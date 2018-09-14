В центральном храме Калмыкии установили статую основателю ойрат-калмыцкой письменности

ТАСС, 14 сентября. Торжественное открытие статуи Зая-Пандиты, известного буддийского деятеля и основателя ойрат-калмыцкой письменности "Тодо бичиг" ("Ясное письмо"), состоялось в пятницу в главном храме Калмыкии - центральном хуруле (храме) "Золотая обитель Будды-Шакьмуни". Скульптура покрыта сусальным золотом и будет располагаться на алтаре храма, сообщил ТАСС пресс-секретарь хурула Дорджи Басаев.

"Мероприятие посвящено 370-летию ойрат-калмыцкой письменности. Монахи заложили внутрь статуи священные субстанции (молитвы, освященные благовонии, драгоценности - прим. ТАСС) и провели ритуал освящения. Это первая в России освященная статуя Зая-Пандиты, которая будет стоять на алтаре храма. Считается, что при поклонении к ней верующие смогут заработать огромное количество благих заслуг", - сказал Басаев.

Скульптура высотой около 1 метра выполнена из металла, сверху покрыта сусальным золотом. Она была изготовлена мастерами Калмыкии и Ростова под патронажем настоятеля хурула "Золотая обитель Будды Шакьямуни" Анджа-гелюнга. В открытии статуи приняли участие десятки верующих, а также Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. После этого мероприятия в конференц-зале храма состоялась научная конференция "Письменные традиции в духовной культуре народа: слово и наставление".

В Калмыкии есть еще две статуи Зая-Пандиты, но это обычные (светские) скульптурные композиции: одна была открыта в Элисте рядом с Калмыцким госуниверситетом, другая - установлена в Лаганском районе на территории школы, которой присвоено имя Зая-Пандиты. В Элисте имя Зая-Пандиты также носит Калмыцкая этнокультурная гимназия, которая была открыта в конце прошлого года.

Зая-Пандиты Намкайджамцо (1599-1662) - калмыцкий и ойратский деятель буддизма, поэт, ученый, просветитель. В 1648 году он создал ойратскую (калмыцкую) письменность "Тодо бичиг" для приближения письменности к произношению, а также упрощения записи санскритских и тибетских заимствований, широко использовавшихся в религиозных текстах. В калмыцком языке это письмо использовалось вплоть до 1924 года и позже было заменено кириллицей.