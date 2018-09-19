Интернат взаимной помощи. Как, даже когда сложно, можно научиться говорить, петь и любить

Как только в санкт-петербургском ПНИ №9 появился волонтерский проект "Школа взаимопомощи", там не только улучшилась медицинская статистика, но и наладились отношения, а атмосфера заметно потеплела

"Уважаемые проживающие! Это отделение создано для вас. Убедительная просьба беречь, хранить все, что создано!" Это объявление — первое, что видишь, когда входишь в петербургский психоневрологический интернат (ПНИ) №9. И это не просто слова. Для тех, кто тут живет, "создано" отнюдь не только имущество. Во-первых, здесь никого не называют "пациентами" или, еще того хуже, "больными". Но самое главное — здесь придумали, как одни небеспроблемные обитатели интерната — люди с хроническими психическими расстройствами — могут помочь другим, тоже сложным. И не просто придумали, а фактически заместили негативную энергию позитивной. Формат: "помощь равного равному". Волонтерство — но совсем необычное. А уж эффекта, который получился, наверное, не ждали и сами авторы идеи. Проект как спасение В ПНИ №9 постоянно проживают около 1,1 тыс. человек от 18 до 90 лет. "Получателей социальных услуг", как на бюрократическом языке называются те, кто тут живет, не считают пациентами. Они здесь находятся в силу своих физических и умственных особенностей. "Все начиналось с обычного мужского отделения, не очень простого по составу, потому что большой процент проживающих, помимо наличия у них хронических психических расстройств, в свое время отбывали наказание в местах лишения свободы", — рассказала заведующая третьим отделением ПНИ №9, руководитель проекта "Школа взаимопомощи" врач-психиатр Елизавета Петрова. В какой-то момент старшие стали оказывать такое сильное влияние на "малышей", как называют 40−60-летних мужчин с развитием пятилетних детей, что отделение по характеру отношений стало напоминать зону. Сотрудники интерната решили направить эту невостребованную энергию в мирное русло, а заодно помочь адаптироваться к жизни неразговорчивым "малышам" и агрессивным парням. С помощью специально разработанной анкеты они выяснили интересы своих подопечных, их сильные качества и потребности.

© Наталья Королева/ТАСС

Так появились первые пять волонтеров, которые без особых раздумий согласились на участие в проекте. Базовый курс подготовки включал лекции о добровольчестве, занятия по оказанию помощи в переодевании и кормлении младших и их обучению чтению, письму и рисованию, проведению досуга. Также волонтеров на психологических тренингах учили, как общаться с другими людьми и предотвращать возможные конфликты. "При этом мы сразу "на берегу" договорились, что на первом месте работа, потом развлечения", — уточняет Елизавета Петрова. Гастроли по отделениям Сегодня волонтеры занимаются с "малышами" ежедневно: ходят с театральными постановками и концертами в другие отделения — везде своя программа, которая зависит от специфики проживающих. "Маленьким" рассказывают сказки, пожилым — о своих краеведческих исследованиях, кому-то помогают выйти на прогулку или поесть. Волонтеров "Школы взаимопомощи" в толпе встречающих заметно сразу — на них специальные футболки и браслеты, которые им подарили за участие в общегородской акции "Весенняя неделя добра". Они надевают их с гордостью как рабочую форму и вообще любят переодеваться в зависимости от того, что собираются делать: костюмы зверей и супергероев — для театральных постановок, спортивные костюмы — для бокса, шляпы и галстуки-бабочки — для игры в мафию. Они с удовольствием фотографируются и рассказывают о своих достижениях, хотя не сразу самостоятельно подбирают нужные слова и помнят в основном события последнего времени. Сотрудники старательно за ними все фиксируют, ведут страничку в Instagram и вывешивают фотографии из поездок на цветных стенах в коридоре. Среди первой пятерки добровольцев был музыкант-гитарист Владимир — он живет в интернате больше 15 лет, явно не страдает звездной болезнью и на все вопросы отвечает с очень серьезным выражением лица. "Хотел отвлечься. Это дает какое-то удовлетворение собой, более комфортно себя чувствую. По отделениям ходим и выступаем. В женских отделениях нравится больше: там интереснее, лучше встречают. Мечтаю, чтоб все было у меня хорошо, чтоб я нормально себя чувствовал", — говорит он, паузами отделяя короткие фразы. Поклонницы из женского отделения, которые в это время стоят в дверях и все слышат, поддерживают Владимира одобрительным смехом. Улыбчивый Владислав вспоминает, как недавно с "малышами" ездили в детский театр. "Там здорово! Вот нам бы так сыграть, как там!" — мечтательно произнес артист-волонтер. На вопрос о том, чем они вообще занимаются, коротко отвечает "с кем-то играем, кому-то помогаем".

© Наталья Королева/ТАСС

Одним из последних к проекту присоединился Алексей, который недавно вернулся в интернат после длительного лечения в больнице. "Мне нравится помогать. Да, я помогаю. Я хочу помогать. Здорово стало", — говорит он, и видно, что сильно стесняется. Руководитель проекта называет его трудягой. Есть в "Школе взаимопомощи" и Николай — человек нелегкой судьбы, прошедший огонь, воду и места заключения. Петрова говорит, что он просто звезда. "У нас есть книжка волшебных сказок для взрослых, где в основе сюжетов — реальные истории наших парней. Так вот про Колю есть сказка, где очень злой мальчик не знал, как найти себя в этой жизни, как сделать так, чтоб все люди его полюбили. Сейчас он у нас один из самых успешных участников проекта, инициативный, активный", — делится врач. Когда она рассказывает, как раньше Коля постоянно бил стекла и ломал кровати, рыжеволосый парень улыбается и утвердительно кивает головой. "Сейчас я участвую в мероприятиях. В зоопарк ездили, в планетарий, а во время чемпионата был Забивакой, шапка была такая… Да, я постоянно звоню маме и тете, рассказываю, что делаю. Мама говорит, что я молодец и что дома так бы не смог", — радуется Коля. Школьные успехи Всего за год работы школы волонтеры и их подопечные достигли серьезных результатов. Количество добровольцев не просто удвоилось, у них появилась мотивация на достижение успеха и ощущение востребованности, желание открывать в себе новые таланты и делиться этим с окружающими. "Они уже сами придумывают новые проекты. Например, после участия в "Весенней неделе добра", в рамках которой ребята провели ремонт военного ДОТа, у них появился интерес к истории района. Решили провести шествие к 9 Мая по знаковым местам, сами изготовили штендеры с кадрами военной фотохроники, разработали маршрут, привлекли друзей из других отделений, читали стихи, провели реконструкцию танцплощадки", — рассказала руководитель проекта. Одним из важных достижений проекта она назвала готовность мужчин меняться, решать возникающие проблемы, расширять общение и даже выстраивать отношения с женщинами из соседних отделений. "Еще год назад эти бравые и боевые парни боялись к девушкам не только подойти, а заговорить, на дискотеках все стояли столбиками по стенкам. Сейчас появляются невесты не только у добровольцев, но и у наших "малышей", которые подражают старшим. Это очень трогательные отношения, они делают друг другу подарки, поделки. И это очень ценно, потому что они стараются сделать приятно кому-то помимо себя", — поделилась она.

Елизавета Петрова © Наталья Королева/ТАСС