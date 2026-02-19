Людмила Бабушкина представила опыт развития женского движения в Екатеринбурге

Председатель заксобрания Свердловской области приняла участие в форуме "Есть результат!"

Спикер парламента Свердловской области Людмила Бабушкина © Управление информационной политики заксобрания Свердловской области

ТАСС, 19 февраля. Спикер парламента Свердловской области Людмила Бабушкина представила сегодня опыт развития женского движения на полях окружного форума "Есть результат!" в Екатеринбурге. Об этом сообщает управление информационной политики облпарламента.

Там также добавили, что участие в мероприятии приняли председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Владимир Якушев, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, ветераны СВО, главы регионов, руководители промышленных предприятий, депутаты Госдумы, сенаторы и общественники.

"Мы очень благодарны президенту России за возможность участвовать в реализации национальной стратегии в интересах женщин. Женское движение – важная составляющая общественно-политической жизни региона и всей страны. За три года движение на Среднем Урале приобрело масштабное значение. Мы занимаемся женской политикой, женским предпринимательством, помогаем женщинам обучаться новым профессиям. В Свердловской области я сформировала женское движение по такому принципу, чтобы в каждом муниципальном образовании действовали женские общественные организации. И участницы этих организаций сегодня активно занимаются общественной работой, проводят форумы и мероприятия, их знают и уважают в своих муниципалитетах", – цитируют Людмилу Бабушкину в управлении.

Бабушкина, кроме того, напомнила, что среди направлений деятельности женского движения — решение социальных вопросов и поддержки бойцов СВО и их семей. Участницы проекта регулярно проводят акции в поддержку участников спецоперации, направили свыше 4 тыс. тонн гуманитарных грузов. Женщины вяжут носки, изготавливают маскировочные сети, блиндажные свечи, готовят продукты длительного хранения. Всего в составе свердловского отделения женского движения, координатором которого является Людмила Бабушкина, сегодня более 8 тыс. женщин.

В управлении также добавили, что в ходе форума Людмила Бабушкина приняла участие в главном пленарном заседании, старт которому дал Дмитрий Медведев. Участники заседания обсудили результаты развития отечественного производства и формирования технологического суверенитета России, текущее состояние ключевых отраслей промышленности, программы государственной поддержки, вопросы кадрового обеспечения, внедрения новых технологий, влияние промышленных проектов на развитие регионов и качество жизни людей.