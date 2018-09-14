Спортивный кластер с центром гребли на байдарках построят в Воронеже к 2020 году

ВОРОНЕЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Воронежской области планируют к 2020 году построить спортивный кластер, в состав которого войдет центр гребли на байдарках и каноэ, ледовая арена и футбольный манеж. В строительство кластера, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, будет инвестировано около 1 млрд рублей, сообщили на сайте правительства региона.

"В спортивный кластер в Воронеже на Чернавской дамбе войдет комплекс, состоящий из двухэтажной ледовой арены и одноэтажного футбольного манежа, а также центр гребли и каноэ, который должен появиться в Воронеже к 2020 году. Проект включает в себя 1000-метровую дистанцию и трибуны на 4 тыс. мест, а также тренировочную базу, гостиницу, административный корпус, спортзал, роликовые и велодорожки", - сообщили на сайте правительства региона.

По данным пресс-службы правительства региона, центр гребли на байдарках и каноэ обойдется в 700 млн рублей, из которых около 300 млн рублей выделит федеральный бюджет. Комплекс из ледовой арены и футбольного манежа планируется построить в начале 2019 года. "Его возведут в рамках пилотного проекта Минспорта РФ по созданию спортивных объектов на принципах государственно-частного партнерства за счет средств частного инвестора и средств федерального и областного бюджетов. Его предварительная стоимость - 235,7 млн рублей", - добавили в пресс-службе правительства региона.

Предполагается, что спортивный кластер смогут посещать более 350 тыс. человек в год.

О месте строительства спорткластера

В Воронеже насчитывается более 1,1 млн жителей, в его центре более 30 лет назад создано Воронежское водохранилище, разделяющее город на левобережную и правобережную часть. На водохранилище расположен остров, именуемый Чернавской дамбой (так как он примыкает к Чернавскому мосту). Остров имеет в длину порядка 970 метров, в ширину около 220 метров и соединяется с левым берегом города 83-метровым висячим мостом. Ранее на Чернавской дамбе находился городской пляж, лодочная станция, существовала спортивная база байдарочников.