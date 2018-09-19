Интернат взаимной помощи. Как, даже когда сложно, можно научиться говорить, петь и любить

"Уважаемые проживающие! Это отделение создано для вас. Убедительная просьба беречь, хранить все, что создано!" Это объявление — первое, что видишь, когда входишь в петербургский психоневрологический интернат (ПНИ) №9. И это не просто слова. Для тех, кто тут живет, "создано" отнюдь не только имущество. Во-первых, здесь никого не называют "пациентами" или, еще того хуже, "больными". Но самое главное — здесь придумали, как одни небеспроблемные обитатели интерната — люди с хроническими психическими расстройствами — могут помочь другим, тоже сложным. И не просто придумали, а фактически заместили негативную энергию позитивной. Формат: "помощь равного равному". Волонтерство — но совсем необычное.
А уж эффекта, который получился, наверное, не ждали и сами авторы идеи.
Проект как спасение
В ПНИ №9 постоянно проживают около 1,1 тыс. человек от 18 до 90 лет. "Получателей социальных услуг", как на бюрократическом языке называются те, кто тут живет, не считают пациентами. Они здесь находятся в силу своих физических и умственных особенностей.
"Все начиналось с обычного мужского отделения, не очень простого по составу, потому что большой процент проживающих, помимо наличия у них хронических психических расстройств, в свое время отбывали наказание в местах лишения свободы", — рассказала заведующая третьим отделением ПНИ №9, руководитель проекта "Школа взаимопомощи" врач-психиатр Елизавета Петрова. В какой-то момент старшие стали оказывать такое сильное влияние на "малышей", как называют 40−60-летних мужчин с развитием пятилетних детей, что отделение по характеру отношений стало напоминать зону. Сотрудники интерната решили направить эту невостребованную энергию в мирное русло, а заодно помочь адаптироваться к жизни неразговорчивым "малышам" и агрессивным парням. С помощью специально разработанной анкеты они выяснили интересы своих подопечных, их сильные качества и потребности.
Так появились первые пять волонтеров, которые без особых раздумий согласились на участие в проекте. Базовый курс подготовки включал лекции о добровольчестве, занятия по оказанию помощи в переодевании и кормлении младших и их обучению чтению, письму и рисованию, проведению досуга. Также волонтеров на психологических тренингах учили, как общаться с другими людьми и предотвращать возможные конфликты. "При этом мы сразу "на берегу" договорились, что на первом месте работа, потом развлечения", — уточняет Елизавета Петрова.
Гастроли по отделениям
Сегодня волонтеры занимаются с "малышами" ежедневно: ходят с театральными постановками и концертами в другие отделения — везде своя программа, которая зависит от специфики проживающих. "Маленьким" рассказывают сказки, пожилым — о своих краеведческих исследованиях, кому-то помогают выйти на прогулку или поесть.
Волонтеров "Школы взаимопомощи" в толпе встречающих заметно сразу — на них специальные футболки и браслеты, которые им подарили за участие в общегородской акции "Весенняя неделя добра". Они надевают их с гордостью как рабочую форму и вообще любят переодеваться в зависимости от того, что собираются делать: костюмы зверей и супергероев — для театральных постановок, спортивные костюмы — для бокса, шляпы и галстуки-бабочки — для игры в мафию. Они с удовольствием фотографируются и рассказывают о своих достижениях, хотя не сразу самостоятельно подбирают нужные слова и помнят в основном события последнего времени. Сотрудники старательно за ними все фиксируют, ведут страничку в Instagram и вывешивают фотографии из поездок на цветных стенах в коридоре.
Среди первой пятерки добровольцев был музыкант-гитарист Владимир — он живет в интернате больше 15 лет, явно не страдает звездной болезнью и на все вопросы отвечает с очень серьезным выражением лица. "Хотел отвлечься. Это дает какое-то удовлетворение собой, более комфортно себя чувствую. По отделениям ходим и выступаем. В женских отделениях нравится больше: там интереснее, лучше встречают. Мечтаю, чтоб все было у меня хорошо, чтоб я нормально себя чувствовал", — говорит он, паузами отделяя короткие фразы. Поклонницы из женского отделения, которые в это время стоят в дверях и все слышат, поддерживают Владимира одобрительным смехом.
Улыбчивый Владислав вспоминает, как недавно с "малышами" ездили в детский театр. "Там здорово! Вот нам бы так сыграть, как там!" — мечтательно произнес артист-волонтер. На вопрос о том, чем они вообще занимаются, коротко отвечает "с кем-то играем, кому-то помогаем".
Одним из последних к проекту присоединился Алексей, который недавно вернулся в интернат после длительного лечения в больнице. "Мне нравится помогать. Да, я помогаю. Я хочу помогать. Здорово стало", — говорит он, и видно, что сильно стесняется. Руководитель проекта называет его трудягой.
Есть в "Школе взаимопомощи" и Николай — человек нелегкой судьбы, прошедший огонь, воду и места заключения. Петрова говорит, что он просто звезда. "У нас есть книжка волшебных сказок для взрослых, где в основе сюжетов — реальные истории наших парней. Так вот про Колю есть сказка, где очень злой мальчик не знал, как найти себя в этой жизни, как сделать так, чтоб все люди его полюбили. Сейчас он у нас один из самых успешных участников проекта, инициативный, активный", — делится врач.
Когда она рассказывает, как раньше Коля постоянно бил стекла и ломал кровати, рыжеволосый парень улыбается и утвердительно кивает головой. "Сейчас я участвую в мероприятиях. В зоопарк ездили, в планетарий, а во время чемпионата был Забивакой, шапка была такая… Да, я постоянно звоню маме и тете, рассказываю, что делаю. Мама говорит, что я молодец и что дома так бы не смог", — радуется Коля.
Школьные успехи
Всего за год работы школы волонтеры и их подопечные достигли серьезных результатов. Количество добровольцев не просто удвоилось, у них появилась мотивация на достижение успеха и ощущение востребованности, желание открывать в себе новые таланты и делиться этим с окружающими.
"Они уже сами придумывают новые проекты. Например, после участия в "Весенней неделе добра", в рамках которой ребята провели ремонт военного ДОТа, у них появился интерес к истории района. Решили провести шествие к 9 Мая по знаковым местам, сами изготовили штендеры с кадрами военной фотохроники, разработали маршрут, привлекли друзей из других отделений, читали стихи, провели реконструкцию танцплощадки", — рассказала руководитель проекта.
Одним из важных достижений проекта она назвала готовность мужчин меняться, решать возникающие проблемы, расширять общение и даже выстраивать отношения с женщинами из соседних отделений.
"Еще год назад эти бравые и боевые парни боялись к девушкам не только подойти, а заговорить, на дискотеках все стояли столбиками по стенкам. Сейчас появляются невесты не только у добровольцев, но и у наших "малышей", которые подражают старшим. Это очень трогательные отношения, они делают друг другу подарки, поделки. И это очень ценно, потому что они стараются сделать приятно кому-то помимо себя", — поделилась она.
Кроме того, статистика учреждения показывает, что снизилось потребление лекарств, ранее рекомендованных психиатрическим пациентам в стационарах. Стало меньше случаев декомпенсаций психических состояний — нарушений работы тех или иных органов, случаев неадекватного поведения. Например, Миша раньше постоянно пытался сбежать в Финляндию и сотрудникам приходилось забирать беглеца с приграничной территории.
У Миши была и еще одна феноменальная способность — запоминание, причем запоминал он преимущественно нецензурную лексику. Петрова решила и это обратить на пользу, и теперь на всех концертах Миша рассказывает стихи и поет песни, включая иностранные. И что самое главное — он больше не пытается сбежать. Одну из своих любимых песен "Фантазер" Миша исполняет вместе с "малышом" Максимом, который в свои 40 лет знал всего два слова, и те неприличные.
Но спустя год занятий с волонтерами и Максим начал выступать на сцене. Их сосед по отделению Саша, который еще со времен детского дома только бил стекла, кусался и ни с кем в интернате не разговаривал, в ходе проекта начал рисовать, танцевать, нашел себе невесту и в последнее время каждый день с утра сам надевает исключительно костюм-тройку.
Гордятся подопечными
Руководство волонтерского проекта помогает подопечным реализовать их идеи, предлагает новые терапевтические методы, с удовольствием выезжает за пределы огороженного забором заведения. В ближайшее время к десяти добровольцам готовятся присоединиться две девушки из соседнего женского отделения.
В комитете по социальной политике города с самого начала "Школу взаимопомощи" поддержали и теперь готовы распространять уникальный опыт. "Программа уникальная: привлекать в качестве волонтеров людей, которые еще недавно делали что-то нехорошее, осознали и захотели быть полезными, — это здорово, — поделился глава комитета Александр Ржаненков. — Во-первых, люди реализуют свои возможности и находят в этом удовлетворение, а другие получают заботу и обычное человеческое общение".
Он уверен, что чем больше будут вовлекать в волонтерскую деятельность таких подопечных и таких нуждающихся, тем больше людей смогут себя реализовать в отсутствие семей и близких родственников. "Думаю, что надо обменяться мнениями с руководителями других интернатов по такому эксперименту и развить его в нашей системе социальных учреждений. А может, и пойти дальше — наладить более тесное общение не только в интернатах, но и между другими заведениями — центрами развития семьи и детства и домами ветеранов", — поделился он планами по распространению уникального социального опыта.
Наталья Королева