Японские казармы и подземный город. Какие еще тайны хранит остров Матуа

Остров начали изучать в 2003 году. Каждый год на Матуа отправляются экспедиции ученых, историков и художников. Все поездки завершаются интересными находками и материалами для исследований

Матуа — один из островов средней группы Большой Курильской гряды. Его длина — 11 километров, а ширина — 6,4 километра. В годы Второй мировой войны на нем была расположена одна из крупнейших военно-морских баз Японии. В 1945 году остров отошел СССР, а японская база была превращена в советскую. Несмотря на небольшую территорию и неплохую степень изученности, Матуа скрывает еще немало тайн, которые только предстоит раскрыть. О том, что сегодня известно о Матуа и каковы дальнейшие перспективы его изучения, — в материале ТАСС. Остров тысячи глаз Матуа стал японским в XIX веке. В 1855 году по Симодскому договору Россия отдала восточному соседу южные острова Курильского архипелага в обмен на право владения Сахалином. В 1875 году был заключен Петербургский договор, по нему Япония получила уже все Курильские острова. Это гряда, которая состоит из 56 крупных и средних островов. Матуа в ней считается срединным; по описанию известных российских путешественников Василия Головнина и Петра Рикорда, это седьмой остров. С исторической точки зрения у острова оказалось очень удобное стратегическое расположение. Матуа контролирует выходы в Охотское море и Тихий океан. В августе 1945 года в результате Курильской десантной операции были оккупированы все острова. На Матуа располагался 41-й смешанный пехотный полк. Когда историки стали изучать документы, то обнаружили расшифровку допроса командующего северной группировкой войск Японии, державшей острова Шумшу и Парамушир, генерала Цуцуми Фусаки. Он рассказал, что остров не подчинялся его группировке, а напрямую выходил на ставку на Хоккайдо. Матуа хорошо снабжался и был прекрасно укреплен. В книге Чарльза Локвуда "Топи их всех" о подводном флоте американцев есть такие слова: "Когда мы проходили мимо острова Матуа, нам казалось, что тысячи глаз следят за нами". Там же погибла американская подлодка "Херинг SS-33". Она потопила два японских транспортных судна, всплыла и двумя выстрелами в рубку с Матуа также была потоплена. Ее обнаружили на дне только в прошлом году. После японцев на остров пришли советские войска, там была первая погранзастава на всех Курилах. Активное изучение острова стало возможно только с 2003 года, поскольку за три года до этого погранотряд оттуда эвакуировали после пожара. Маленький остров с множеством загадок Матуа — туманный островок, расположенный в 700 километрах от Петропавловска-Камчатского. Две трети его занято самым активным действующим вулканом Курильской гряды — Сарычева. Плато, на котором располагаются два сильно укрепленных района, в бухтах Айна и Двойная, занимает 52 квадратных километра. Практически каждый квадратный метр покрыт наземными или подземными сооружениями. На острове есть взлетно-посадочная полоса с бетонно-асфальтовым покрытием шириной 80 метров в виде буквы Г, на ней можно взлетать при разных направлениях ветра. Одна сторона ВПП занимает 1200 метров, вторая — 800. "На момент сдачи острова и до конца ноября 1945 года там жило около шести тысяч человек — по три тысячи советских и японских солдат. Но были моменты, когда японский гарнизон здесь насчитывал до десяти тысяч военных. Островок небольшой, туманный, неприступный, с действующим вулканом, сильными ветрами и снегопадами — зачем такая оборона? Японцы явно готовились к встрече с американцами, как на Шумшу, так и на Матуа. Недавно стало известно, что здесь располагался и танковый батальон", — рассказывает Ирина Витер, постоянная участница экспедиций на Матуа начиная с 2007 года.

© Архив "Камчатско-Курильских экспедиций"

На острове располагаются долговременные бетонные укрепления, причем бетон находится в очень хорошей сохранности. На Матуа огромное количество открытых позиций, артиллерийских и пулеметных ДОТов (долговременная огневая точка — небольшое сооружение из прочных материалов, служит для обороны и стрельбы из защищённого помещения — прим. ТАСС), но нет ни одного орудия, судьба которых пока неизвестна. Также есть четыре слипа — бетонные дорожки 50 метров шириной, уходящие в море. Они предназначены для подтягивания к берегу катеров с грузом. Один слип хорошо сохранился, три в бухте Двойная, которая больше подвергается ветрам, — разрушены. Активное исследование острова Матуа начали активно изучать с 2003 года. Состав экспедиции меняется, в нее включаются водолазы, историки, ученые, художники. Со временем у экспедиции появился свой сайт, выставочная экспозиция и документальные фильмы об острове. Исследователи, которым помогали добираться до Матуа военные и пограничники, привезли на остров легковые машины — "Запорожец", Toyota Mark II, экскаватор и японскую самоходную тележку, благо выложенные камнями дороги сохранились. Изучалась инфраструктура Матуа, и каждый год появлялись новые открытия. В первую очередь обращает на себя внимание система мощных ДОТов по всему острову, выложенных изнутри береговыми булыжниками весом в 150 килограммов. Двух- и трехамбразурные долговременные огневые точки, расположенные по береговой линии и на плато, могли простреливать весь остров. Все ДОТы уникальны, конструкция укреплений практически не повторяется. Многие из них остались неразрушенными, несмотря на то что с 1943 года Матуа активно бомбили американцы.

© Архив "Камчатско-Курильских экспедиций"

Несколько лет назад ученые высказали предположение, что часть инфраструктуры надежно скрыта под землей. В пользу этой теории говорит то, что на острове не сохранилось практически ни одного крупного орудия (за исключением одной зенитки и пушки), а сбросить в вулкан или вывезти с Матуа такое вооружение не представлялось возможным (или эти документы еще не обнаружены). "Например, на одном из склонов, куда довольно трудно подняться, существует два дота. Там есть бетонный пол, высота помещения порядка двух с половиной метров, очевидно, это место для огромной пушки. Разобрать ее практически невозможно. Вот, например, легкие небольшие пушки разбирались. Фрагмент одной из таких доставлен в Исторический выставочный центр Петропавловска-Камчатского, и погрузить его на корабль было достаточно нелегко", — рассказывает Витер. Из целого оборудования члены экспедиции также нашли паровой каток для укладки взлетно-посадочной полосы, несколько чугунных печек и две самоходные машины, которые ходили по узкоколейкам. Также там найден фрагмент танка, но пока не определен его тип (у японской армии на вооружении было три вида танков — "Ка-Ми", "Ха-Го" и "Чи-Ха"), а также фара одного из них. Многое на острове находится в разбитом состоянии, причем у ученых есть основания полагать, что это намеренно делали японцы, поскольку советским войскам запрещалось заходить вглубь острова. Была у японцев на острове своя система связи, вентиляции и водоснабжения. Неприступная сопка Еще один интересный объект на Матуа — сопка Круглая. Это экструзивный купол, активно использовавшийся японцами. На сопке есть входы, там же находятся три ДОТа, вентиляционная шахта. Один из входов был завален мешками с застывшим цементом. "Мы убрали цемент, прошли метров десять, но произошло обрушение. Все входы в склоны ограждены стенками из камней. Часть ходов выбита в скале, есть земляные ходы, есть ходы, укрепленные крепями из бревен. Бревна соединены скобами, идет дощатый коридор. В другом подземном городе нам удалось пройти уже 270 метров. Все подземные коммуникации находятся недалеко от казарм, во всех склонах, и, когда начиналась бомбежка, японцы туда уходили. Многие ходы соединены. Все плато перерыто, много ходов засыпано, часть взорвано. Предполагаем, что это сделано японцами намеренно — или что-то скрывали, или, возможно, просто консервировали базу", — отмечает исследователь.

© Архив "Камчатско-Курильских экспедиций"

А в 2017 году экспедиция на сопке Круглой обнаружила по сторонам от выявленного ранее входа две лестницы, ведущие наверх. У подножия одной из них был источник воды — бетонная площадка, выложенная крупной галькой с берега, на которой сохранились отверстия для сосудов, возможно, для омовения. Скорее всего, это было ритуальное место. Наверху ученые обнаружили квадратный камень со сквозным отверстием, возможно, предназначенный для столбов синтоистского храма. В течение последних лет были обнаружены выходы из сопки, то есть площадки, к которым нет дорог. По предположениям ученых, вход может идти с плато. Найти их силами ученых очень сложно, здесь требуется тяжелая техника. Конец "романтическо-лопатного периода" Дальнейшее изучение острова возможно только с привлечением больших и хорошо оснащенных сил. Поэтому экспедиции Минобороны, которые уже были на Матуа, необходимо повторять.

© Архив "Камчатско-Курильских экспедиций"