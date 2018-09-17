Почти железный человек. Как в 50+ обнаружить в себе таланты к экстремальному спорту

Николай Глушков в свои 64 года переплывает крупнейшие реки Европы и Азии и планирует однажды, сойдя с ледокола, окунуться в Северный Ледовитый океан. А увлекся экстремальным спортом он совсем недавно

В экстремальный спорт электромеханик из Новосибирской области пришел непривычно поздно — уже после 50 лет. Но в прямом смысле слова окунулся в него с головой. Во-первых, он не испытывает страха и не ставит себе рамок. Если смог кто-то, смогу и я, уверен Глушков. Во-вторых, он против границ, в которые загоняют себя люди. Чемпион во всем Сейчас Николай Георгиевич возглавляет местную Федерацию холодового плавания — он неоднократный чемпион России и мира в этой дисциплине. В прошлом году он стал "Полужелезным человеком" в триатлоне — 2 км вплавь, 90 км на велосипеде и 21 км бегом — на все не больше восьми часов. Еще ему покорились прыжки с парашютом, горные лыжи, бег по пересеченной местности — последние десять лет Глушков постоянно открывает для себя новые горизонты, удивляя сверстников и обгоняя молодежь. "Сколько помню — мы у речки жили — я себя помню только в воде, — вспоминает Глушков детство в деревне под Новосибирском. — Я даже в футбол мало играл — мяч сложно было найти в 50-е годы, а плавать — пожалуйста. Мы и играли в воде". Плавать его, пятилетнего "шкета", учили взрослые ребята — "взросляки". Взяли с собой на реку, и не поплыть было нельзя — от этого зависел статус в детском коллективе. Следующие полвека Глушков плавал только для удовольствия, профессиональным спортом не занимался, в соревнованиях не участвовал. А потом друзья уговорили попробовать себя в ежегодном переплыве через реку Обь в центре Новосибирска — Николай Георгиевич неожиданно для себя самого обошел бывалых пловцов и стал победителем. Ему тогда было 53 года.

Николай Глушков © Кирилл Кухмарь/ТАСС

"Температура воды 1−2 градуса. В далеком 2007 году в апреле я пришел сюда и поплыл. Спасатели поседели. На том берегу ждут супруга, дочь, зять — все понятно, чтобы уже попрощаться. Я на тот момент не занимался ничем. Я был для бассейна старый, для спорта старый. Мало того, когда я позже, работая в ДЮСШ, попросил известного тренера научить меня плавать, он сказал, что мне это не надо. Интерес порождает наблюдательность: я стал подсматривать за ребятами, как они плывут, и позаимствовал у них технику". После этого первого заплыва через Обь будущий чемпион мира и вовсе "пустился во все тяжкие", разделив свою жизнь на "до" и "после". Сейчас Глушков возглавляет в Новосибирске Федерацию холодового плавания, которая с 2010 года проводит все заплывы в регионе, включая ежегодный переплыв реки Обь (1,5 км) и 5-километровую эстафету на Обском водохранилище. Вместе с другими новосибирскими пловцами Глушков занимал призовые места в международных турнирах: чемпионат мира в Таллине, переплыв озера Лох-Несс в Шотландии, соревнования в Желтом море в Китае. В 2009 году он в 55 лет поставил рекорды России на реках Кама и Волга, неоднократно переплывал Кольский залив, реки Енисей, Лена, Зея, Амур. В 56 лет Глушков стал спасателем, легко выдержав все тесты и нормативы. Искали кандидатов до 35 лет, но его уровень физической подготовки оказался выше, чем у молодежи, и его пришлось взять. Там он доработал до пенсии и вынужден был уйти, понимая, что не пройдет следующую аттестацию чисто формально — по возрасту. Сейчас он работает тренером-инструктором в бассейне, где учит плаванию и детей, и взрослых. Вышел зимой в шортах — беги Одного только плавания Глушкову быстро стало недостаточно, он всерьез увлекся бегом, правда, тоже холодовым. В год Олимпиады в компании еще нескольких спортсменов он совершил забег из Омска в Сочи. Тогда ударили аномальные морозы, но он бежал в шортах и кроссовках. Его вообще легко узнать на улице: в любую погоду он бежит в одних шортах и неизменной красной тканевой повязке на голове. "Ободок необходим, иначе совсем голый, — шутит Глушков. — Еще напульсник иногда надеваю красненький, чтобы понятно было, что бегун. Есть такая армейская привычка: в армии солдат должен передвигаться по территории части или бегом, или строевым шагом, или в составе подразделения. Тут так же: когда голый человек вальяжно идет зимой по улице — это выглядит странно, а если человек бежит — это уже идентифицируется со спортом. Вот мне и нельзя останавливаться: беги и беги".

В любую погоду Глушков бежит в шортах и неизменном красном тканевом "ободке" © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Каждый день Глушков пробегает 5−8 км, раз в неделю — не меньше 10 км. Время от времени добавляет велосипедные тренировки и плавание: в бассейне, в проруби или на открытой воде. Свой первый полумарафон, в 2005 году, Глушков помнит хорошо. Он бежал без подготовки, тогда только начинал плавать, а бегом еще не занимался. Конечно, все мышцы свело, но на последнем круге догнал девочку в слезах и предложил: "Может, сойти?" И она ответила: "Лучше дойти пешком, чем сойти". "Вот это — да! Это по мне. Какая-то девчушка идет, плачет, но она уже точно знает, что не сойдет", — вспоминает Глушков. Если падать — то лицом к финишу В июле Николай Глушков стал одним из самых возрастных участников "Ультра трейла" на Алтае: 70 км по дикой природе в гору на высоту 3,2 тыс. м и обратно — на все про все дается 20 часов. Ноги даже в удобной обуви оказались стерты так, что сложно было ходить. Но в категории 60+ он стал первым. "Сейчас модно про такое говорить "жесть". Так вот жесть — это металл для банок, а вот это действительно сложно", — шутит он. В прошлом году Николай Глушков выполнил норматив дисциплины триатлона "Полужелезный человек" — сложной даже для молодых и опытных спортсменов. В ежегодно проводимых на Алтае соревнованиях вместе с ним принимал участие 26-летний единомышленник по Федерации холодового плавания Роман Давыдов.

Вместе с Глушковым в соревнованиях участвует 26-летний Роман Давыдов © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Роман работает пожарным-спасателем в аэропорту Толмачево, а в свободное время активно занимается спортом: плавает, бегает, играет в хоккей. Старший коллега для него не просто пример, но и соперник, обогнать которого пока не удается. "Средний возраст у нас 25−30 лет. А тут бежишь, и он тебя еще и обойти пытается — смешанные чувства в голове. Проиграть ни в коем случае нельзя. Но пока проигрываем", — смеется Роман. За "Полужелезного человека" ученик и тренер в прошлом году взялись впервые, и сразу удачно. Роман признается, что на последнем круге тело начало сдаваться, появились мысли сойти с дистанции, но наставник не позволил. "Я его обогнал, кричит: "Николай Георгиевич, я сейчас упаду". Я ему: "Вот как упадешь, так и скажешь, но даже тогда ты должен катиться, а потом упасть лицом вперед и ползти к финишу". И он встряхнулся: "Как так, я падаю, а человек в три раза старше меня чешет?" — вспоминает Глушков и шутит, что даже если их с Романом поставить рядом и условно "сложить", целого "Железного человека" не получится. А значит, эта дисциплина у них еще впереди. Предстоит проплыть почти 4 км, проехать на велосипеде 120 км и пробежать полный марафон — более 42 км. "А вы точно в первый раз?" А еще Николай Глушков — человек бесстрашный. В 60 лет он впервые прыгнул с парашютом, даже немного расстроив инструктора полным отсутствием ужаса на лице: "Кто ж с таким выражением первый раз прыгает? У вас точно первый прыжок?" Глушков искренне не понимает, почему должен бояться. Он не испытывал страха, когда в 59 лет впервые встал на горные лыжи и за два года освоил все самые сложные трассы курорта Шерегеш (Кемеровская область). "Что такое страх? Не знаю, — недоумевает Глушков. — Я с четырех лет уже ходил с дедом в дальние походы, и мы попадали в разные ситуации… ночевки в поле, в лесу — страха не было. Если люди катаются на горных лыжах шустро, так ты делай то же самое. А почему должен быть страх? Если прыгают с парашютом — ты же не первый, откуда страх в этом случае? Не знаю. По-моему, так человек сам себя загоняет в рамки, ищет пути отхода. Потом себя коришь, что смалодушничал".

Глушков понимает, что занимается опасным спортом, в котором важно трезво оценивать свои возможности © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Риск Глушкова закаляет: отдыхая летом с друзьями на Алтае, он любит отойти подальше от стоянки и проплыть по бурной горной реке, минуя пороги. "Как ежик должен периодически питаться ядом, так и экстремалу нужно поддерживать свою форму восприятия экстремальной ситуации. Если я упущу ее, могу дрогнуть в неподходящий момент", — считает спортсмен. Глушков отлично понимает, что занимается опасным спортом, в котором важно трезво оценивать свои возможности. Для этого он два раза в год проходит полный медицинский осмотр и получает допуск к участию в соревнованиях. Билет на Северный полюс Недавно спелеологи предложили Глушкову "полазить по пещерам" и, конечно, сразу получили его согласие. Тем более что после работы спасателем у него есть альпинистская подготовка и снаряжение. "С неба я уже падал, а в пещерах еще не был. После этого останется только космос", — шутит спортсмен. Есть еще планы сесть в Мурманске на ледокол и во время одной из остановок поплавать во льдах Северного Ледовитого океана. Пока в силу объективных обстоятельств планы пришлось отложить. "Но я, как честный человек, обязан на этой мысли "жениться", довести ее до конца. Нет причин, чтобы ее не реализовать" — уверен Глушков.

Глушков рассказывает, что в воде по-настоящему холодно только первые полминуты © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Спортсмен рассказывает, что в воде по-настоящему холодно только первые полминуты, затем чувство холода уходит и не возвращается до самого финиша. При этом подо льдом температура воды около плюс 4 градусов, а в проруби она быстро остывает от холодного наружного воздуха. Что до теплой воды, то она Глушкову даже противопоказана. После неудачного плавания в теплой заводи несколько лет назад он заработал аллергическую реакцию на цветущую воду. С тех пор прорубь для него предпочтительнее. Повернуться к горизонту Николай Глушков — знаменитость Новосибирска и наукограда Кольцово, где он живет уже много лет. Закаленного спортсмена узнают на улице, но его необычный для возрастного человека образ жизни понимают не все. Есть те, кто просит спортсмена "остепениться". Но он в ответ только посмеивается. Как многие люди его возраста, Глушков не любит гаджеты и ругает за них молодежь. "Иногда я забываю телефон дома, и когда забываю — я самый счастливый человек, я занят движением вперед, — вдохновленно говорит Глушков. — Каждый день бежишь, сменяются времена года, а ты бежишь и замечаешь жизнь: просыпаются почки, листочки — периферийным зрением ты смотришь и понимаешь, что жизнь-то — вот она! Не за компьютером, не дома в стенах. Ты стремишься уйти из серости и стен, это становится медитацией, и не бежать ты уже не можешь".

Николай Глушков –– знаменитость Новосибирска и наукограда Кольцово, где он живет уже много лет © Кирилл Кухмарь/ТАСС