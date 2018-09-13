Карту Чечни выложат из брусчатки на центральной площади Грозного к 200-летию города

ГРОЗНЫЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Карту Чечни выложат брусчаткой на центральной площади Грозного, схематическое изображение самого города будет выделено красным цветом. Открытие площади состоится 5 октября, в день празднования 200-летия со дня основания столицы республики.

"Площадь полностью будет замещена брусчаткой - на сером фоне будет выложена светло-белым цветом ориентировочная схема Чеченской Республики, разделенная черными линиями на административные районы. Город Грозный будет выделен <...> брусчаткой красно-рыжеватого цвета. Сама идея создания площади республиканского значения принадлежит главе региона Рамзану Кадырову", - рассказал ТАСС главный архитектор города Грозного Абдул-Рашид Зелимханов.

По его словам, примыкающий к площади проспект им. Махмуда Эсамбаева превратится в пешеходный бульвар. "После того, как его откроем в День города, проспект Путина не будет закрываться для автомобилистов на выходные", - сказал Зелимханов, добавив, что зеленые насаждения на проспекте им. Махмуда Эсамбаева будут сохранены.

В дни празднования 200-летия Грозного на обновленной площади будет воссоздан этнографический комплекс, стилизованный под древний чеченский аул, на котором все районы региона представят свои экспозиции.

История Грозного началась в 1818 году, первоначально это была крепость, заложенная русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем крепость утратила военное значение и стала одним из торговых и административных центров на Кавказе.

В ходе боевых действий во второй половине 1990-х - начале 2000-х город был разрушен. Высказывалось даже предложение перенести столицу республики в другое место, однако Грозный восстановили, сохранив его статус. Основное строительство в рамках восстановления шло в 2007-2009 годах. Сегодня столица Чечни - это современный благоустроенный город с почти 300 тыс. жителей, с зелеными скверами, многоэтажными домами и вновь обретенными достопримечательностями, в числе которых - мечеть "Сердце Чечни" и комплекс высотных зданий "Грозный-Сити".