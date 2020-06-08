Комиссия начала обследование подтопленных домов в станице Преградной в КЧР

ЧЕРКЕССК, 9 июня. /ТАСС/. Межведомственная комиссия приступила к обследованию частных домовладений и двух социальных объектов в станице Преградной Урупского района в Карачаево-Черкесии, попавших накануне в зону подтопления из-за сильных ливней, сообщил в субботу ТАСС заместитель главы администрации района Кемал Ижаев.

По уточненным данным, в станице дождевым паводком были подтоплены первые этажи одной из местных школ и детского сада, более 20 частных домов, а также придворовые территории и приусадебные участки около 500 домовладений.

"Ситуация стабилизировалась, вода за ночь практически сошла. Режим ЧС, введенный вчера, пока не снят из-за прогнозируемых ливней. По заявлению граждан проводится откачка воды из подвалов. Создана межведомственная комиссия, которая принимает заявления и проводит обследование пострадавших домов", - сказал Ижаев.

Он отметил, что начаты также работы по расчистке размытых паводком дорог, укреплению и восстановлению небольших мостов через притоки реки Уруп.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Детский сад пострадал несильно, закрывать его нет необходимости, он будет работать в штатном режиме. В школе №2 вода пока еще стоит в подвале и спортзале. По предварительным данным, необходимо будет менять полы на первом этаже. Оценку, насколько сильно пострадала школа, дадут специалисты отдела архитектуры после детального обследования", - добавил собеседник агентства.

По его словам, паводковая ситуация в целом в Урупском районе пока спокойная. "Уровень воды в реках в пределах нормы для паводкового периода. Постоянно проводится мониторинг", - сказал Ижаев.

Ранее сообщалось, что в результате ЧС в станице Преградной пострадавших и погибших нет. Системы жизнеобеспечения не нарушены, подача света, газа и воды проводится в штатном режиме.