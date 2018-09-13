Ростовский губернатор предложил Минстрою продлить проект по благоустройству до 2030 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил Министерству строительства и ЖКХ РФ продлить срок действия федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" до 2030 года.

"С учетом очевидной эффективности реализации проекта предлагается продлить его действие до 2030 года", - сказал он в ходе совещания под председательством полпреда президента РФ в Южном федеральном округе Владимира Устинова. В заседании также приняла участие по видеосвязи замминистра строительства и ЖКХ РФ Наталья Антипина.

В настоящее время программа рассчитана до 2022 года.

В Ростовской области в этом году к ее выполнению приступили в апреле - на пять месяцев раньше, чем в 2017 году. По состоянию на 7 сентября заключено около 95% контрактов на выполнение работ, уточнил глава региона. Он также сообщил, что завершены работы по трем общественным пространствам и одному двору. Работы по остальным объектам планируют завершить до 1 декабря.

В Ростовской области требуют благоустройства 6,8 тыс. дворов и 680 общественных территорий, добавил Голубев.