостей встретили ярмарка с новогодними сувенирами и угощениями, аллея из гирлянд с красной надписью "Я люблю рок", статуи снеговиков в темных очках с музыкальными инструментами и инсталляция в виде огромных виниловых пластинок с названиями культовых групп.

Открытие городка началось с композиции "Чайфа" "17 лет" в исполнении кавер-группы. Уже подмерзшие гости встретили известные всем строки "Пусть все будет так, как ты захочешь" с восторгом и начали танцевать, заодно и согреваясь.

"Вообще я меломан, слушаю музыку абсолютно разных жанров и, конечно, знаю и люблю многие композиции уральских рокеров и не могу выделить какую-то одну группу или песню — каждая хороша и уникальна по-своему. Само собой, не мог пропустить открытие такого тематического городка, и в течение нового года буду следить за анонсами других мероприятий, посвященных рок-клубу", — делится гость городка, 22-летний Георгий.

На открытие городка многие пришли семьями. Для самых маленьких работают ледяные горки разной высоты, рок-лабиринты, а до 7 января на сцене будет проходить развлекательная программа "Екатеринбург звучит: эта музыка будет!", где ведущие-снеговики предлагают гостям отгадать знаменитые хиты — "премьеру" горожане встретили с восторгом и с интересом погрузились в разгадывание известных мотивов.

"Каждый год у нас есть традиция, чтобы ледовый городок был посвящен какой-то теме, о которой мы будем говорить весь наступающий год, и безусловно, одна из центральных тем 2026-го года — это 40-летие Свердловского рок-клуба. Такие имена как "Чайф", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи" прославили и продолжают прославлять Екатеринбург", — поприветствовал всех собравшихся глава города Алексей Орлов и зажег вместе с горожанами 30-метровую елку.

Официальный старт Году Свердловского рок-клуба будет дан "Большим рок-квартирником" 4 февраля — в день памяти Ильи Кормильцева, автора текстов для многих рок-хитов. В киноконцертном театре "Космос" в сопровождении оркестра B-A-C-H прозвучат легендарные песни "Чайфа", "Смысловых галлюцинаций", "Агаты Кристи" и других рок-команд в исполнении их лидеров. Запланировано также выступление группы "Урфин Джюс" с юбилейной программой.

В течение года посвященные рок-клубу площадки будут работать и на других общегородских событиях. Организаторы уже подготовили специальную символику, которую планируется дарить всем участникам юбилейных событий. Они будут также носить благотворительный характер, например, часть собранных средств от продажи билетов на "Большой рок-квартирник" направят на покупку музыкальных инструментов для школьных рок-групп. Сейчас, как отмечают организаторы, формируется список школ, в которых есть такие ансамбли.

По историческим местам

Светлана Толмачева, популяризатор истории Свердловского рок-клуба, хорошо знает места в центре Екатеринбурга, связанные с историей уральского рока. "Свердловский рок-клуб — один из трех, вошедших в историю нашей страны: сначала в марте 1981 года появился Ленинградский рок-клуб, в октябре 1985-го создали Московскую рок-лабораторию, а 15 марта 1986 появился Свердловский рок-клуб. До этого момента рок-клуб существовал в андеграунде, но уже тогда появились такие команды, как "Наутилус Помпилиус", "Чайф" и, конечно же, один из аксакалов всего этого андеграунда — "Урфин Джюс", созданный "дедушкой уральского рока" Александром Александровичем Пантыкиным", — говорит Светлана Толмачева.

В начале 1980-х рок-музыканты не могли добиться официального признания и возможности выхода на сцену, их музыка считалась буржуазной и с их "литованием" (цензурированием) никто связываться не хотел. Но после объявления перестройки и образования Свердловского рок-клуба под эгидой обкома комсомола рокеры начали выступать официально и проводить фестивали и другие мероприятия в ДК имени Свердлова, который до наших дней сохранился, но находится в аварийном состоянии.

Рядом с Уральским архитектурным университетом, в котором учились основатели "Наутилуса Помпилиуса" Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий, находится деревянный дом с обильной и замысловатой резьбой, за что музыканты прозвали его "пряник".

"В 1980-е годы здесь в цокольном этаже располагался клуб, где репетировали творческие коллективы вуза. Директором клуба был Андрей Макаров, по совместительству — звукорежиссер "Наутилуса". Во время первого фестиваля рок-клуба команда Бутусова стала официальным коллективом в составе этого объединения, и на имя ректора Архитектурного института было написано официальное письмо с просьбой разрешить команде выпускников приходить в студенческий клуб — и ректор, конечно, его подписал. В подвале этого здания группа репетировала в 1986–1987 годах и написала легендарный альбом "Разлука", — рассказывает Толмачева, демонстрируя фотокопию документа.

Сейчас фасад "пряника" украшает табличка, напоминающая о том, где начинала свой путь одна из культовых российских рок-групп. В городе установлено еще три таблички в честь участников Свердловского рок-клуба: одна из них посвящена Илье Кормильцеву, она висит на одном из зданий бывшего Уральского госуниверситета (ныне УрФУ), где учился Кормильцев. Еще одна установлена на здании ДК МЖК в Кировском районе, где свой первый концерт отыграл "Чайф", а табличка на здании Гимназии № 2 напоминает, что здесь учился еще один человек, имевший самое близкое отношение к клубу, режиссер Алексей Балабанов — в 2026 году неподалеку от школы откроется памятник в его честь.

"Классика" и современники

Несмотря на то, что с распадом СССР прекратил свое существование и Свердловский рок-клуб, его члены успешно находят себя как в музыке, так и в других сферах жизни. Лидер "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец после распада группы стал писать сольные альбомы, параллельно владея несколькими барами в Екатеринбурге и Адлере, где живет.

Музыкальную карьеру продолжает и Вадим Самойлов из "Агаты Кристи", группа "Чайф" также успешно исполняет с большой сцены свои хиты. Александр Пантыкин, сегодня председатель Свердловского отделения Союза композиторов России, ушел на театральную сцену: в 2011 он стал лауреатом "Золотой маски" за рок-мюзикл "Мертвые души", а в 2025 в Новоуральском театре музыки, драмы и комедии он поставил спектакль "Скованные одной цепью" о пути уральских рокеров к всесоюзному признанию.

Еще одной большой премьерой Года уральского рока станет мюзикл в Свердловском театре музыкальной комедии "Чайф": время не ждет", в котором прозвучат аранжировки легендарных хитов рок-группы. Премьерные показы запланированы на 8−10 апреля.

Главный режиссер театра Филипп Разенков — рокер в душе. "Когда я четыре года назад переехал работать в Екатеринбург, я понял, что пришел момент сделать спектакль по песням одной из групп Свердловского рок-клуба. Однажды мы с супругой и полугодовалым ребенком вышли прогуляться, начался дождь, который заставил нас зайти в ресторан в Доме литераторов, а через столик от нас сидели Владимир Шахрин с супругой — мы с ним разговорились, и выяснилось, что театральная сцена его группу интересует давно", — говорит режиссер, упомянув, что "Чайф" — единственная культовая рок-группа, оставшаяся жить в родном городе.

"По-настоящему народные песни, которые написали строитель Шахрин и милиционер Бегунов, знают практически все в нашей стране. По сюжету, главный герой внезапно переносится со своим сыном в 1990-е, встречается с самим собой в том времени и сталкивается с необходимостью исправить ошибки молодости", — предваряет грядущую премьеру Филипп Разенков.

Действительно, не только песни "Чайфа", но и другие хиты свердловских рокеров осели глубоко в сердцах всех любителей рок-музыки. "Вы прекрасно знаете, как можно продолжить строчки "Скованные одной…", "В дебри сказочной…", "Бутылка кефира…" и "Вечно молодой…". Это те самые "роковые" скрепы, которые нас объединяют и ради которых в Екатеринбург будут приезжать туристы, чтобы пройтись по тем улицам и местам, где эти хиты создавались", — говорит в завершение нашей встречи Светлана Толмачева, приглашая вместе отправиться в новый 2026 год — год Свердловского рок-клуба.

