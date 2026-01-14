Статья

Выдуманные судьбы и вечные призраки: таинственные девушки в городских легендах Астрахани

Астрахань называют Венецией Волги, в ней расположено множество старинных зданий, более 800 из которых — объекты культурного наследия. Традиционно исторические памятники обрастают легендами. В Астрахани они напрямую связаны с ее жительницами. Разбирались, как появились легенды о Марии Шелеховой, Марии Шмидт и дочери купца Казакова

Редакция сайта ТАСС

Астрахань © Collection Maykova/ Shutterstock/ FOTODOM

Скульптура Марии Шелеховой

На улице Красной Набережной, 45, расположен один из самых выразительных памятников Астрахани — дом купца Шелехова, объект культурного наследия федерального значения, построенный в 1880 году. Его легко узнать по асимметричному силуэту и изящным деталям фасада, благодаря которым здание напоминает итальянские виллы эпохи Ренессанса. Но основной фокус экскурсоводы делают не на красоте и богатой лепнине дома, а на городских легендах о его прежних обитателях.

Дом Шелехова © Dmitry Shchukin/ Shutterstock/ FOTODOM

Например, когда-то дворовую сторону крыши украшала изящная статуя девушки в античных одеждах, которая, согласно легенде, была создана по образу Марии Шелеховой. До наших дней сохранился только нижний ярус статуи.

По преданию, единственная дочь Михаила Акимовича в 17 лет заболела чахоткой (устаревшее название туберкулеза) и внезапно скончалась. Безутешный отец уехал в Италию, где заказал скульптуру, в точности передававшую внешность девушки, а затем обратился к медиуму, чтобы "вселить" в каменное изваяние душу усопшей.

Вернувшись, он привез с собой статую, разговаривал с ней и выстроил вокруг нее весь свой быт, однако утешения так и не нашел. Тогда Шелехов передал дом городу при условии, что в нем разместят лечебницу для больных туберкулезом, которая и в самом деле располагалась в этом здании с конца 1920-х по 2015 год. Персонал и больные рассказывали, будто видели скорбный облик Марии у постелей больных, и это всегда сулило безнадежный исход. Медицинский профиль сохранился за зданием и поныне, но теперь он с туберкулезом не связан.

Однако все это лишь легенды, говорит руководитель проекта "Музей деревянной архитектуры" Светлана Гайфитдинова. Особняк на Красной Набережной перешел в собственность "икорного миллионера" Михаила Акимовича Шелехова в 1904 году, упоминания о его владельце встречаются в отчетах Астраханского биржевого комитета губернии.

Что касается его дочери, то на самом деле Мария покинула Астрахань вместе с отцом и братьями в годы революции и в итоге оказалась сначала в Австрии, а потом и в Аргентине, прожив там более 40 лет. Известно, что Мария была поэтессой и участвовала в литературной жизни русского зарубежья.

Призрак купеческой дочери

В самом центре города около городского канала стоит старинный купеческий особняк с необычной башней, увенчанной высоким шпилем. Большинство прохожих и не подозревают, что это не просто архитектурная прихоть, а когда-то действовавшая обсерватория. С ней связана старая легенда о купце Мухамметшакире Казакове и его дочери.

По преданию, в этом доме жил богатый астраханский купец. Состояние у него было немалое, а вот счастье обходило стороной: рано умерла любимая жена, а единственная дочь с детства была парализована и не могла ходить. Отец исполнял любой ее каприз, лишь бы хоть чем-то скрасить ее жизнь.

Несмотря на недуг, девочка росла на удивление смышленой и, как тогда говорили, "ученой" — часами сидела за книгами и особенно увлекалась астрономией. Однажды она попросила отца купить подзорную трубу и построить для нее настоящую обсерваторию. Купец исполнил эту просьбу. К дому пристроили башню, из Парижа привезли астрономическую трубу, и дочь словно ожила.

Все ночи она проводила под звездным небом. Но однажды, увидев что-то, она замкнулась, стала грустнее прежнего и вскоре умерла от тоски. Говорили, что и купец не пережил ее ухода. Потеряв смысл жизни, он поселился в той самой башне, и по ночам его слышали разговаривающим с кем-то невидимым. Люди утверждают, что в башне и по сей день живет призрак купеческой дочери. Кому она явится, того якобы ждет скорый конец. Эту историю поведала своим внукам старушка, когда-то служившая в доме Казаковых. Когда она пребывала на смертном одре, к ней, по ее словам, приходила красавица-девица с печальными глазами — утешила и исчезла.

Дом Казакова © Маргарита Лихтер/ ТАСС

Но у этой легенды есть и вполне реальная, историческая основа. В здании на Набережной 1 Мая, 106, подтвердила Светлана Гайфитдинова, действительно находилась усадьба купца Казакова. Купец приехал в Астрахань из Казани, чтобы расширить торговые связи с Китаем. Основным его делом был чайный промысел. Вместе с супругой Казаков воспитал пятерых детей: дочерей Зулейху и Рабигу и сыновей Мухаммедрахима, Габделхамида и Мухаммеда. Семья жила благополучно, дела шли в гору.

Разбогатев, в начале XX века купец перевез семью обратно в Казань. После революции 1917 года его имущество было национализировано. Овдовев в 1923 году, он скитался по дочерям, принимая бедность и тесноту коммунальных квартир, с годами становясь все более молчаливым и замкнутым.

В последние годы жизни Казаков часто ездил в Астрахань. Делал он это внезапно, никого не предупредив, и так же неожиданно возвращался в Казань. О цели поездок он не говорил ни слова.

"Белая дама"

На городском кладбище Астрахани есть могила с ажурным решетчатым склепом. Внутри склепа — высокая могильная плита с установленным на ней черным камнем, на котором выбита эпитафия: "Мир праху твоему, дорогая…" Два последних слова первоначальной надписи были позднее сбиты, однако тщательное изучение поверхности камня и сопоставление с эпитафиями начала ХХ века позволяют достоверно восстановить ее полный вариант: "…незабвенная жена". Именно отсутствие последних слов послужило основой для появления городской легенды, окружив ее образ ореолом мистики.

Памятник на могиле Марии Шмидт © Маргарита Лихтер/ ТАСС

Когда-то памятник вызывал у жителей страх. Сегодня же каменная статуя, известная как "Белая дама", стала одной из наиболее узнаваемых достопримечательностей старейшего кладбища Астрахани и привлекает внимание как туристов, так и горожан. Скульптура была изготовлена в начале ХХ века по заказу мужа покойной — предпринимателя Густава Шмидта, занимавшегося рыбно-икорной торговлей.

Согласно распространенной легенде, Мария скончалась от холеры. Горюющий супруг, пожелав увековечить ее память, заказал статую, в точности воспроизводившую черты ее лица. Увидев завершенную работу, он, как утверждает предание, лишился чувств, перед этим повторяя лишь одно: "Как живая… как живая".

Столетие назад кладбище было значительно меньше, и памятник стоял неподалеку от дороги, ведущей к селу Началово. Путники утверждали, что в темноте беломраморная фигура светится, а глаза статуи таинственно поблескивают. По городу быстро распространились рассказы о том, что скульптура оживает после захода солнца. Люди невольно избегали могилы, полагая, что в статуе заключена душа умершей.

В действительности необычное свечение объясняется физическими свойствами белого мрамора, хорошо отражающего лунный свет. Яркие же глаза — результат проделок студентов, которые однажды покрыли их веществом, содержащим фосфор. С годами памятник неоднократно подвергался вандализму: его пытались облить смолой, повредить и даже похитить. В 2008 году, чтобы прекратить хулиганские выходки, было решено установить ограду.

В общественном восприятии образ "Белой дамы" со временем существенно изменился. Сегодня она считается покровительницей влюбленных. К статуе приезжают женщины, верящие, что душа Марии помогает обрести семейное счастье и гармонию.

Светлана Гайфитдинова говорит, что исторических сведений о Марии Шмидт сохранилось немного. Она родилась в 1877 году в семье петербургских мещан. После замужества переехала в Астрахань, где ее супруг вел торговлю, а скончалась в 1912 году в возрасте 35 лет от миокардита. После революции Густав Шмидт остался в Астрахани, работая сторожем.

Маргарита Лихтер, Наталья Тишкова